Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei din Germania intentioneaza sa extinda pana la finalul lui 2020 subventiile pentru noile vehicule electrice, intr-un efort de a impulsiona vanzarile, se arata intr-un document consultat de Reuters potrivit Agerpres Autoritatile de la Berlin incearca sa stimuleze cererea…

- In Romania inca ne chinuim sa avem atatia kilometri de autostrada pentru masini pe an iar in Germania deja se construiesc autostrazi pentru biciclete. Germania este una dintre tarile care isi doreste sa elimine cat mai multe masini de pe strazi si sa-i faca pe oameni sa circule mai des cu bicicletele.…

- Traficul feroviar între Atena și Salonic a fost întrerupt vineri dupa ce aproximativ 200 de solicitanți de azil au ”invadat” principala gara din capitala Greciei pentru a cere deschiderea graniței greco-macedonene, relateaza AFP.”Salonic”, ”Germania!”,…

- Noul antrenor al nationalei României de volei feminin este italianul Luciano Pedulla, el urmând a conduce reprezentativa tricolora la turneul final al Campionatului European din acest an, informeaza News.ro. Nationala României va evolua la turneul final în grupa C, cu Azerbaidjan,…

- ​Autoritatile turce au respins acreditarile de presa ale unui jurnalist freelancer care relata pentru postul de radio public german Norddeutscher Rundfunk (NDR), dupa ce alte doua companii media din Germania au anuntat vineri ca jurnalistii lor nu au primit acreditari, informeaza duminica agenția germana…

- „In anul 2018 doar prin balanta comerciala ( am importat produse din economia altor tari mai mult decat am exportat produse ale economiei romanesti ) au iesit din Romania 16.8 MILIARDE de Euro ! Cam 1,5 miliarde de euro in fiecare luna pleaca din Romania si sustin economia si productia din Ungaria,…