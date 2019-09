Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de bloggeri e travel, constructorul britanic-australian Jolie King și managerul de construcții australian Mark Firkin, sunt in prezent reținuți dupa ce au fost arestați in iulie pentru ca au folosit o drona fara licența.

- Presedintele american Donald Trump a salutat sambata, pe Twitter, schimbul de prizonieri efectuat intre Rusia si Ucraina, vazand in el 'poate primul pas urias spre pace', dupa cinci ani de conflict, transmit AFP si Reuters.Citește și: Codrin Ștefanescu, scenariu TERIFIANT pentru PNL: 'Urmeaza…

- Drona, similara ca forma cu aeronava americana RQ-170 Sentinel, este primul avion de atac fara pilot propulsat cu un motor cu reactie dezvoltat de Rusia, potrivit hotnews.ro. Inregistrarea postata de Ministerul rus al Apararii pe Twitter arata drona decoland, efectuand o serie de manevre in aer si aterizand.…

- 'Ma tem ca USS Boxer a doborat una din propriile drone, din greseala', sustine Araghchi intr-un mesaj scris in limba engleza pe Twitter, facand referire la nava amfibie care, potrivit presedintelui american Donald Trump, a doborat o drona iraniana joi deasupra stramtorii Ormuz.'Nu am pierdut…

- Asociația Pro Infrastructura a realizat o noua filmare cu drona a șantierului Centurii Bacaului. Filmarea este realizata pe brațul estic al variantei ocolitoare, care se realizeaza la profil de autostrada și va face parte din autostrada A7. Potrivit... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dan Watson, tatal a trei copii si fotograf profesionist, a facut cateva poze infioratoare cu o drona, saptamana trecuta, in care se poate observa ca un rechin se apropie de copii, scrie Business Insider.

- O adolescenta in varsta de 19 ani și-a pierdut viața, dupa ce leagnul in care se afla s-a rupt la inalțime și ș-a prabușit la pamant. Momentul terifiant a fost filmat, din greșeala, de un martor. Incidentul a avut loc in parcul de distracții din orașul Jizak, din Uzbekistan.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, sustine ca a aprobat joi noapte un atac asupra Iranului, pe care insa l-a anulat in ultimul moment, desi bombardierele erau deja in aer. "Luni, au doborat o drona care zbura deasupra apelor internationale. Eram gata sa ripostam noaptea trecuta asupra…