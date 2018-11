Stiri pe aceeasi tema

- Caz socant în Germania. Un fost asistent medical a recunoscut ca a ucis 100 de pacienti. Totul pentru ca se plictisea si a vrut sa îsi impresioneze colegii. Este criminalul cu cele mai multe victime din Germania.

