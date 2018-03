Un artist de la noi visează să o facă şi cu Delia, chiar dacă e măritată: "Pentru că e..." Intr-un interviu, Karym a dezvaluit ca si maine ar face un featuring cu Delia pentru ca „ar fi cea mai mare provocare pentru mine. Pentru ca e WOW! E cel mai tare artist din Romania", spune tanarul artist. Artistul a vorbit si de momentul greu din cariera lui, atunci cand a vrut sa renunțe la muzica si a parasit țara. „La un moment dat am luat o pauza si am parasit chiar si țara stabilindu-ma in Franța departe de toți si de toate. A lua o pauza nu inseamna a renunța, este mai degraba un moment de respiro psihic si fizic... moment in care te aduni, te autoevaluezi pentru a o lua de la capat cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Karym s-a facut remarcat si aplaudat, dupa ce a lansat anul trecut piesele „Anonim”, alaturi de Mellina, și „La doua capete”, in colaborare cu Celia. Recent, artistul a dezvaluit ca si maine ar face un featuring cu Delia. „Ar fi cea mai mare provocare pentru mine. Pentru ca e WOW! E cel mai tare artist…

- Manifestațiile Marșul pentru viața din Republica Moldova au loc in cadrul campaniilor internaționale anuale de promovare a culturii vieții March for life, organizate in Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Romania, Irlanda, Italia, Cehia, Germania, Argentina, Peru și in alte țari.

- De curand, Delia a fost surprinsa la o clinica de fertilizare, motiv pentru care toata lumea a crezut ca aceasta a mers acolo pentru a face tratament sa ramana insarcinata. Delia, care și-a amanat concertul de la Sala Palatului , este considerata una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala…

- Intrata in faliment anul trecut, o companie care deține trei fabrici in Romania este readusa la viața de un gigant american. Colosul din Statele Unite ale Americii a preluat firma la sfarșitul anului trecut.In 2017, aceasta iși anunțase falimentul. Acum, compania cu trei fabrici in Romania…

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…

- Ionela Prodan a avut mari problemele de sanatate, fiind supusa unei interventii la sfarsitul lunii ianuarie, atunci cand i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. VEZI SI: Ionela Prodan, schimbare radicala dupa interventia suferita. Cum arata acum FOTO Ionela…

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, pentru Agerpres, ca pe 15 Martie 2018 maghiarii sarbatoresc implinirea a 170 ani de la declansarea Revolutiei de la 1848, dar "comemoreaza" si 100 de ani de viata in minoritate a maghiarimii din Romania, facand referire la problemele prin care a trecut comunitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 13 februarie proiectul de lege privind…

- Arata SUPER din cap pana-n picioare! Insa silueta lor desavarșita necesita un program strict de exerciții fizice și mare atenție la alimentația zilnica. Iata cine sunt starurile care pun accent pe un trup bine lucrat la sala! Mihaela Radulescu Vedeta de 48 de ani și-a dat seama de mult timp ca va reuși…

- Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca despre tragediile care se tin lant in viata sa si sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand, tatal sau a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, exact aceeasi boala de care a murit…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- Durere mare in familia lui Karym. Mama artistului a venit de urgenta in Romania pentru a fi aproape de sotul ei in aceste momente dificile. In urma cu aproape trei saptamani, tatal artistului a fost diagnosticat cu cancer, exact același tip de cancer de care a murit și cantareața Denisa Raducu: carcinom…

- Mama lui Karym, cantaretul care a lansat alaturi de Celia piesa „La doua capete”, a venit de urgenta in tara dupa ce a aflat ca sotul ei sufera de aceeasi boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cativa ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca […]…

- In urma cu doua saptamani lumea cantaretului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o și pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase…

- In urma cu doua saptamani lumea cantarețului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o și pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase…

