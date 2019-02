Stiri pe aceeasi tema

- 12.000 de persoane cu dizabilitati din Iasi reclama ca nu pot calatori cu mijloacele de transport in comun din oras si nici nu pot intra in institutiile publice. Reprezentantii lor au mers la o intalnire cu primarul. Au fost dusi pe brate pana in sala de sedinte unde edilul le-a explicat ca nu poate…

- Primarul Sectorului 6 Gabriel Mutu a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca nu a fost implicat intr-o altercație cu viceprimarul Aurelian Badulescu, ci a fost o discuție mai aprinsa, iar legat de afirrmațiile viceprimarului potrivit carora domnia sa ar fi lovit primul, spune sa le explice Badulescu."A…

- Tanarul de 22 de ani care a injunghiat, marti, o profesoara in fata cancelariei unui liceu din Ploiesti a fost prins de o patrula de jandarmi, la scurt timp dupa producerea faptei, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova. Conform sursei citate, asupra tanarului au fost…

- Un tanar de 23 de ani a fost retinut de politisti pentru tentativa de omor dupa ce, in dimineata de Boboteaza, si-a injunghiat fratele mai mare, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)...

- Un barbat in varsta de 29 de ani din municipiul Giurgiu a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile dupa ce l-a injunghiat cu un cutit pe un alt barbat in varsta de 37 de ani din Giurgiu si i-a pus viata in pericol, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Daniel Patentasu. „La finalul…

- Un roman a fost la un pas de a provoca o tragedie pe o autostrada din Italia, dupa ce a injunghiat șoferul unui autocar, in timp ce conducea. Mai mulți calatori au reușit sa-l imobilizeze pe agresor care a fost reținut de carabinieri. Romanul de 53 de ani și-a ieșit din minți, dupa ce i-a cerut șoferului…

- Moment tensionat intre premierul britanic Theresa May și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, la Consliul European. Camerele de filmat au surprins momentul in care cei doi aveau o discuție mai aprinsa, in contextul Brexitului. Deși videoclipul nu include sunet, specialiștii au reușit…

- This doesn't exactly look like an exchange of pleasantries between Theresa May and Jean-Claude Juncker as the Brexit summit gets underway. #EUCO pic.twitter.com/l0r4NwDj8h— Philip Sime (@PhilipSime) 14 decembrie 2018 Cum ar fi decurs discuția dintre May si Juncker, potrivit…