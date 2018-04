Un atac cibernetic de proporţii ar putea determina NATO să activeze mecanismul de apărare colectivă 'NATO ia foarte in serios atacurile cibernetice pentru ca am vazut tot mai multe de acest gen', a declarat Stoltenberg la Ottawa, in cursul unei conferinte de presa cu premierul canadian Justin Trudeau. 'Atacurile cibernetice pot fi la fel de daunatoare ca atacurile cinetice', a spus el. In 2014, alianta a convenit ca un atac cibernetic ar putea activa Articolul 5 al Tratatului de la Washington si un raspuns din partea intregii Aliante, a afirmat Stoltenberg, care a efectuat o vizita de doua zile la Ottawa in cadrul careia a avut intrevederi cu oficiali canadieni, inaintea summitului liderilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Mecanismul de aparare colectiva al NATO ar putea fi activat pentru a doua oara daca Alianta Nord-Atlantica este vizata de un atac cibernetic devastator, a declarat miercuri la Ottawa secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza DPA, conform agerpres.ro. 'NATO ia foarte in serios…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ieri, cu ocazia marcarii pentru a 14-a oara a Zilei NATO in țara noastra, ca romanii au aceeasi incredere ca la inceput in garantia de securitate pe care o ofera apartenenta la Alianta Nord-Atlantica. „Marcam Ziua NATO in Romania, pentru a 14-a oara, cu aceeasi…

- S-a produs evenimentul mult așteptat al desecretizarii protocolului dintre SRI și Parchetul General, recte DNA. Datand din 2009, cand Codruța Kovesi era șefa PG, protocolul a funcționat pana in februarie 2016 cand Curtea Constituționala l-a scos din circulație. In virtutea ințelegerii, semnata de Maior…

- In legatura cu informațiile aparute in presa, joi, 29 martie facem urmatoarele precizari: 1. In acest moment, instanța britanica a ridicat cauțiunea de care a beneficiat Alexander Adamescu iar acesta este reținut de autoritațile londoneze. 2. In urma unei corespondențe oficiale intre ziarul…

- "Faptul ca am primit bani de la Sebastian Ghița este o minciuna incalificabila și, prin urmare, in mod categoric, voi urma caile legale", a fost raspunsul Laurei Codruța Kovesi, la solicitarea Antena 3. Sebastian Ghița a confirmat, miercuri, dezvaluirea facuta cu o zi in urma de jurnalistul Dan Andronic…

- UPDATE In urma cu scurt timp, Centrul de Informare și Relații Publice al Poliției Romane a emis un comuncat in care menționeaza ca in perioada 2014-2017 la nivelul I.P.J. Buzau, in perioada 2014 – 2017, au fost efectuate 91 de testari cu aparatul poligraf, rezultatul niciuneia dintre aceste testari…

- Ivona Lucan: Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastra in acest Teatru. Nina Ionescu: Pe scurt. In anul IV eram studenta (București) domnilor profesori Ion Cojar, Ștefan Radof, Nae Iliescu, Marilena Chelaru. A venit domnul Constantin Dinischiotu (pe atunci era director la TMB) și m-a intrebat…

- “Depide de gravitatea lor (a defaimarilor – n.red.), lucrurile pot merge pana la retragerea cetateniei. Se vorbeste si in Constitutie despre lucrul acesta. Nu este o lege care sa puna in aplicare prevederile constitutionale, dar cred ca un cetatean de buna credinta nu poate sa defaimeze tara”, a declarat…

- Autorii carții Russian Roulette au descris intențiile Casei Albe de a se razbuna pe Rusia pentru ingerințele in alegerile președintelui SUA. Victoria Nuland, fosta adjuncta al secretarului de stat al SUA, a relatat in carte despre ideea de a dezvalui date despre conturile secrete din Letonia ale fiicei…

- Europarlamentarul Monica Macovei a demisionat din Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ACRE), potrivit unui comunicat de presa, citat de Hotnews.ro. Macovei a demisionat dupa ce a cerut explicații privind invitarea fostului prim-ministru Victor Ponta ca vorbitor la summitul Alianței din…

