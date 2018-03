Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 27 de ani din Lupsa a fost condamnat la 2 ani si opt luni de inchisoare cu executare, dupa ce a produs un accident mortal si a parasit locul accidentului. IPJ Alba transmite ca, pe 23 martie, in jurul orei 13.50, polițiștii Postului de Poliție Lupșa l-au depistat si retinut […]

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, vineri, pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, in dosarul in care acesta a fost condamnat, in prima instanta, la sase ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Decizia este definitiva.

- Un barbat din judetul Botosani a fost identificat de politisti si ridicat din zona Campulung Moldovenesc, dupa ce pe numele sau a fost primit un mandat de executare a pedepsei cu inchisoare. Barbatul de 38 de ani fusese condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru ...

- Costica Dobre, fost candidat PSD la functia de primar în Sutesti, județul Braila, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare conditionata pentru proxenetism, iar fratele sau, Ionita, la 4 ani si 6 luni cu executare.

- Tragedia petrecuta marti seara a socat o tara intreaga, atunci cand Oana Neț, educatoarea care și-a inecat fetița de numai patru anișori și, dupa ce a ucis-o, i-a taiat venele de la incheieturile ambelor manuțe.

- Fostul deputat democrat în parlamentul de la Chisinau, Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj si tradare de patrie, a fost condamnat la 14 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis si cu privarea

- Un escroc din Suceava pe nume Ovidiu Rusu a strans condamnari care insumeaza 225 de ani de inchisoare. Desi a absolvit doar patru clase, a reusit sa pacaleasca zeci de oameni dandu-se drept procuror sau judecator si obtinand de la acestia sume foarte mari de bani. El se lauda in urma cu ceva ani ca…

- Un francez in varsta de 48 de ani a fost arestat in anul 2017 pentru tentativa de omor si nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda. Samuel David Parra a impuscat din gelozie un tanar din comuna doljeana Gighera, folosind o arma pe care a introdus-o ilegal in tara.

- Un tribunal din Bruges l-a condamnat, miercuri, pe fotbalistul echipei FC Nantes, Yassine El Ghanassy, la sase luni de inchisoare dupa ce a fost prins de mai multe ori conducand cu viteza excesiva. In plus, belgianul are doi ani interdictie de a conduce autovehicule.Potrivit agentiei Belga,…

- Medicul homeopat din Constanta Victor Emanuel Bot ramane condamnat definitiv la pedeapsa de 11 ani si patru luni de inchisoare. Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.Potrivit rechizitoriului, Victor Emanuel Bot este acuzat ca, "in…

- Becali este incarcerat la Penitenciarul din Slobozia, dupa ce a fost condamnat pe 20 februarie. Instanta suprema l-a condamnat pe Ioan Becali la de trei ani de inchisoare, iar in cazul fratelui sau, Victor Becali, magistratii au decis sa sa fie condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare. Sursa:…

- Un adolescent galez in varsta de 17 ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de planuirea unui atac terorist la un concert pe care cantaretul Justin Bieber l-a sustinut in Cardiff.

- Preotul constanțean Valeriu Roman, consilier in cadrul Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv la un an și opt luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a condus o mașina sub influența alcoolului. Potrivit deciziei Curtii de Apel Constanta, preotul Valeriu Roman…

- Un tanar din raionul Rascani care si-a omorat un consatean a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. Tragedia a avut loc in aprilie anul trecut, cand ucigasul se afla in ospetie la victima.

- Un judecator din Teruel l-a condamnat pe Francisco Franco Martinez-Bordiu, in varsta de 63 de ani, la 18 luni de inchisoare pentru a atacat o autoritate de stat și inca 12 luni, pentru conducere periculoasa a unui vehicul, au mai precizat surse judiciare spaniole. Nepotul lui Franco va trebui…

- Preotul salajean Nicolae Sirca, fost paroh la Biserica Ortodoxa Aleus, a fost gasit vinovat de savarsirea infractiunii de tentativa de omor si condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare.

- Tribunalul suprem din capitala Madrid a confirmat ca hotarare definitiva condamnarea la 3 ani si jumatate de inchisoare a rapperului de extrema stanga Josep Miguel Arenas, ''Valtonyc'' pentru injurii la adresa regelui si apologia terorismului.

- Curtea de Apel Alba Iulia a discutat marti, 20 februarie, situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare.

- Paul Iova, cunoscut drept „Regele manelistilor”, a fost condamnat definitiv la 1.479 de zile de inchisoare cu executare, in timp ce Ioan Sava, zis „Casuta” s-a ales cu trei ani si sase luni de detentie. In toamna anului 2014, procurorii DIICOT Suceava au trimis in judecata gruparea de contrabandisti…

- Politistii timiseni au prins un barbat de 43 de ani, condamnat la un an, trei luni și zece zile de inchisoare pentru ca a condus baut. Barbatul a fost prins in localitatea Deta. El a fost condamnat la inchisoare pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice.…

- O instanta britanica l-a condamnat, in lipsa, pe romanul Alexandru Sovu la 11 ani de inchisoare, pentru o frauda de 3 milioane de lire. Romanul a reusit sa fuga din Marea Britanie, inainte de a fi condamnat.

