- Cristina Șișcanu a slabit uimitor in ultima perioada. Prietenii de pe rețelele de socializare ai soției lui Madalin Ionescu au felicitat-o și au intrebat-o daca a ținut un regim personalizat. „Buna. Ai ținut un regim personalizat Carmenfit? Sau ai facut doar sport cu Carmen? Felicitari, arați foarte…

- Culita Sterp, unul dintre cei mai indragiti artisti de la noi, isi doreste cu ardoare sa devina tatic. Artistul traieste o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de doi ani, cu cantareata Carmen de la Salciua. In ultima vreme, Culita Sterp a declarat ca isi doreste un copil si nu este exclus sa auzim…

- Diana Bulimar a tinut ascuns, la Exatlon, un tatuaj pe care si l-a facut in urma cu un an si jumatate, scrie kfetele.ro. Este vorba despre o fetita care tine in mana o sfoara care este legata de o semiluna, desen care se afla langa sanul stang. Citeste si EXATLON, de unde vine numele emisiunii…

- O vedeta cunoscuta de peste hotare a marturisit public problema de sanatate pe care o are. Declarația ei vine dupa ce timp de 25 de ani a ținut secret diagnosticul primit in adolescența. Fanii vedetei i-au trimis o mulțime de mesaje de susținere. Jenni Falconer, o prezentatoare Regatul Unit al Marii…

- Un jurnalist azer, care traia in exil in Franța, și soția lui au fost ținta unui atac armat, vineri, in plina strada, la o periferie a orașului Toulouse, scrie digi24.ro. Potrivit unor surse, femeia ar fi murit, iar barbatul a fost ranit la spate. Atacul armat a avut loc in jurul orei 9:00, la Colomiers,…

- Fostul international Marius Niculae a fost impresionat de cum a aratat jocul echipei nationale in meciurile amicale cu Israel si Suedia si a avut numai cuvinte de lauda la adresa selectionerului Cosmin Contra. "S-a vazut o schimbare de atitudine, mai ales rezultatele, doua victorii. Se vede…

- Colaborarea dintre Garbine Muguruza, numarul trei mondial, si antrenoarea Conchita Martinez a luat sfarsit dupa ce jucatoarea spaniola a fost eliminata in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami. Informatia a fost anuntata, miercuri, chiar de antrenoarea spaniola.…

- Un sucevean este autorul unei crime care a oripilat o tara intreaga. Florin Mircea Buliga, de 43 de ani, si-a ucis sotia si pe cei doi copii, unul de 13 si celalalt de 18 ani.Surse din randul anchetatorilor au declarat ca barbatul a asteptat ca soția și copiii sa adoarma, fiecare in alta camera, ...

- Au trecut printr-o perioada foarte grea, fiul cel mare al lor fiind diagnosticat cu cancer la ficat, reușind sa se vindece in mod spectaculos. Michael Buble și soția sa, actrița Luisana Lopilato, sunt din nou cu zambetul pe buze. Nu doar ca au un copil sanatos care a scapat de o boala crunta, ci iși…

- Frumoasa lui sotie a postat poza cu burtica, confirmand ca-l va face tata pe celebrul afacerist. Frumoasa Andra Iacob si-a tinut fanii internauti in suspans, nepostand pana acum niciun instantaneu elocvent care sa confirme vestea ca ea si sotul ei, Alex Erbasu, vor deveni parinti. Dar iata ca inainte…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți” se declara un barbat implinit și fericit. Motivele sunt multe, insa cel mai important este faptul ca va deveni pentru prima oara tatic, soția lui, Ana, este insarcinata in cinci luni. (Citește și: Dorel…

- Dorian Popa, unul dintre cei in voga cantareți ai momentului, este gazda pentru Andra Trandaș și cațelul ei Billy in prima ediție a emisiunii ”Stapanii vedetelor”, difuzata sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.

- Cunoscutul coregraf si fost membru in juriul emisiunilor „Dansez pentru tine“ si „Uite cine danseaza“, de la Pro TV, va deveni tata pentru a doua oara. Sotia lui, dansatoarea Elwira Petre, este insarcinata in cateva luni.

