Un armăsar al Hergheliei Beclean, Campion Mondial ! Un armasar al Hergheliei Beclean din cadrul Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva, Campion Mondial ! Armasarul Neapolitano XXXI-42 este noul campion mondial la categoria ”Cai de 5 ani". Titlul i-a fost acordat in Ungaria, acolo unde a avut loc Campionatul Mondial de Cai Tineri pentru Atelaje. La evenimentul de anul acesta au fost reprezentate varfurile unor crescatorii faimoase din lume, dar Herghelia Beclean a reușit sa se impuna prin echipajul Clubului Hipic "Romsilva" format din sportivul principal Roland Istvan Varga și secundul Leon Onișor. Specialiștii Romsilva de la Herghelia… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Geologii au inceput sa exploreze dealurile din apropierea raului Jadar din Serbia in cautarea unui metal care a devenit omniprezent in tehnologia moderna: litiul, scrie Bloomberg. Daca descoperirea va fi una semnificativa, atunci acest lucru ar putea permite tarii vecine sa devina un nou front european…

- Zacamantul din țara vecina care va transforma Europa intr-o putere mondiala. Și Romania iși redeschide minele pentru cel mai cautat metal al viitorului Geologii au inceput sa exploreze dealurile din apropierea raului Jadar din Serbia in cautarea unui metal care a devenit omniprezent in tehnologia moderna:…

- Echipele Dinamo Zagreb, Steaua Rosie Belgrad si Olympiakos Pireu s-au calificat in grupele Ligii Campionilor la fotbal, editia 2019-2020, la capatul meciurilor disputate marti seara in mansa secunda a play-off-ului celei mai importante competitii continentale intercluburi. Dinamo Zagreb a remizat in…

- Trenurile de marfa au o viteza comerciala de numai 15-20 km/h in țara, cu mult sub cele din Ungaria, Polonia sau Cehia, in timp ce cu Austria sau Germania nici nu ne putem compara. Trenurile locale de marfa depașesc abia in mod execepțional 80 km/h și mulți factori le incetinesc, de la controalele lungi…

- Situația se indreapta spre o criza instituționala dupa ce ieri, dupa mai bine de 20 de ore de negocieri, liderii Uniunii Europene nu au reușit sa ajunga la niciun consens. A fost un eșec pe care l-a recunoscut și președintele Macron. O noua zi de negocieri decisive la Bruxelles …

- Mii de hectare distruse de incendii și cel puțin opt decese. E bilanțul provizoriu dupa șase zile de canicula, in Europa. Patru oameni au murit in Franța, doi in Spania și doi in Italia. Victimele sunt in principal varstnici și muncitori care lucrau pe camp sau pe șantiere in plina arșița. Intensitatea…