- Roxana Vataselu a devenit cel mai tanar roman angajat al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) din Viena, dupa ce a depus peste 300 de aplicatii online, a trecut cu brio 50 de interviuri de angajare si a sustinut alte 30 de teste de cultura generala si aptitudini, depasind sute de mii de alti candidati…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care, in 2017, a lansat melodia “La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului, dupa ca tatal acestuia sufera de aceași boala care a rapus-o pe Denisa Raducu. “Capul sus, Karym! Viața ne invața sa depașim toate incercarile ei, important e sa ramanem…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care a lansat anul trecut piesa „La doua capete", i-a transmis un mesaj de incurajare artistului, pe o rețea de socializare. Dupa ce a aflat, din presa, ca tatal lui Karym sufera de aceași boala de care a murit cantareața Denisa Raducu, Celia a reacționat imediat…

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- Dupa ce a dezvaluit in presa, anul trecut, cum a fost amenințat cu moartea și cum a fost harțuit chiar de frații lui și de un cumnat, artistul Karym trece, din nou, prin clipe de coșmar, scrie spynews.ro. Citeste si Politia franceza a retinut un barbat ce ar avea legatura cu atacul de pe Champs-Elysees…

- Tatal lui Karym are aceeasi boala ca a Denisei Raducu. Acesta se afla internat la Spitalul Municipal din Braila, de doua saptamani, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: are cancer. Crezand, inițial, ca are doar o simpla raceala, barbatul a fost diagnosticat cu cancer, exact același tip…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care a lansat anul trecut piesa „La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului pe o retea de socializare. Dupa ce a aflat din presa ca tatal lui Karym sufera de aceasi boala de care a murit cantareata Denisa Raducu, Celia a reactionat imediat…

- Mihai Bendeac a fost cerut in casatorie, la iUmor. O concurenta a calatorit cale lunga, impinsa de gandul ca astfel il va putea cunoaște pe juratul de care s-a indragostit. Tanara sosita de la Viena a marturisit ca este indragostita pana peste cap de juratul Mihai Bendeac, ba chiar se declara geloasa…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- In perioada 1-7 martie, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balți vor fi susținute recitaluri ale unor artiști consacrați din Republica Moldova, Romania, Franța, Germania și Lituania.

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- Pictorul Ovidiu Salagean a vernisat expozitia intitulata „Atelier” in galeria Phoenix din Marghita. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultura Marghita si Centrul Judetean de Consevare si Promovare a Culturii Traditionale Bihor, sub coordonarea artistului plastic Papp Gabor. Ovidiu…

- Celia și Costi Ionița, din nou impreuna, pentru o colaborare de zile mari pe plan muzical. Mai exact, Costi ii va produce noul single al artistei, pe care urmeaza sa-l lanseze. Este vorba despre o piesa superba, in engleza, cu care artista spera ca va rupe topurile din Romania si cele internationale.…

- Valentin Sanfira trece prin momente cumplite. Cunoscut interpret de muzica populara se pregateste de inmormantare dupa ce bunica sa a decedat. Anuntul a fost facut de artist pe contul personal de socializare. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte”, a scris Valentin Sanfira. Valentin…

- In ajunul Zilei Indragostitilor, celebrul interpret din Romania, Smiley a sustinut un concert incendiar la Palatul National din Chisinau. Artistul a cantat, in premiera, piesele de pe ultimul sau album, Confesiune.

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Americanul in varsta de 23 de ani isi reprezinta tara si spera sa castige o medalie, dupa ce in urma cu trei ani i s-a oprit inima in timpul unei operatii la umar. Dupa doua saptamani de coma indusa, in care viata i-a fost sustinuta de aparate, a ramas cu leziuni…

- Viata lui Adrian Vințan, unui tanar de 31 de ani, din Alba Iulia, depinde, in continuare, de suma de 75.000 de euro. (o parte din banii au fost stranși, datorita mobilizarii impresionante de pe rețelele de socializare și nu numai) „Dragi oameni cu suflet mare, nu reușesc sa fac fața la multitudinea…

- Ce ar putea avea in comun Delia, Alexandra Stan, Ilinca Vandici, Giulia, Nicole Cherry, Alina Eremia, Jo si Irina Rimes. Aparent doar faptul ca sunt persoane publice, altceva nimic, insa mai au un lucru care le face sa fie asemanatoare. Se imbraca de la un brand de succes creat de o albaiulianca. …