- Ieri dimineata, actorului i s-a nascut cel de-al doilea copil. Uite prima fotografie a nou-nascutului. Bucurie mare in familia Andi Vasluianu, care tocmai s-a marit cu un membru. Sotia actorului, Laura Fierascu, a adus pe lume ieri dimineata o mandrete de baietel. Cel mai probabil, Andi Vasluianu a…

- Apropiații lui Negishi au semnalat dispariția acestuia și a soției sale in cursul zilei de luni. Japonezul, laureat al Premiului Nobel, era profesor la Universitatea Purdue din statul Indiana și a fost reperat de forțele de ordine din statul vecin, Illinois, in cursul zilei de marți, in apropierea…

- Deea Maxer s-a destainuit la o emisiune de televiziune. Aceasta a dezvaluit ca a pierdut o sarcina inainte de a-l naște pe baiețelul ei, Andreas. Deea Maxer a acordat un interviu pentru emisiunea pe care Teo Trandafir o modereaza la Kanal D. Soția lui Dinu Maxer, care a fost ceruta in casatorie inca…

- Cristina Șișcanu arata din ce in ce mai bine și a reuși sa revina la greutatea pe care o avea inainte de a deveni mamica. In doar 10 luni de la naștere, soția lui Madalin Ionescu se poate mandri, din nou, cu o talie trasa prin inel. Cristina Șișcanu a nascut-o pe micuța Petra in luna aprilie anul trecut…

- Arbitrul de fotbal din Medgidia Erchian Ionus profesor de educatie fizica si fost fotbalist si sotia sa, Ionela Andreea, sunt, de cinci zile, parinti, primind in dar o fetita adorabila, Anelis Ayda. Bucuria e cu atat mai mare cu cat bebelusul a venit pe lume intr o zi speciala, 8 martie, Ziua Femeii,…

- Evenimentul s-a inregistrat duminica seara, la Calugareni, acolo unde, potrivit Politiei, “o coliziune s-a produs intre doua autoturisme, dupa ce șoferul unuia dintre acestea, un barbat in varsta de 38 de ani, din Bucuresti, nu a pastrat distanța regulamentara fața de autoturismul care circula in fața…

- Dupa ce ne-a inmuiat genunchii tuturor cu piesa “Iarta-ma mama!” aterizata chiar de 8 martie, What’s UP mai vine cu ceva “bomba”. Whatzy a anunțat printr-o postare pe Instagram, printr-un #hashtag, ca va deveni tatic. Artistul a postat o fotografie alaturi de Simina, soția sa, in care a scris “Te iubesc,…

- De cele mai multe ori, in lumea manelelor, relațiile sunt de scurta durata și, adeseori, desparțirile se transforma in scandaluri de pomina care face deliciul publicului larg. Dar, pare-se, mai sunt și excepții...

- In varsta de 21 de ani, Charlotte Thomson, din orasul britanic Newcastle, nu si-a imaginat nici o clipa ca poarta in pantec o viata: pe toata durata perioadei de sarcina purtase aceleasi rochii si fuste stramte, aceiasi...

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat un interviu din greseala. Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM, au vrut sa verifice o știre care a tot circulat pe internet. Totul a pornit de la o femeie din Maramureș care s-a plans ca i-a fost repartizat un…

- What’s Up și soția sa sunt in culmea fericirii. Artistul a dezvaluit ca Simina este insarcinata: „Te iubesc, soția mea mica, #viitoaremamica”, a scris artistul pe contul sau de Instagram.

- „Proaspat casatorita, sotia se plange in fata sotului: – M-am saturat! Eu fac mancare, eu spal, calc, eu fac curat in casa. Eu sunt Cenusareasa cumva? Sotul ii raspunde: – Ei bine, draga mea… Nu ti-am spus eu ca o sa iti ofer o viata ca in povesti?”

- Toata lumea stie ca Raluca, sotia lui Pepe, este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz. Recent, vedeta a participat alaturid e artist la un eveniment monden, acolo unde a atras privirile tuturor.

