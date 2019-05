Stiri pe aceeasi tema

- Identitatea cadavrelor a doua femei, gasite ascunse într-un congelator, într-un apartament din Canning Town est de Londra, la finalul lunii aprilie, au fost identificate de poliție, scrie BBC.Descoperirea macabra a fost facuta dupa ce politistii au raspuns unei reclamatii despre…

- O tanara in varsta de 24 de ani, din Marea Britanie, a decedat dupa ce s a rasturnat cu ATV ul in zona comunei clujene Margau, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Cluj citat de Agerpres.roLa data de 11 aprilie, in jurul orei 14,40, am fost sesizati ca o tanara care participa la…

- Trei adolescenti au murit duminica noaptea intr-o busculada produsa langa o discoteca din Cookstown, in Irlanda de Nord, a anuntat luni politia, transmit Reuters si Press Association, preluate de Agerpres. O fata de 17 ani si doi baieti de 17 si 16 ani au murit in acest incident, iar o alta…

- Doi alpinisti au murit si alti doi au fost raniti intr-o avalansa produsa pe muntele Ben Nevis, cel mai inalt munte din Marea Britanie, relateaza Press Association si Reuters. Politia scotiana a fost informata in legatura cu avalansa produsa pe la varful Ben Nevis (1.345 metri inaltime) la ora 11:50…

- Michael Hollingworth, un barbat in varsta de 42 de ani, din Grimsby, Marea Britanie, a murit in timp ce-și ținea in brațe copilul de doar opt luni. Hollie Bridgewater, prietena lui, l-a gasit cu copilul Sonnie, in varsta de doar 8 luni, in brațe.

- Doi turiști britanici au fost reținuți in stațiunea spaniola Benidorm dupa ce au injunghiat doua persoane intr-un bar de noapte. Surse judiciare afirma ca victimele nu sunt in stare grava. Unul este cetațean roman iar celalat ceh. Poliția spaniola a confirmat ca doi barbați de cetațenie britanica,…

- Destin infiorator pentru un tanar de 22 de ani din Iași, implicat intr-un accident in Londra. George Ciortan a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa strada. Tanarul a murit din cauza ranilor grave. Accidentul a avut loc pe 17 februarie intr-o intersecție din Ilford, o suburbie din estul Londrei.…