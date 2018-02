Stiri pe aceeasi tema

- In urma selectiei nationale, Maria Ioana Hanzu a fost desemnata sa reprezinte Romania in la Miss Europe World 2018. Competitia se va desfasura anul acesta in Beirut, Liban, in perioada 23 februarie - 14 martie. La concurs vor participa 40 de candidate din tot atatea tari.

- Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon", scrie click.ro. Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face…

- Daca anul trecut furnizorii se bucurau de cresterea pretului oualor, acum se vad nevoiti sa il scada. „Din fermele noastre oul pleaca cu un preț de 32 - 33 de bani. Iar in noiembrie anul trecut prețul acestora era 55 - 60 de bani chiar”, spune Teodor Neculița, medic veterinar. Scaderea costurilor de…

- Forul central a dat astfel unda verde solicitarii depuse anul trecut de Spiridon Baltsavias, adminsitratorul Bazei Tineretului. Competiția se va desfașura in perioada 15-17 iunie. „Este un motiv de mandire ca Federatia de Minifotbal ne-a acordat organizarea turneului final al…

- Pe 17 februarie 2018 va avea loc ediția a VII-a a primului maraton clasic pe zapada din Europa, Maratonul Zapezii Isostar – Rașnov 2018. Competiția face parte din ciclul de maratoane istorice „Din dragoste pentru Romania și istoria ei”, pe care maratoniștii le alearga in fiecare an in…

- Environmental Partnership Association organizeaza concursul Arborele European al Anului, organizatorii cautand sa premieze copacul cu cea mai frapanta poveste. Printre cei 13 arbori inscrisi in concurs se afla si stejarul de la Cajvana, judetul Suceava, care ar avea o varsta de 750 de ani si la umbra…

- Prezentam scrisoare deschisa adresata presedintelui Klaus Iohannis, prim ministrului Viorica Dancila si secretarului de Stat Gratiela Draghici, referitoare la prolematica egalitatii de gen. Scrisoarea este semnata de reprezentanti ai mediului academic si ai organizatiilor non-guvernamentale de profil.…

- Liderul pietei de bauturi racoritoare din Romania, Coca-Cola, a lansat "Future Makers", program de educatie antreprenoriala, implementat de Global Shapers Bucharest Hub si Social Innovation Solutions si finantat de Fundatia Coca-Cola.Programul "Future Makers" se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa…

- Marți, 13 februarie, de la ora 19.00, este programat spectacolul ZORBA’S DIONYSOS dupa N. Kazantzakis (la Sala Mare, cu publicul pe scena), regia Marcel Țop. Un spectacol care reconciliaza Orientul cu Occidentul, surprinzand peripețiile unui erou colectiv, calauzit de mare, un șaman – la fel ca Don…

- Copacii cu cele mai interesante povesti participa la concursul “Arborele anului in Europa”. In finala competitiei a intrat si stejarul multisecular de la Cajvana, cel mai batran stejar din sud-estul Europei si care, conform legendei, a fost plantat dupa marea invazie tatara, iar la umbra lui s-a odihnit…

- in Romania, unele analize sunt decontate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, dar nu și mamografiile, teste Papanicolau, ecografii și consultații ginecologice, precum și investigații complexe.

- Ai o trupa de jazz? Te poti inscrie la Concursul Internațional Jazz in the Park 2018 Trupele care canta jazz se pot inscrie de astazi, 6 februarie, la a patra ediție a Concursului Internațional Jazz in the Park, competiție dotata cu premii totale de 5.000 de euro in bani și servicii, plus șansa de a…

- Viata lui Adrian Vințan, unui tanar de 31 de ani, din Alba Iulia, depinde, in continuare, de suma de 75.000 de euro. (o parte din banii au fost stranși, datorita mobilizarii impresionante de pe rețelele de socializare și nu numai) „Dragi oameni cu suflet mare, nu reușesc sa fac fața la multitudinea…

- Anda Adam a ajuns acasa dupa competitia Exatlon. Iata cum a fost primita de familie! Anda Adam a fost unul din concurentii VIP ai competitiei Exatlon, difuzata de Kanal D, lider de audienta in fiecare seara. Artista a trecut prin incercari fizice foarte solicitante in toata aceasta perioada, a luptat…

- Pentru a veni în sprijinul cetațenilor care doresc sa se programeze pentru servicii oferite de Secția Consulara, Ambasada României în Republica Moldova pune la dispoziția celor interesați o serie de materiale prin care sunt descrise procedurile de lucru. Descrierea modalitații…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- La invitatia Justice Resource Center, in perioada 21-27 ianuarie 2018 o echipa din 8 elevi ai Colegiului National Pedagogic ”Carol I”, sub indrumarea de specialitate a avocatei Brindusa Popescu, a participat la concursul International Moot Court organizat la Haga-Olanda. Competitia, desfasurata…

- Juniorul Adrian Garcea a caștigat Campionatul Național Universitar de Atletism de la Bacau la 1500 m și 3000 m, invingand detașat toți seniorii din Romania. Competiția a avut loc in perioada 27-28 ianuarie. Sportivul est...

