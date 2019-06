NASA analizeaza un asteroid din apropiere care ar conține suficient aur pentru a face pe toți cei de pe Pamant sa fie miliardari, scriu jurnaliștii de la thesun.co.uk.

Asteroidul denumit Psyche 16 este așezat intre orbitele lui Marte și Jupiter și este realizat din metal solid.

Pe langa aur, este posibil ca asteroidul sa fie o sursa bogata de platina, fier și nichel.

In total, se estimeaza ca diferitele metale ale lui Psyche sunt in valoare de 8.000 de cvadrilioane de lire sterline. Asta inseamna ca, daca am duce resursele pe Pamant, acestea ar distruge prețurile materiilor…