Stiri pe aceeasi tema

- Un atacator a deschis sambata focul intr-o sinagoga din orașul Pittsburgh din statul american Pennsylvania, ranind mai multe persoane, conform primelor informații primite de la polițiști, relateaza BBC.Conform primelor informații, sunt cel puțin 8 morți. Citește și: Informații importante!…

- Cripta fostului primar al Lugojului, Marius Martinescu, aflata in cimitirul de pe strada Fagetului, a fost distrusa de un incendiu in noaptea de miercuri spre joi. Focul a distrus total mormantul, iar apropiati ai familiei sustin ca incendiul ar fi fost fost provocat cu intentie. “Se vad lovituri pe…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce o persoana a deschis focul intr-un centru de distribuire a medicamentelor din statul american Maryland, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din SUA. Atacul armat a avut loc in zona Perryman, in comitatul Harford din…

- Un barbat inarmat a deschis focul in fața unei curti de judecata aglomerate din Pennsylvania, miercuri dupa-amiaza, impușcand un polițist și alte persoane inainte ca un ofițer sa traga de mai multe ori in el, ucigandu-l., relateaza The Associated Press. Procurorul districtului Fayette County…

- Șapte persoane, printre care se numara și doi copii, au fost ranite in timpul unui spectacol de circ de o camila. Incidentul s-a petrecut in Pittsburgh, Pennsylvania. Intr-o pauza, oamenii din public...

- Atac in Florida, duminica noapte (26 august). Cel puțin trei oameni au murit, inclusiv autorul atacului, și mai mulți au fost raniți. Atacatorul a deschis focul in cursul unui turneu de jocuri video ce se desfașura intr-un restaurant din orașul Jacksonville. Mike Williams, șeriful din Jacksonville,…