- Sergiu Hanca a devenit tatic! Fotbalistul in varsta de 25 de ani și soția lui sunt in culmea fericirii. Ei au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos, care a primit nota 10 la naștere. Andreea, femeia care l-a facut sa spuna „DA” in 2016, i-a daruit un baiat, vineri noapte. Nu a fost deloc ușor,…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți”, va deveni tatic pentru prima oara, in acest an. Soția lui, frumoasa Ana Maria, este insarcinata in 4 luni, potrivit unor surse apropiate de actor. Cei doi s-au casatorit vara trecuta, iar acum sunt pregatiți…

- Iata ca exista un ”happy end” și pentru eroina din ”The Notebook”! Dupa o relație cu Ryan Gosling care s-a incheiat abrupt, Rachel McAdams a gasit fericirea alaturi de scriitorul Jamie Linden, alaturi de care va deveni mama pentru prima oara! Rachel și iubitul sau, Jamie Linden, vor fi parinți Surpriza…

- Soția lui Dan Deneș de la Fly Project a nascut un baiețel perfect sanatos. Anunțul a fost facut pe contul de socializare, in urma cu puțin timp. Dan Denes si Raluca au pregatit din timp camera baietelului lor. Vestea cea mare a fost data pe pagina oficiala a trupei „Fly Project”. „Fly Family s-a marit…

- Amal si George Clooney au tinut in casa un refugiat. Iata ce s-a intamplat! Amal si George Clooney au ajutat un refugiat din Iraq sa se integreze in societatea americana si sa studieze pentru a ajunge sa aiba o cariera peste ocean. Hazim Avdal este un tanar iraqian, victima a actiunilor terifiante ale…

- La mai bine de o luna de cand a dat marea veste intregii lumi, Laura Cosoi a acceptat sa vorbeasca intr-un interviu acordat pentru emisiunea "La Maruta" despre sarcina. Desi este in cel de-al doilea trimestru de sarcina, actrita a marturisit ca nu a luat niciun kilogram in greutate. Cum se poate asa…

- Bomba in showbiz-ul de peste hotare! Sora mai mica a lui Kim Kardashian a nascut o fetita, dupa ce a tinut sarcina ascunsa. Kylie Jenner (20 de ani) a dezvaluit ca a devenit mama in urma cu cateva zile, printr-o postare pe Instagram, in care a explicat si de ce a tinut sarcina secreta. Bruneta a povestit…

- Soția cântarețului Paul Young, Stacey, a murit, dupa doi ani de lupta cu o forma agresiva de cancer. „Cântarețul Paul Young a anunțat, astazi, ca soția sa, Stacey Young, din pacate, a murit dupa o lupta de doi ani cu cancerul pe creier. Stacey a murit în…

- Andreea Balan si George Burcea s-au bucurat de o frumoasa vacanta in America, in care au fost fara micuta Ella, careia i-au dus dorul. Artista a vorbit despre clipele de vis traite peste Ocean, dar si despre momentul in care si-ar dori sa devina, din nou, mamica. A

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- Fostul international al Stelei, Iulian Miu, este tatic. Sotia lui, Mihaela, a adus pe lume o fetita, careia cuplul a hotarat sa-i puna numele Astrid. Iulian a facut anuntul pe reteaua de socializare.A

- Nicolae Guta este in al noualea cer de cand a aflat ca urmeaza sa devina tatic pentru a 12-a oara si-si rasfata sotia cum stie mai bine. Manelistul i-a luat un cadou de 50.000 de euro si o tine in puf.

- Soția președintelui AJF Vaslui, Anca Gheorghița, a adus ieri pe lume un baiețel perfect sanatos. Bogdan Gheorghița, președintele Asociației Județene de Fotbal (AJF) Vaslui, este in culmea fericirii. Soția lui, Anca, a nascut un baiețel perfect sanatos. Cei doi fericiți parinți au decis sa-i puna numele…

- Mihai Budeanu de la 3 Sud Est este implinit pe toate planurile. Artistul are o sotie care il face extrem de fericit si doi copii superbi. Cantaretul si Emilia au o poveste de dragoste la care viseaza oricine. Se cunosc din liceu, de cand aveau doar 17 ani, iar de atunci au fost impreuna mereu.

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la citeva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala. Actritei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din…

- Khloe Kardashian va deveni pentru prima data mama! Nu va fi, insa, singurul bebelus care va sosi in celebrul clan de peste Ocean. Si Kim Kardashian va avea un copil. Doar ca nu in stilul clasic. Din cauza problemelor de sanatate, Kim a apelat la o mama-surogat, pe care a platit-o cu 45 de mii de dolari.