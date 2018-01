Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat lua liniștit cina împreuna cu soția sa la un restaurant din oraș. La un moment dat se apropie de mama lor un fotograf și le cere permisiunea sa pozeze localul. Galeria Foto.

- Raluca, soția lui Pepe, duce o viața lipsita de griji, singura ei preocupare parand sa fie sa iși creasca fetițele in cele mai bune condiții, sa fie mama perfecta pentru el. Dar, cu toate acestea, din cand in cand, iși rezerva timp și pentru ea.

- Inceputul acestui an l-a prins cum nu se putea mai rau. Mai exact, ”in bețe” cu nevasta, probleme accentuate și de ”mica escapada” de la munte, cu o femeie pe care o saruta de zor și care a fost ”imortalizata” de paparazzii Spynews.ro.

- Un tanar și-a donat o parte din ficat unei necunoscute. Romeo Kulcsar, de 23 ani, din Tașnad, județul Satu Mare a salvat viața unei tinere necunoscute pentru el, Marcuș Anett, in varsta de 24 de ani, din Chereușa, același județ. ”Am venit anul trecut in concediu și am auzit de cazul lui Anett… Apoi…

- Se implinește aproape un an de la decesul omului de afaceri Dan Adamescu. Cu aceasta ocazie soția lui, Carmen Adamescu, anunța prin intermediul unui comunicat de presa programul comemorarilor pentru prieteni, cunoscuți și colaboratori. Tot odata ea rememoreaza cine a fost cu adevarat Dan Adamescu:”Cu…

- Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele si a fugit de acasa. "Intentionez chiar de luni sa bag divort. E mai bine asa", a declarat Nicolae Guta pentru SpyNews. Divortul anului in showbiz, decizia a fost luata de comun…

- Politistii au sosit la fata locului dupa ce au fost anuntati de o disputa intre o femeie si un barbat intr-o camera de hotel, informeaza news.ro. Ei au gasit corpurile lipsite de viata ale unei femei si al unui baiat. Barbatul a fost arestat pentru crima si spitalizat. Citeste si Un miliardar…

- Scenariu demn de filmele de groaza. Un detinut de la Penitenciarul din orașul Leova, care isi ispasea pedeapsa pentru omorul sotiei sale, pregatea din inchisoare omorul copiilor vitregi, contra sumei de 10 mii de dolari.

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- Este, probabil, cel mai rasunator caz de divorț din showbiz, chiar daca celebritațile in cauza nu au dorit sa vorbeasca prea mult despre problemele lor din cuplu. Dar, daca eu nu vor sa spuna nimic, paparazii Spynews.ro au gasit raspunsul pe care incercau sa il doseasca.

- Un barbat de 50 de ani din comuna Siminicea s-a ales cu un dosar penal si a fost internat in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Suceava, dupa ce s-a imbatat si a provocat un adevarat scandal la locuinta sa. Politistii veniti sa aplaneze conflictul au fost acuzati de barbat ca i-au rapit ...

- Un barbat de 61 de ani, din Cluj-Napoca, care a amenintat, sambata, ca arunca blocul in aer pentru a-si omori sotia imobilizata la pat, a fost internat la Clinica de Psihiatrie. Pompierii au gasit in apartamentul sau aragazul pornit, fara flacara, transmite corespondentul Mediafax.

- In octombrie 2011 au mers la alatar, ea fiind cea de-a treia soție a artistului. Cantarețul englez Paul McCartney, fost membru al formației The Beatles, este un norocos pentru ca are alaturi de el o femeie superba. El are 75 de ani și o cariera de succes in industria muzicala, ea este cu 17 ani mai…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Artistei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite...

- Actorul si cantaretul va lansa ''Man of the Woods'' pe 2 februarie, cu doua zile inainte de recitalul sau din cadrul Super Bowl, finala campionatului de fotbal american. Justin Timberlake a anunta lansarea viitorului material discografic printr-un videoclip postat pe Facebook. ''Acest…

- Anda Adam pare decisa sa aiba un Revelion de-a dreptul fabulos. Așa ca, pentru a arata impecabil in lungul șir de concerte pe care le va susține, cantareața a avut grija sa mai faca un drum la salonul de infrumusețare.