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in Franța. Doua elicoptere ale armatei franceze, care aparțineau unei școli militare de zbor denumita Ealat, s-au ciocnit in dimineața zilei de vineri, 2 februarie, prabușindu-se ulterior langa Lacul Cerces din sudul Franței. In urma accidentului, cinci persoane…

- Eclipsa va aduce o serie de schimbari in viața noastra, in funcție de semnul nostru zodiacal, și ne va oferi posibilitatea de a face anumite alegeri in ceea ce privește segmentul financiar, mai ales in cazul urmatoarelor zodii: taur, leu și varsator. Luna sangerie se va simți profund de catre…

- Lenuța Cernica, tanara polițista diagnosticata cu tumora cerebrala la doar 30 de ani, a carei poveste impresionanta de viața a fost prezentata recent de Libertatea, a gasit o cale pentru a putea spera la vindecare. Dupa ce medicii din Romania nu i-au putut oferi soluțiile pentru vindecare, Lenuța Cernica…

- Iulia Zgripcea și Andrei Barbulescu de la TVR 2 s-au casatorit. Cei doi, parteneri de prezentare a emisiunii „E vremea ta”, de la TVR 2 și-au unit destinele in acest weekend. Ceremonia a fost una discreta, alaturi de familie și de prieteni, iar proaspatul cuplu a și revenit la serviciu. Frumoasa prezentatoare…

- Dupa relația cu Laura Cosoi, Smiley nu și-a mai asumat nicio relație, asta nu pentru ca nu a avut o iubita oficiala, ci pentru ca a ajuns la concluzia ca daca lumea știe cat mai puține lucruri despre viața lui personala este mult mai fericit. Discret in ceea ce privește lumea lui, Smiley a facut declarații…

- Istoricul Neagu Djuvara a murit, joi, la varsta de 101 ani. Unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, Djuvara a fost una dintre personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos autentic despre Romania si blazonul ei. Iata 10 lucruri despre viața…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Romania este pe penultimul loc in Europa la numarul de medici pe cap de locuitor. In fiecare zi, la fiecare șase ore, un medic pleaca din Romania. Ieri va expuneam situația din perspectiva chirurgilor de excepție, creatorii unor școli de medicina specializata in transplant de organe.

- Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbeste deschis atat despre lucrurile frumoase din viata lui, cat si despre cele dureroase.

- In varsta de 83 de ani, cantareata de muzica usoara Lucky Lucretia Marinescu s a stins din viata in urma unei suferinte indelungate. Anuntul a fost facut de fiul sau, Lawrence Marinescu. Lucretia "Lucky" Marinescu, s a nascut pe 12 iulie 1934, la Cahul, Romania, azi in Republica Moldova. Lucky Marinescu…

- FCSB nu se teme de Lazio. Presedintele Consiliului de Administratie al clubului de fotbal FCSB, Valeriu Argaseala, a declarat, duminica seara, la finalul Galei AFAN, ca sansele formatiei ros-albastre sunt de 50% in dubla cu Lazio Roma din saisprezecimile de finala ale Europa League, precizand ca jucatorii…

- Multi dintre solistii de pe scena muzicala din Romania au reusit sa se impuna si sa fie solicitati la diverse evenimente, pentru care au incasat sume mari de bani anul trecut. Stiu de ce spectacole sunt in stare si au avut grija sa nu scada din onorariu. Delia, considerata una dintre cele mai de succes…

- Delia are planuri mari pentru anul 2018, dar se pare ca acestea nu au în vizor și muzica. Delia și-a anunțat apropiații ca se pregatește sa-și ia o pauza, ca simte nevoie sa se relaxeze, potrivit Wowbiz.ro. ”Delia vrea sa se retraga…

- Romania nu a fost și nici nu a devenit o ținta pentru brandurile puternice de lux. Ca volum și rulaj, nu vom ajunge prea curand sa ne comparam cu țari precum Franța, Germania, Italia sau Marea Britanie, unde luxul e la el acasa. Chiar și Turcia este departe de noi din acest punct de vedere, cu artere…