- Cel puțin 20 de persoane au murit in urma trecerii uraganului Dorian prin arhipelagul Bahamas, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici declara! ‘Cred ca este o dovada de iresponsabilitate’ Furtuna a lovit arhipelagul Bahamas cu forța unui uragan de categoria 5, insa ulterior intensitatea…

- Bilant in crestere in Bahamas, dupa trecerea uraganului Dorian. Cel putin 20 de oameni au murit iar pagubele provocate sunt catastrofale. Premierul din regiune a cerut ajutor comunitatii internationale.

- Bilantul uraganului Dorian creste de la o zi la alta. In arhipelagul Bahamas, numarul mortilor a ajuns la sapte si sunt cel putin 21 de raniti. Insulele Grand Bahama si Abaca, unde traiesc 70 de mii de oameni, au fost inundate in proportie de 70 la suta.

- Celebra cantareata originara din Barbados, Rihanna, a promis ca va ajuta statul insular Bahamas, care a fost devastat in ultimele zile de uraganul Dorian, potrivit dailymail.co.uk. Luni, in timp ce locuitorii statului Bahamas se confruntau cu puternicul uragan, fiind sfatuiti sa evacueze zonele afectate,…

- Imagini apocaliptice dupa ce uraganul Dorian a traversat arhipelagul Bahamas. Peste 60% dintre case au fost distruse, iar șapte oameni au murit a anunțat premierul Hubert Minnis, dupa un tur aerian desupra regiunii Abaco. ​„Totul e devastat. Apocaliptic”, a comentat și Lia Head-Rigby…

- Cel puțin șapte persoane au murit dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, a informat premierul Hubert Minnis, care a avertizat ca bilanțul ar putea sa creasca, scrie Mediafax, citând CNN. Premierul a informat, la întoarcerea sa dintr-un tur aerian deasupra regiunii Abaco,…

- Rafale de vant care au atins 130 de kilometri pe ora si copaci prabusiti sunt efectele raportate pana in prezent ale trecerii furtunii Dorian, devenita uragan de categoria 1 pe scara Saffir-Simpson (cu cinci niveluri de intensitate), prin Insulele Virgine Americane, relateaza EFE. Potrivit…