- Romania nu are cum sa ajunga in situatia Poloniei, dar institutiile europene trebuie sa fie mai grijulii cu statele membre, crede Liviu Dragnea, justificand astfel votul negativ dat de europarlamentarii PSD, in privinta activarii Articolului 7 in cazul Varsoviei. "Eu cred ca fiecare om voteaza…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar este noul președinte al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Comisia pentru Afaceri Europene reprezinta una dintre cele 21 de comisii parlamentare din cadrul Camerei Deputaților și a luat ființa in 2011. In calitate de președinte al Comisiei…

- Fostul ofiter DRI Daniel Dragomir sustine ca DNA nu avea temei juridic pentru a accesa baza de date a Agentiei de Cadastru, intrucat, in 2013, cand Directia a semnat protocol cu Agentia de Cadastru, nu era in vigoare articolul din Codul de Procedura Penala invocat de procurorii DNA. "Articolul 267 Cod…

- "Ne aflam in prezent intr-o situatie diferita decat inainte. Avem un dialog real cu Polonia, insa dialogul este folositor numai atunci cand aduce rezultate", a declarat Timmermans. In cadrul unei reuniuni a ministrilor afacerilor europene din UE, Frans Timmermans a subliniat ca pozitia…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Locul Romaniei este clar in spatiul Schengen, a declarat miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta de presa comuna cu prim-ministrul Viorica Dancila. Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului…

- Ministrii apararii din statele membre NATO au convenit, miercuri, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime, cu sediul in SUA si altul pentru mobilitate terestra, care se va afla in Europa. In aceasta…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut joi, 15 februarie, o intrevedere cu secretarul american al apararii, James Mattis, cu ocazia Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles. Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația de…

- O alerta vine din Coreea de Sud. Potrivit serviciilor de spionaj ale acestei tari, regimul comunist din Coreea de Nord, condus cu mana forte de al treilea membru al dinastei Kim, si-a intensificat activitatile de sabotaj in mediul online.

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a declarat, intr-o intalnire cu ministrul apararii nationale Mihai Fifor, ca Romania este un model in privinta alocarilor bugetare pentru aparare. De asemenea, Mattis a spus despre militarii romani din Afghanistan ca au castigat respectul tuturor prin curajul…

- Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația de securitate din regiunea Marii Negre și prioritațile aliate pentru viitorul Summit NATO. In acest context, ministrul Mihai Fifor a evidențiat ca recentele evoluții de securitate din aceasta zona intaresc nevoia consolidarii…

- Am trecut prea repede peste un moment politic important al inceputului de an. Intalnirea de la Cotroceni dintre presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD, Liviu Dragnea. Discutia dintre cei doi a avut loc dupa investirea Guvernului Dancila si inaintea vizitei presedintelui Romaniei la Bruxelles.

- Stoltenberg a afirmat ca le-a cerut Ungariei si Ucrainei 'sa gaseasca o solutie si un echilibru' in legatura legea ucraineana a educatiei, prin care se restrictioneaza invatamantul in limbile minoritatilor etnice, act normativ caruia Budapesta i se opune ferm.''NATO va continua sa lucreze…

- Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare, partajarea echitabila a responsabilitatilor, precum si pe modernizarea Aliantei, adaptarea institutionala si a structurii de comanda a…

- Magistratii Curti de Apel Bucuresti au admis, marti, cererea de extradare venita din partea SUA pentru cei doi hackeri romani care au spart sistemul de supraveghere al Politiei din Washington, Mihai Alexandru I.(25 de ani) si Eveline C. (28 de ani), insa in cazul tanarului au amanat predarea pana la…

- Initiativa de aparare europeana nu trebuie sa creeze bariere economice, nici sa se erijeze in alternativa la NATO, a avertizat marti secretarul general al Aliantei, cu o zi inainte de o reuniune la Bruxelles a ministrilor apararii ai tarilor membre NATO, informeaza AFP. Jens Stoltenberg…