- Scandalul dintre Ionel Ganea si sotia sa, Dana, continua si de Sarbatori. Dupa ce femeia a anuntat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca este hotarata sa divorteze, fostul mare fotbalist a inceput sa se razbune pe cea care ii este, cel putin in acest moment, consoarta.

- Abia acum s-a aflat. 2017 a avut parte de un Craciun insangerat. Un celebru vegan si-a asasinat sotia si cei doi copii. Anthony Milan Ross a fost arestat, luni seara, in urma unui schimb de focuri de arma cu polițiștii, dupa ce s-au auzit impușcaturi timp de șase ore din apartament. Barbatul a fost…

- Unul dintre cei mai apreciați cantareți din industria muzicala romaneasca traiește cele mai fericite momente din viața. De cand soția sa l-a anunțat ca va deveni din nou tata, artistul nu-și mai incape in piele de fericire.

- Mircea Eremia, unul dintre cei mai promitatori artisti din noua generatie, a avut parte de un moment de-a dreptul coplesitor. Cantarețul a marturisit, in exclusivitate pentru Spynews, motivul uluitor pentru care a plans in hohote chiar inainte de Sarbatori.

- Andra este, probabil, una dintre cele mai iubite cantarețe de la noi, fanii ei fiind cuceriți de talentul, dar și de aparițiile cat se poate de senzuale pe care le are atat pe scena, cat și in videoclipuri. Cu toate acestea, de fiecare data, acolo, este machiata și aranjata impecabil. Iar paparazzii…

- Unul dintre cei mai rasfatati sportivi din tara noastra este de nerecunoscut. De cand s-a facut baiat de casa, Cristian Daminuta a inceput sa faca lucruri de-a dreptul nebunesti. In pragul Sarbatorilor, tanarul a cheltuit o avere doar ca sa o faca pe logodnica lui fericita.

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Razboi total intre Ionel Ganea si sotia sa, Dana! Dupa ce Spynews.ro a anuntat ca nevasta fostului fotbalist a parasit domiciuliul conjugal, amanunte uluitoare despre relatia tensionata dintre cei doi ies la iveala.

- Miliardarul canadian Barry Sherman si sotia sa Honey au fost gasiti morti in locuinta lor din Toronto, circumstantele deceselor fiind suspecte, conform politiei canadiene, informeaza bbc.com. Trupurile neinsufletite ale celor doi au fost gasite la subsolul locuintei. Politia a anuntat ca nu exista…

- Un miliardar canadian, fondatorul unui companii farmaceutice, si sotia lui au fost gasiti decedati in locuinta lor din Toronto in circumstante descrise drept "suspecte" de catre politie, informeaza BBC News online.

- O timișoreanca in varsta de 35 de ani a disparut de la domiciliu, fiind cautata de polițiști și de familie. Sofia Loredana Pascuta, sotia politicianului Adrian Pascusa, in prezent sef la IMM Timis, a plecat de la reședința sa din Timișoara, in 12 decembrie, iar de atunci nu s-a mai intors acasa. Femeia…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete americane, care susține ca este prieten cu Kim Jong-un, declara ca amenințarile cu razboiul dintre Coreea de nord și SUA nu sunt decat un spectacol, iar in realitate „nimeni nu sta cu degetul pe butonul nuclear”.

- Cantarețul de origine franceza Johnny Hallyday, supranumit „Elvis al Franței” a incetat din viața pe 6 decembrie, la varsta de 74 de ani, in urma unei lupte cu cancerul. Moartea lui șocanta a indurarat intreaga Franța, corpul starului fiind invins de cancerul pulmonar. Brigitte Macron, alaturi de soția…

- Cristi Chivu, alaturi de Adelina și de cele doua fiice ale lor, a venit pentru cateva zile, in Romania. Și, pare-se, a inceput deja sa se rasfețe cu bucuriile pe care le poate oferi Capitala.

