- Unul din cele mai grave cazuri de crime in masa petrecute in Germania dupa al Doilea Razboi Mondial a revenit in vizorul justitiei si al opiniei publice la Oldenburg (nord), unde un fost asistent medical este adus din nou in fata tribunalului, fiind acuzat de uciderea a 100 de

- Un barbat in varsta de 38 de ani din Sebes, judecat pentru infracțiunea de șantaj la adresa unei femei cu care a avut o relație, a primit o sentința definitiva de condamnare. Curtea de Apel Alba Iulia a decis, in 18 septembrie 2018, ca inculpatul G. Alin trebuie condamnat la pedeapsa de 1 an de inchisoare…

- CHIȘINAU, 10 sept — Sputnik. Nimeni nu este ferit de primejdii, iar atunci când conduci o mașina, în orice moment ai putea sa te trezești implicat într-un accident rutier. Fie ca l-ai produs tu sau alt participant la trafic, trebuie sa cunoști cum este corect sa…

- Magistratii au decis eliberarea din inchisoare a lui Iulian Ceia, cunoscut pentru implicarea in traficul de comori dacice. Anchetatorii l-au acuzat ca a coordonat retelele de traficanti de comori dacice, furate din cetatile antice ale Muntilor Orastiei.