- Cererea trimisa de Romania catre CE ridica perspectiva unei posibile decizii de respingere de catre Executivul european și, trebuie menționat, ca vine dupa ce, in toamna anului trecut, ministrul Finanțelor de la acel moment a respins mesajele Comisiei, care propunea sa ajute autoritațile romane in avans…

- Atacurile la care a fost supusa in ultima perioada directoarea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala 2021, Simona Neumann, nu au ramas fara ecou, ba chiar au ajuns pana la urechile membrilor juriului care, in 2016, au decis ca Timisoara merita sa castige titlul de Capitala Culturala Europeana. Agnieszka…

- Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, a precizat ca tarile membre ale NATO au oprit taierile din cheltuielile pentru aparare, asa cum s-a convenit la summitul Aliantei din 2014, dar multi membri nu au atins inca obiectivul privind alocarea a 2 % din PIB pentru aparare. ''Sefi de guvern au…

- USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu. Liderul USR Dan Barna a invocat declaratiile acestuia referitoare la faptul ca autoritatile de la Bruxelles ar conditiona finantarile europene pentru Romania de respectarea statului de drept. "Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, indeparteaza…

- Scandalul iscat in jurul Serviciului de Protectie si Paza trece la un alt nivel. Europarlamentarul Norica Nicolai sustine ca este nevoie de o ancheta parlamentara care sa decida daca informatiile aparute in spatiul public au vreun sambure de adevar sau nu. "Implicarea oricarui serviciu in politica…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Dupa o ancheta minutioasa politia din Toronto a ajuns la concluzia ca fata mintise in mod deliberat privitor la faptul ca o persoana ii taiase valul pe care il purta. Pana la sfarsitul anchetei, fata aparuse la mai multe posturi de televiziune unde si-a depanat falsa ei "poveste" care a ravasit…

- In mod artificial, Legile Justiției au ajuns sa fie singurul teren de lupta politica in plan intern. Intre președinte și majoritatea parlamentara. Intre opoziție și putere. Intre multinaționale și PSD. Iar in plan extern acest front a fost transferat pentru inceput la Bruxelles. Urmeaza sa primim…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, si omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, au discutat miercuri la Davos despre "pozitia Iranului in regiune", a facut cunoscut cabinetul sefului guvernului de la Ottawa, relateaza AFP. Intalnirea bilaterala in paralel cu Forumul economic mondial…

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, premierului desemnat Viorica Dancila și șefilor celor doua camere ale Parlamentului o scrisoare de avertisment privind reforma justiției. Țara noastra risca sancțiuni dure precum cele aplicate, in decembrie, Poloniei, atunci fiind declanșat, in premiera, Articolul…

- Fostul ministru de Externe Mircea Geoana atrage atenția ca Romania are o imagine ”catastrofala” pe plan extern, din cauza crizelor politice care s-au succedat in ultimul an. Diplomatul subliniaza ca țara noastra trebuie sa investeasca in propria reputația, in caz contrar ramane blocata la ”periferia”…

- 'Ne bazam pe dialog pentru rezolvarea acestei probleme', a declarat Czaputowicz pentru presa, care se afla la Sofia in prima sa vizita de la numirea sa in functia de sef al diplomatiei poloneze in urma cu mai putin de o saptamana.La 20 decembrie, dupa luni de avertismente, Comisia Europeana…

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa in zilele de 16 si 17 ianuarie la Conferinta Comitetului Militar NATO, in formatul sefilor apararii, ce se va desfasura la Bruxelles, Belgia. In cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum:…

- Autonomia Cataloniei va ramane suspendata daca separatistul Carles Puigdemont va incerca sa guverneze de la Bruxelles, a avertizat luni seful guvernului spaniol Mariano Rajoy, relateaza AFP. Mariano Rajoy a declarat, in fata membrilor partidului sau, ca viitorul sef al guvernului din Catalonia…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat Calendarul Unirii. Dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, calendarul traseaza un arc peste timp și evidențiaza evenimentele premergatoare Întregirii naționale. Prima fila a calendarului…