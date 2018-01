Stiri pe aceeasi tema

- ATAC TERORIST HOTEL DE LUX KABUL. Trei indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental, a declarat sambata, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN. Peste 150 de persoane au fost salvate, 41 fiind de origine straina.…

- Atacul de la hotelul de lux Intercontinental din Kabul ‘s-a incheiat’, a anuntat duminica dimineata purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan Najib Danish, anuntul intervenind la peste 12 ore de la declansarea acestuia, relateaza AFP. ‘Atacul s-a incheiat, toti atacatorii au fost ucisi;…

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- Interventia fortelor de securitate afgane la hotelul de lux Intercontinental din Kabul s-a incheiat, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Najib Danish. El a precizat ca au fost ucise sase civili, intre care cinci afgani si un strain. Potrivit BBC, cei trei atacatori…

- Mihai Fifor a anuntat ca miercuri va lua decizii legate de scandalul de la varful Politiei si de la varful Ministerului de Interne, scrie Romania TV.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au acuzat ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor în Golf, au "interceptat" luni dimineata un avion civil al Emiratelor în drum spre Bahrein, marcând o escaladare între Abu Dhabi si Doha care nu mai au relatii diplomatice, informeaza AFP…

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Potrivit surselor citate de Agerpres, doua dintre dosarele in care vizat ar fi Valentin Riciu s-ar afla pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3. In aceste doua dosare, Valentin Riciu are calitatea de faptuitor. Un dosar vizeaza savarsirea infractiunii de inselaciune si a…

- Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a catalogat ca fiind "o mizerie" informatia aparuta in presa ca ar avea un dosar penal pentru inselaciune si anunta ca va prezenta sambata un raport conducerii Ministerului de Interne.Citeste si: CTP, afirmatii HALUCINANTE…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Atentat la un centru cultural siit din Kabul, unde au murit cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite. UPDATE 16:00: Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic,…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, conform News.ro . Nicio grupare armata nu a revendicat atacul, comis la trei zile dupa…

- Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze, potrivit agentiei sale de propaganda Amaq, relateaza Reuters. Atacul, comis in momentul in care angajatii soseau la birou, are loc la o saptamana dupa un asalt impotriva unui centru de antrenament al NDS din capitala…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul ...

- Politistii se strâng miercuri în fata Ministerului de Interne pentru a protesta fata de subfinantarea sistemului de ordine publica. La protest s-au coalizat si angajatii din penitenciare.

- Efectul mobilizarii declansate pentru prinderea suspectei in cazul mortii tinerei in varsta de 25 de ani – mai exact a femeii banuite ca ar fi impins-o pe fata in fata metorului, la Dristor 1 – a iscat o reactie la nivelul conducerii Ministerului de Interne. Carmen Dan a adresat un mesaj public oamenilor…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a anunțat, sambata dimineața, in cadrul unei conferințe de presa de la Baghdad, ca trupele irakiene controleaza in totalitatea zonele de la frontiera cu Siria și ca razboiul cu ISIS s-a incheiat, scrie BBC News. Zona de frontiera cu Siria era singura in care luptatorii…

- Fostul presedinte yemenit, Ali Abdallah Saleh a fost ucis de rebelii houthi, a confirmat luni, pentru AFP, o reprezentanta a conducerii partidului sau Congresul Popular General (CPG), Faika al-Sayyed.'El a murit ca un martir, aparand Republica', a declarat aceasta membra a Comitetului General…

- Treisprezece bosniaci au fost arestati luni pentru crime de razboi comise impotriva unor etnici sarbi in regiunea Konjic (sud) in timpul razboiului din Bosnia (1992-1995), au anuntat surse judiciare si din cadrul politiei, informeaza AFP. 'Este vorba despre fosti oficiali din cadrul structurilor…

- Cristian Tudor Popescu susține ca ministru Carmen Dan a reușit prin gasirea microfonului in casa sa discreditize Ministerului de Interne, cel pe care il conduce, pentru ca nu ar fi fost instare sa asigure securitatea interna a locuintei.

- Fortele de ordine pakistaneze au inceput sambata sa disperseze sutele de manifestanti islamisti ce blocau de aproape trei saptamani principalul drum auto de acces spre capitala Islamabad, cerand demisia unui ministru, informeaza AFP si dpa. Circa 8.500 de politisti si paramilitari au fost desfasurati…

- Cinci persoane suspectate de implicare in activitati teroriste au fost expulzate din Polonia de la adoptarea noii legi privind combaterea terorismului, transmite agentia de presa PAP. Aceste persoane au fost suspectate de implicare in activitati teroriste care ar fi putut reprezenta o amenintare…

- Turcia va desfasura personal de securitate inarmat la bordul avioanelor care vor avea ca punct de plecare sau ca destinatie aceasta tara, o masura ce vizeaza sa previna eventuale atacuri teroriste, a informat joi cotidianul Haberturk, preluat de Hurriyet si de agentia Xinhua. Potrivit unei legi adoptate…

- Incidentul s-a produs in zona Khair Khana din Kabul, in fata unei sali de nunti, potrivit agentiei Dpa. In apropierea locului unde s-a produs explozia se desfasura un miting politic la care participau sustinatori ai liderului regional Atta Mohammad Noor, guvernatorul provinciei Balkh si…

- Neamestecul Iranului in afacerile interne ale Libanului este o conditie importanta pentru stabilitatea regiunii, a anuntat luni Ministerul de Externe francez, relateaza Reuters. 'Dorim ca toti cei care exercita o influenta in Liban sa permita tuturor actorilor politici din aceasta tara sa-si exercite…

- Autoritațile dintr-un oraș aflat in sudul Indiei au interzis cerșitul in locurile publice inaintea unui summit de trei zile la care este așteptata și doamna Ivanka Trump, potrivit unei declarații de vineri a Ministerului de Interne indian.

- Organizatia jihadista Statul Islamic a revendicat atacul comis marti impotriva sediului postului de televiziune Shamshad TV din Kabul de catre un comando de barbati inarmati deghizati in politisti, care au ucis cel putin doua persoane, relateaza AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Atacul, purtat…

- Jandarmii vor putea opri masini in trafic, vor putea face perchezitii fara mandat si vor putea sa cheme cetateni la audieri. Sunt cateva dintre noile prerogative pe care parlamentarii se pregatesc sa le acorde acestei arme din cadrul Ministerului de Interne.

- C. Dan: Eliminarea conditiei de inaltime, mentinuta la viitoarele exemene Ministrul de interne, Carmen Dan, afirma ca eliminarea conditiei de înaltime va fi mentinuta si la concursurile de anul viitor pentru admiterea la Academia de Politie si la scolile de agenti si subofiteri. Într-o…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat cetațenii europeni aflați in centrele de detenție și care nu au resurse sa se intrețina singuri ca ar fi mai bine pentru ei sa paraseasca de bunavoie Marea Britanie pentru a nu deveni cerșetori in aceasta țara, relateaza publicațiile The Guardian și El Mundo.…

- Dupa acuzatiile potrivit carora sefii de promotie de la Academia de Politie erau alesi si nu desemnati potrivit calificativelor, acuzatii care au dus si la declansarea unei ample anchete, MAI e zguduit de un nou scandal. Potrivit National, o ancheta ar fi necesara si pentru verificarea impartirii…

- „Din cauza unor defecțiuni de ordin tehnic la nivelul unui server central al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, joi 26 octombrie 2017, nu se vor putea desfașura activitați cu publicul la nivelul serviciilor centrale si judetene. Personalul de interventie…