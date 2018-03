Stiri pe aceeasi tema

- Nikolai Gluskov, un prieten apropiat al oligarhului rus Boris Berezovski, care si-a trait ultimii ani din viata in exil, a fost gasit mort luni seara in domiciliul sau din Londra, transmite The Guardian.

- Un asociat al fostului magnat rus Boris Berezovski a fost gasit mort la Londra, scrie marti ziarul The Guardian, citat de Reuters. Trupul lui Nikolai Gluskov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit luni...

- Autoritatile din Marea Britanie au refuzat in ultimele trei zile sa permita acces pe teritoriul sau unor activisti de extrema-dreapta, a declarat un oficial britanic, sub protectia anonimatului, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Marea Britanie este foarte aproape sa incheie un acord cu Uniunea Europeana cu privire la o perioada de tranzitie dupa ce paraseste UE, a declarat luni raportorul in Parlament al Brexitului Robin Walker, relateaza Reuters. Marea Britanie a anuntat ca va respecta reglementarile UE pe o perioada limitata…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Londra a promis sa raspunda in mod "corespunzator" daca se dovedeste ca un stat este implicat in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei sale in Regatul Unit, incident care a afectat si un politist, transmite AFP. "Guvernul va reactiona daca este necesar. O vom face corect, la momentul potrivit,…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare de cuvant a…

- Un fost spion rus e in stare critica in spital, in Marea Britanie, aparent otravit și, odata cu el, otravita și fiica sa. Amandoi au fost expusi unei substante neidentificate inca, in timp ce se aflau intr-un centru comercial.

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii in practica a unei perioade de tranzitie care va contribui la iesirea fara probleme a tarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat marti ca Londra ar avea in vedere posibilitatea de a se alatura unor lovituri militare aeriene americane impotriva guvernului sirian daca exista dovezi ca sunt folosite arme chimice impotriva civililor, relateaza Reuters si Press Association.…

- Marea Britanie isi va alinia regulamentele la cele ale Uniunii Europene in anumite domenii, cum este industria auto, dupa ce tara va parasi blocul comunitar in 2019, a declarat vineri ministrul sanatatii britanic, Jeremy Hunt, citat de Reuters. Intr-un interviu pentru BBC, Hunt a spus…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs pe tema Brexit-ului in urmatoarele trei saptamani, unul din cele cateva programate sa fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de iesire din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand presa britanica de duminica.…

- Nicio companie nu va mai putea sa opereze in Marea Britanie daca nu va fi profitabila din cauza barierelor comerciale post-Brexit, a declarat joi ambasadorul Japoniei la Londra, Koji Tsuruoka, in urma unei intrevederi cu premierul britanic Theresa May, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un tribunal scotian a respins marti un demers juridic de a cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa se pronunte asupra posibilitatii ca Marea Britanie sa stopeze in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana daca doreste acest lucru, informeaza Reuters. Cazul a fost inaintat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Marea Britanie probabil va ramane blocata intr-o lunga perioada de tranzitie in care va contribui la bugetul Uniunii Europene si va trebui sa respecte legile europene, dar nu va avea un cuvant de spus referitor la problemele blocului comunitar, a estimat marti eurodeputatul belgian Philippe Lamberts,…

- Potrivit unui document oficial care era destinat doar ministrilor cabinetului May, dar care a ajuns in presa, cresterea economica a Regatului Unit ar urma sa scada cu opt procente daca Marea Britanie ar parasi Uniunea Europeana fara un acord incheiat cu Bruxelles-ul. Conform analizei, exista…

- Rusia incearca sa provoace daune economiei Marii Britanii prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti", acuza ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson. "Planul rusilor nu este sa trimita aeronave" in Marea Britanie. "Insa gandesc…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri ca va efectua saptamana viitoare o vizita de o zi in Marea Britanie, unde spera sa vada si noua ambasada a SUA de la Londra, relateaza Reuters. Vorbind cu jurnalistii la bordul avionului care il aducea inapoi la Washington dintr-o…

- Moarte cu semne de intrebare, la Londra, unde un barbat de 33 de ani, din judetul Iasi, a fost gasit fara suflare. Vestea i-a socat pe parintii lui care il stiau ca este bine. Victima a fost gasita de un vecin pe scarile blocului in care locuia, cu o lovitura puternica in zona capului.

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca spera ca Marea Britanie sa se intoarca in Uniunea Europeana dupa ce aceasta va parasi Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si cotidianul The Guardian.

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul imigrant roman care a ajuns la Londra dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii, i-a luat prin surprindere si i-a marcat pe prietenii sai. Acestia au umplut retelele de socializare cu mesaje triste.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O’Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters. Decesul artistei a survenit brusc in Londra, noteaza RTE. Agentul ei de presa a confirmat stirea in cadrul unei comunicat…

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Marea Britanie a trimis luni doua avioane de vânatoare pentru interceptarea unor aeronave militare ruse care se apropiau de spatiul aerian britanic, anunta Ministerul Apararii de la Londra. Doua avioane de vânatoare Typhoon au fost trimise de la baza aeriana Lossiemouth, situata…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Presedintele american Donald Trump este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul de la Casa Alba a anuntat ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Romanca ucisa pe 3 ianuarie pe o strada din Londra, in apropierea unei gradinite, este Elisabeta Lacatusu, o vasluianca stabilita de mai multi ani in Marea Britanie. Suspectul crimei este un fost iubit al femeiei, un barbat originar tot din Vaslui, cunoscut cu antecedente penale pentru infractiuni cu…

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters.

- Și-a ucis sotia pentru ca se temea ca nu era virgina. Este știrea despre un imigrant albanez din Marea Britanie care a șocat comunitatea. Arben Rexha, un albanez in varsta de 32 de ani, este acuzat ca i-a taiat gatul sotiei sale, Elidona Demiraj, in locuinta lor din Londra, Marea Britanie, dupa o criza…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Marea Britanie nu poate avea o negociere speciala pentru Londra, a spus pentru The Guardian negociatorul șef pentru Brexit din Uniunea Europeana, in ciuda dorințelor Theresei May de a incheia un acord...

- Marea Britanie si celelalte state din NATO trebuie sa apere cablurile submarine aflate la mare adancime de un potential atac potential catastrofal din partea fortelor navale ruse, actiune care afecta tranzactii financiare de mii de miliarde de dolari, a avertizat vineri seful Statului Major al armatei…

- Preturile gazelor în Marea Britanie au crescut cu 20% dupa explozia unui nod de distributie a gazelor naturale de la Baumgarten, de lânga Viena. Italia va declara stare de urgenta pentru stocurile de energie, dupa explozia unui nod de distributie a gazelor de la Baumgarten, de…