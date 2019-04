Barbatul a fost retinut de catre autoritati. Palomar Health Medical Center, spitalul unde ranitii au fost transportati, a anuntat ca patru persoane au fost internate in urma acestui incident. Potrivit CBS, autoritatile cred ca barbatul a actionat singur. In octombrie 2018, un barbat a deschis focul in interiorul unei sinagogi din Pittsburgh si a ucis 11 persoane.