Un arădean s-a sinucis la doar 21 de ani Student la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Calin, un tanar de 21 de ani din Santana, și-a pus capat zilelor miercuri, 5 decembrie. Trupul neinsuflețit a fost gasit in locuința sa din Santana. Se pare ca acesta s-a sinucis folosind un cuțit. „Nu sunt suspiciuni cu privire la savarșirea vreunei fapte penale”, spun polițiștii. „O zi extrem de grea” Vestea i-a șocat pe apropiații lui, la scurt timp dupa aflarea veștii incepand sa apara mesajele de condoleanțe pe contul sau de pe o rețea sociala. „E dureros sa iți iei ramas bun de la cineva in asemenea condiții. E frustrant și greu de acceptat… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