- Un accident rutier produs in noiembrie 2015, in comuna Lupșa, soldat cu moartea unei persoane, a ajuns dupa doi ani la prima decizie in instanța de judecata. Un tanar in varsta de 26 de ani (Adrian Nicolae A.) a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ucidere din culpa…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l au condamnat pe fostul primar al Slatinei, Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim ministrului, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, potrivit Digi 24. Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare…

- Un barbat din New York a fost condamnat marti la 18 ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat ca a incercat sa acorde sprijin material Statului Islamic, a anuntat Departamentul american al Justitiei, informeaza dpa si Reuters. Munther Omar Saleh, in varsta de 22 de ani, a conspirat pentru sustinerea…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, informeaza Agerpres. ...

- Fostul guvernator al regiunii ruse Kirov si fost lider al opozitiei, Nikita Belikh, a fost condamnat vineri la opt ani de inchisoare pentru ca a acceptat o mita in valoare totala de 750.000 de dolari, a informat presa de stat rusa. Nikita Belikh, care a condus regiunea centrala Kirov timp…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni la inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla. Avocatul sau sustine ca barbatul este plecat in concediu.…

- Comisarul Petru Jucan a fost condamnat la un an si doua luni de inchisoare cu amanare pe un termen de doi ani pentru savarsirea infractiunilor de „instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata” si „fals intelectual”. Jucan a fost trimis in judecata dupa ce ar fi intervenit pentru ca un sofer…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani.…

- Un barbat gasit vinovat de acuzatia de viol a fost condamnat de Judecatoria Brasov la 3 ani de inchisoare, cu suspendare, cu un termen de 4 ani de supraveghere. Mai mult, pentru ca victima sa nu s-a constituit parte civila, barbatul nu va avea de platit nici macar un leu daune morale. Decizia instantei…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Unul dintre cei șapte suspecți in organizarea presupusei tentative de omor a lui Vlad Plahotniuc a fost condamnat la cinci ani și patru luni, chiar daca procurorii au cerut inițial o pedeapsa de 10 ani și șase luni. „Prevederile legale au fost aplicate corect de acuzare. Solicitarea procurorului o consider…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare precizeaza, joi, in buletinul de presa, ca un barbat de 28 de ani, din municipiul Satu Mare, pe numele caruia a fost emis un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani si 8 luni pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta, a fost ridicat…

- Florin Gorunescu, fostul prodecan al Facutaltii de Farmacie din Craiova, a fost arestat pe data de 1 iunie 2012 pentru luare de mita in forma continuata. Profesorul a fost denuntat la Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj de o studenta.

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- O tanara l-a dat in judecata acuzandu-l ca a santajat-o in mai multe randuri. I-a cerut 1.000 de euro pentru a nu publica mai multe fotografii indecente in mediul virtual. Barbatul a fost gasit vinovat si condamnat initial la 5 ani de inchisoare. A facut recurs insa pedeapsa finala data de…

- Kircho Kirov, fost director al agentiei de spionaj extern din Bulgaria, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare intr-un caz in care este acuzat ca ar fi deturnat fonduri publice de aproximativ 2,5 milioane de euro in perioada 2007-2011, informeaza agentia de stiri Reuters.

- O instanța din Vietnam l-a condamnat luni la 13 ani de inchisoare pe un fost membru al biroului politic al Partidului Comunist. Un alt inalt oficial din domeniul energiei a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru deturnare de fonduri și incalcarea normelor de stat.

- Clubul turc Sivasspor, la care s-a transferat de curand fundasul Paul Papp, a anuntat, luni, un acord cu atacantul brazilian Robinho, 33 de ani, condamnat in Italia la noua ani de inchisoare pentru viol. Robinho este asteptat, marti, in Turcia pentru ultimele negocieri, inainte de a semna contractul…

- ”De transferurile lui Cristi Tanase si Valeica Gaman se ocupa MM. Vorbeste el cu agentul care lucreaza la firma lui Victor si Giovani”, a spus Gigi Becali in direct la TV. Declaratia lui Becali ii poate cauza probleme mari lui Stoica in masura in care implicarea acestuia din urma este reala, dupa…

- Un barbat din Calafindești condamnat la inchisoare pentru furt calificat a fost identificat și reținut aseara de polițiștii suceveni, iar apoi incarcerat in Penitenciarul Botoșani. Individul are de ispașit o pedeapsa de 3 ani și 4 luni de inchisoare in baza unei decizii a Judecatoriei Radauți. El era…

- Originar din Tatarani, Alexandru Daniel Buciumas a devenit spaima covrigariilor din oras. Si asta pentru ca, dupa ce a fost eliberat din spatele gratiilor, la jumatatea lunii noiembrie, condamnat pentru furt, a revenit la vechile indeletniciri. A cooptat doi minori de 12 ani, ambii din municipiul…

- In Georgia, instanța l-a condamnat in absența pe fostul președinte Mihail Saakașvili la trei ani de inchisoare, in baza acuzațiilor de abuz de putere,relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Verdictul a fost rostit de catre judecatorul Judecatoriei orașului Tbilisi George Arevadze azi, 5 ianuarie,…

- Constantin Ostaficiuc a fost condamnat la inchisoare. Magistrații Curții de Apel Timișoara au decis, miercuri, ca fostul președinte al Consiliului Județean Timiș sa fie condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara. Curtea de Apel Timiș a dat…

- Curtea de Apel Timiș a oferit ultimul verdict în dosarul finanțarii echipei Poli Timișoara în perioada 2008-2011, iar fostul președinte al echipei, Gheorghe Chivorchian, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare.