Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment cultural de excepție Timp de doua zile, intre 14 și 15 septembrie a.c., la Festivalul Cultural al Romanilor de Pretutindeni, organizat pe platoul complexului etno-cultural Vatra, din Strașeni, Republica Moldova, a avut loc un spectacol cultural plin de obiceiuri, port popular și folclor, comori…

- Pe langa Alex Dima (nascut in Pietroasele), o alta vedeta ProTv, jurnalist „Romania, te iubesc!”, are legaturi puternice cu Buzaul. Este vorba despre Paula Herlo, laureata cu Premiul Emmy, in 2008, la New York, pentru campania ,,Tu știi ce mai face copilul tau?”. Jurnalist (42 de ani) s-a nascut la…

- Lucian Mira si Georgiana Martoiu, doi tineri din comuna argeseana Corbi, si-au unit destinele sambata, pe varful Moldoveanu (2.544 de metri), cel mai inalt munte din Romania. Au urcat pana in varf peste 50 de persoane, inclusiv primarul Virgil Baciu, care a oficiat casatoria.

- Clubul de Karate Seiko Zalau a organizat sambata si duminica cea de-a II-a editiei a Cupei care-i poarta numele, eveniment la care au fost invitati sportivi de la diferite cluburi din Romania. Calin Marincas, cel mai bun sportiv din Salaj in sporturile neolimpice, a tinut sa-l aiba alaturi la acest…

- Peste 150 de sportivi din 31 de tari vor participa la Campionatul Mondial de Alergare 50 km care va avea loc duminica, 1 septembrie, la Brasov. Este cel mai mare eveniment atletic organizat vreodata in Romania.

- Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a semnat, miercuri contractul de proiectare și execuție a lucrarilor aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitare drum județean DJ 203L, intre km 29+400 – 50+000 Cozieni – Bozioru – Braești, Județul Buzau”, finanțat prin Programul Național…

- Primaria Brasov a anuntat ca duminica, 21 iunie 2019, incepand cu ora 13.00, in prezența ambasadorului Statelor Unite ale Americii in Romania, Excelenta Sa Hans Klemm, a brașoveanului Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut roman și primarului Brasovului, George Scripcaru, va fi difuzat, in…

- Portia de ras se serveste joia, la After City Pub Teo, Vio si Costel, plus un invitat in deschidere. De aceasta formula veti avea parte daca veti dori sa participati la o seara cu o portie de ras pe seama glumelor estivale concepute de acesti patru comedianti. Veteranii stand up comedy-ului din Romania…