- Romancele Andreea Grecu si Florentina Iusco, sportive antrenate de Paul Neagu, au obtinut medalia de aur in proba de bob-2 feminin, sambata, la Campionatele Mondiale la juniori de la St. Moritz (Elvetia), potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Competitia a avut la start 14 echipaje, iar…

- Aproximativ 100 de schiori din zece tari vor participa la finele lunii februarie, in Poiana Brasov, la cea mai mare competitie de schi alpin organizata in Romania - FIS Children Trophy. Competitia, lansata in premiera in Romania de catre Asociatia de Turism Poiana Brasov, Federatia Romana de Schi si…

- Poiana Brașov va gazdui in zilele de 23 și 24 februarie cea mai mare competitie de schi alpin organizata in Romania – FIS Children Trophy. Concursul, dedicat copiilor de 12, 14 și 16 ani, va avea loc pe partia „Subteleferic”, din masivul Postavaru. Sportivii vor concura la probele de slalom urias si…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, va sustine luni, 29 ianuarie, prima sa conferinta de presa din aceasta functie, eveniment in cadrul caruia vor fi prezentate prioritatile si planurile cu privire la dezvoltarea pietei de capital locale. Puteti trimite intrebarile…

- Aproximativ 100 de schiori din 10 tari vor ajunge la finele lunii viitoare in Poiana Brasov pentru a partipa la cea mai mare competitie de schi alpin organizata la noi in tara – FIS Children Trophy. Evenimentul, lansat in premiera in Romania de catre asociatia de turism Brasov, Federatia…

- Mii de romani trebuie sa stie asta. Posta Romana face modificari incepand cu data de 1 februarie. Unul dintre cei mai importanti operatori de telefonie mobila din Romania a incetat relatiile contractuale cu institutia, ca urmare a nerespectarii obligatiilor de catre operatorul postal national, a anuntat…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia s-a certat cu Andreea si Iuliana. Prima castigatoare a emisiunii BRAVO AI STIL sustine ca are informatii ca anumite concurente apeleaza la sfaturile unor stilisti, desi regulamentul show-ului interzice asta. BRAVO AI STIL ALL STARS. S-au schimbat regulile:…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- Singura competiție de hike & ride din Romania, Red Bull Oslea Hiride, se apropie de start, iar membrii juriului au pregatit sfaturi utile pentru concurenți, proba de coborare urmand a fi decisa de controlul, fluiditatea și tehnica fiecarui participant. Radu Lungu (arbitru acreditat World Freeride Qualifier…

- Ionuț de la Exatlon, accident grav. Competitia din cea de-a treia editie a show-ului “Exatlon” a fost una acerba, concurentii celor doua echipe au dat totul pe campul de lupta, testandu-si limitele si riscand totul. Cu o accidentare serioasa care l-ar fi putut scoate din concurs definitiv, si avertizat…

- Ce face Ilie Balaci in Oman. ”Minunea Blonda” este lider la jumatatea campionatului. Al Suwaiq, echipa pregatita de fostul mare fotbalist, se afla pe primul loc, cu 34 de puncte, dupa 13 etape, cu 11 victorii, un egal și o singura infrangere. Ilie Balaci (61 de ani) este singurul antrenor roman lider,…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a mers luni, la DIICOT, pentru a da declaratii in dosarul in care medicul Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar pentru delapidarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca. Totodata, vicepresedintele Comisiei de Sanatate a…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, este audiat de procurorii DIICOT in calitate de martor in cazul doctorului Lucan. La intrarea in sediul DIICOT, Voiculescu le-a spus jurnaliștilor ca a existat un interes pentru ca sa nu existe reguli clare in ceea ce privește transplanturile in Romania.…

- Romania ajunge din nou in topul celor mai buni informaticieni. Acum, prin 6 liceeni din Sibiu, care s-au calificat in ultima etapa a celui mai mare concurs international de informatica organizat de NASA.

- Premii de la 150 la 3.000 de euro. Aceasta este provocarea pe care o lanseaza Primaria Municipiului Arad pasionatilor de fotografie. Premiile se acorda in cadrul concursului international „Heritage for Planet Earth”, avand ca tema conexiunea dintre planeta Pamant și cel puțin doua dintre urmatoarele…

- Incepe din nou alergatura pentru recuperarea taxei de prima inmatriculare auto. A fost publicata procedura prin care se pot obține banii inapoi de catre proprietari. Sunt vizate inmatricularile din perioada 2003 - 2016. Guvernul intenționeaza sa introduca o taxa noua, dupa ce, timp de un an, in Romania…

