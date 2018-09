Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 25 septembrie, in jurul orei 18.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru a intra in Romania Flaviu R., in varsta de 34 de ani, din județul Maramureș. Acesta conducea un autoturism marca Skoda Rapid, pe care erau aplicate placuțe de inmatriculare specifice Germaniei.…

- Dupa ce a provocat un accident grav de circulație, in urma caruia un pasager a decedat, un șofer a disparut. Accidentul s-a petrecut luni, 17 septembrie. In jurul orei 12,30, un barbat de 66 de ani din comuna Suatu, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal din Suatu, intr-o…

- Cinci persoane au fost ranite, luni, dintre care patru grav, in urma unui accident pe DN1C intre localitațile Coplean și Cașeiu, județul Cluj, in care a fost implicata o ambulanța de transport pacienți la dializa, transmite corespondentul Mediafax. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, a declarat,…

- Un sofer de TIR beat a rasturnat camionul plin cu diluanti, la Cluj, pe centura Apahida. O tona de substanta inflamabila a ajuns pe sosea, dar, din fericire, nu a luat foc. Exista risc de poluare. Un TIR care transporta substante inflamabile pentru industria auto s-a rasturnat, duminica seara, pe centura…

- O camera de supraveghere a surprins imagini de la accidentul produs miercuri, 5 septembrie, in apropiere de Borsa, judetul Cluj. Anchetatorii au constatat ca autorul accidentului consumase alcool.

- Un șofer din Iași a avut o idee ingenioasa dupa ce și-a zgariat rau mașina. Barbatul a cumparat un abțibild cu un personaj dintr-un anime (desen animat japonez n.r) și a facut sa para ca zgțrietura este și ea parte din „opera de arta” lipita pe autoturism. Stickerele auto au devenit o moda, așa ca […]…

- Femeia gasita in stop cardiac in urma accidentului produs miercuri dimineața la Parva, județul Bistrita-Nasaud, mama a trei dintre copiii aflați in mașina, a murit. In pofida eforturilor medicilor, femeia gasita in stop cardiac a fost declarata decedata. Femeia de 36 de ani fusese gasita incarcerata,…

- Cautarile barbatului disparut in mare, joi, in Eforie Nord, au fost reluate vineri dimineata. De la inceputul sezonului estival, 28 de persoane au disparut in mare, dintre care sase au murit inecate. Reprezentantii ISU Constanța informeaza ca sunt reluate cautarile barbatului disparut in mare joi, in…