- Odata cu noul rol la Palat, Meghan Markle va fi, asemenea altor capete regale și princiare, o ținta pentru rauvoitori. Așa ca viitoarea soție a Prințului Harry a decis sa angajeze un fost-bodyguard pentru a o invața sa se apere in momentele in care nu se afla in compania prințului, și nu are parte de…

- Cristina, blondina care l-a luat de barbat pe celebrul Nicolae Guța, știe cu adevarat sa se distreze. Iar daca la evenimentele la care iși insoțește soțul zambește foarte rar și este reținuta, provocandu-l astfel pe manelist sa fie ”cuminte”, atunci cand este singura uita de... suparari.

- Este cunoscut pentru rolurile sale in comedii de real succes si este unul dintre cei mai iubiti actori internationali.Dar, Adam Sandler a trecut printr-o situatie extrem de neplacuta, pe covorul rosu, la decernarea Premiilor Gotham pentru filmele independente.

- Cove, pe numele sau real Gabriel Coveșeanu, nu mai apare la TV alaturi de vedeta de televiziune Adela Popescu. Actorul și prezentatorul de televiziune Gabriel Coveșeanu, cunoscut publicului larg drept Cove, a moderat, alaturi de Adela Popescu, emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV. Luni, Cove i-a…

- Declarație incredibila facuta de unul dintre cei mai indragiți cantareti de muzica populara de la noi din tara, la aflarea veștii ca Stela Popescu s-a stins din viața."Ma asteptam sa moara Arsinel. Ce veste ingrozitoare, sunt de-a dreptul socat", a declarat Benone Sinulescu pentru Spynews.ro.…

- Florin Chirculescu, seful Sectiei de Chirurgie Toracica a Spitalului Universitar de Urgenta din Bucuresti, i-a scris o noua scrisoare premierului Mihai Tudose in care spune ca medicii sunt impinși cu spatele la perete și ii vorbește și despre trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.

- Unul dintre artistii cu experienta din industria muzicala romaneasca pare in stare de orice atunci cand vine vorba de satisfactia capriciilor culinare. Ipostazele in care a fost surprins cantaretul de paparazzii Spynews.ro sunt dovada faptului ca o zi frumoasa incepe cu o comanda zdravana de mancare.

- Un manelist apreciat de la noi a trait clipe de tensiune, dupa ce in clubul in care era impreuna cu formatia sa a inceput o bataie crunta. Scandalul a inceput din cauza geloziei. Si nu pentru o fata, ci chiar pentru invitatul serii: artistul care venise sa incinga atmosfera alaturi cu echipa sa. Si,…

- Un impunator castel din secolul al XVIII-lea de pe Valea Loarei, vizitat de numeroase personalitati, precum Voltaire, Ronald Reagan si Mick Jagger, a fost pus in vanzare cu 30 de milioane de dolari, o...

- Dupa ce a tinut prima pagina a ziarelor din cauza scandalului in care a fost implicata, zilele trecute, Ada, presupusa amanta a jucatorului de la FCSB, se pare ca a facut o noua victima din randul fotbalistilor ce evolueaza in Liga I.

- Vești excelente in familia unuia dintre cei mai buni jucatori de tenis din lume. Este vorba despre tenismanul britanic Andy Murray, in varsta de 30 de ani, care a devenit tata de fetița pentru a doua oara. Andy și soția lui au doua fiice Murray și frumoasa sa soție, Kim Sears, in varsta de 29 de ani,…

- Connect-R si sotia sa, Misha, sunt o familie foarte fericita, mai ales de cand a venit pe lume micuta lor, Maya, care le bucura zilele. Cei doi au trecut printr-o perioada dificila, deoarece micuta s-a confruntat cu probleme de sanatate, dar acum totul este bine.

- Celebritatea nu-i impiedica pe artisti sa fie partenerii perfecti. Asa stau lucrurile si in cazul unui cantareț celebru din industria muzicala romaneasca. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe rebelul muzicii romanesti in timp ce a oferit o mostra din ceea ce inseamna un sot perfect.

- Maria Marinescu si Alin Petrache sunt doi soti extrem de fericiti. Se pregatesc sa devina din nou parinti, creatoarea de moda fiind insarcinata. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate cele mai recente imagini cu Maria Marinescu si sotul ei, sarutandu-se pe strada. (VEZI…