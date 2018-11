Stiri pe aceeasi tema

- In data de 23 octombrie 2018. intre orele 10.00-12.00, Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, in colaborare cu U.M. 01684 Alba Iulia, a desfasurat activitatea promotionala „Ziua Armatei Romaniei in scoli” la Colegiul National „Avram Iancu” Cimpeni …

- Peste o mie de caini si stapanii lor au defilat duminica in centrul Londrei pana la palatul Westminster, sediul parlamentului, in sprijinul campaniei pentru stoparea Brexit-ului printr-un al doilea referendum.

- Indivizi deghizati in ‘mariachi’ (cantareti de muzica traditionala mexicana) au deschis focul vineri seara asupra unei piete din centrul capitalei Ciudad de Mexico, frecventata de amatori de muzica si turisti, facand patru morti si noua raniti, printre care un cetatean strain, potrivit autoritatilor,…

- Indivizi deghizati in "mariachi" (cantareti de muzica traditionala mexicana) au deschis focul vineri seara asupra unei piete din centrul capitalei Ciudad de Mexico, frecventata de amatori de muzica si...

- Evenimentul, Electronics Summer University, organizat impreuna cu conducerea Facultații de Electronica, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale de la Universitatea Politehnica Timișoara va avea loc in perioada 20 august – 2 septembrie. Cea de-a treia ediție a școlii de vara adresata…

- O femeie din statul american Carolina de Sud a incercat sa ii convinga pe politistii care au prins-o beata la volan sa nu o aresteze deoarece este „alba pursange” si „foarte curata”. Lauren...

- O femeie a fost injunghiata intr-un restaurant din centrul Iasiului, unde lucra ca bucatar. Agresorul este partenerul de viata, retinut aseara de politie. Motivul, spun colegii ei de munca, e de-a dreptul ridicol: femeia nu i-ar fi raspuns la telefon.