- Fratii Mihai si Gabriel Bujor au participat , alaturi de lotul national al Romaniei, la turneul international Yellow Cup din Elvetia. Competitia care s-a desfasurat in perioada 29-30 decembrie a fost castigata de Rusia, “tricolorii” terminand pe locul 3. Mihai Bujor a revenit accidentat in tara, dupa…

- Romania va avea miercuri trei reprezentante care vor evolua pe tabloul de simplu de la Shenzhen (in faza optimilor), ziua fiind deschisa de Irina Begu. Vor urma Simona Halep si Ana Bogdan. Irina Camelia Begu (43 WTA si cap de serie numarul 4) o va intalni pe Ekaterina Alexandrova (Rusia - 96 WTA) in…

- Decembrie 1989, ziua de Craciun: dictatorul roman Nicolae Ceausescu si sotia sa, Elena, sunt executati prin impuscare, dupa o sentinta pronuntata in mai putin de doua minute. A fost insa vorba despre o revolutie nascuta din nemultumirea oamenilor sau despre o lovitura de stat? In cautarea raspunsului,…

- Reprezentantii PNL, USR si PMP au afirmat vineri, dupa adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2018, ca veniturile sunt supradimensionate, ca investitiile vor fi diminuate si ca nu vor fi respectate prevederile Tratatului fiscal, in timp ce deputatul Varujan Vosganian (ALDE) a declarat ca o reducere…

- Incepand din aceasta dimineața, vor avea loc testari in vederea implementarii sistemului de avertizare a populației in situații de urgența ‘RO-ALERT’. Practic, in zonele unde se vor realiza verificarile, pe terminalele conectate la rețelele operatorilor de telefonie mobila din Romania vor aparea notificari…

- Calin Popescu Tariceanu s-a contrat dur cu reprezentanții Opoziției in plenul Senatului privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. "Vad anumiti vorbitori care cred ca politica si Romania a inceput odata cu ei, adica cu un an in urma. Puteti sa tineti cont de un lucru: ca Romania…

- V-ati intrebat vreodata cum se pozitioneaza judetul vostru in raport cu cele vecine atunci cand vine vorba de numarul de firme sau cele mai active domenii de activitate? Stiti care sunt cele mai importante companii din judetul vostru? HARTA (smaters.ro) Aflati cate firme sunt in fiecare judet, cele…

- Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donațiile sunt necomisionate – Bursa Binelui, debuteaza anul acesta cu 140 de proiecte sociale inscrise de catre 101 de organizații nonguvernamentale. Din acestea, 5 proiecte sunt de pe raza județului Alba. Sferturile reprezinta…

- „Domnule Drula, nu vrei dumneata sa te intalnești cu mine in mod privat, sa-mi spui mie de Hummer, ca sa avem o discuție, daca vrei, amandoi! Te rog eu, daca vrei, discuta cu mine. Puteți sa veniți chiar amandoi! Mai luați-va toata gașca aia a voastra, ca și așa nu faceți niciunul fața”, i-a spus Catalin…

- ”Nu vrei dumneata sa te intalnesti cu mine in mod privat, sa-mi spui mie de Hummer, ca avem o discutie?! Daca vrei, amandoi (Catalin Drula si Ionut Mosneanu n.r.)! Te rog eu, daca vrei, discuta cu mine. Puteti sa veniti chiar amandoi! Mai luati-va toata gasca aia a voastra, ca si asa nu faceti niciunul…

- La doar 14 ani, Mihai Enache a reușit ceea ce mulți dascali adulti nu au visat. Este profesor cu drepturi depline pentru copii ca el. Mihai se ocupa de programare inca din clasa a IV-a și a creat propriul joc de mare succes in toata lumea. Iar cum a ajuns din banca la catedra este fascinat. Practic…

- Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei debuteaza sambata la cea de-a 23 editie a Campionatului Mondial, intr-un meci cu Paraguay, cea mai slab cotata nationala de la turneul final din Germania. Cu doar sase jucatoare din lotul care castiga bronzul la editia anterioara, Romania n-ar trebui sa…

- Logica unui europarlamentar PSD ne ofera un exemplu de cum, pe baza de rationament de partid, o infrangere poate si trebuie transformata intr-o victorie guvernamentala. Si, mai ales si inainte de toate, cum un episod cel putin neplacut poate fi folosit ca arma impotriva dusmanilor tarii si al intereselor…

- Teatrul Stela Popescu, mesaj pentru actrița care i-a dat numele. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in holul casei sale din centrul Capitalei. Stela Popescu a murit, fiind gasita prabușita in holul casei de catre o vecina a acesteia,…

- 11 idei inovatoare au fost selectionate, joi, la Tallinn, in finala concursului Ideas from Europe, sustinut de Uniunea Europeana. Ideile, prezentate la o sesiune de pitching in capitala Estoniei, abordeaza domenii de la apicultura pana la productia de energie. Romania a fost reprezentata in semifinala…