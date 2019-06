Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit la o casa din orasul Pecica, iar un copil al familiei, care se afla in camera din care au pornit flacarile, a suferit arsuri. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, a declarat ca au ars o camera, cea in care se afla copilul,…

- Detașamentul de pompieri Alba-Iulia in cooperare cu Detașamentul de pompieri Aiud intervin cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un siloz de cereale din localitatea Berghin. Informația a fost transmisa de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații…

- Alarma a fost data miercuri, 5 iunie, in jurul orei 13.00. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romanea informat faptul ca, la ora 13:30: „in judetul Arad, traficul rutier este blocat, din cauza acumularilor de apa de pe suprafata de rulare, pe DN7 Lipova –Odvos,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, a declarat ca pompierii au fost solicitati in sprijin de catre localnici din satul Lalasint, comuna Barzava. "Aproximativ 20 de gospodarii au fost inundate, curti si anexe, dar si drumul comunal pe o lungime…

- Cinci persoane au ajuns duminica la spital in urma unui accident care a avut loc pe un drum județean din Arad. Un sofer in varsta de 51 de ani, din municipiul Arad, a pierdut controlul volanului pe DJ 709, in zona localitatii Siria, si a patruns pe sensul opus de mers, lovind frontal un autoturism condus…

- ARAD. In urma efectelor fenomenelor meteorologice periculoase au fost afectate sau blocate urmatoarele drumuri: DN7, DN79, DN69, DJ 709, DJ 709E. In momentul de fața nu mai sunt drumuri blocate. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad s-a intervenit cu forțe de la Detașamentul…

- Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu 2 autospeciale, pentru stingerea unui incendiu izbucnit duminica dimineața la un atelier auto din municipiul Alba Iulia. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența, atelierul auto este situat in zona Barabanț, in apropiere de…

- „In momentul in care a ajuns primul echipaj de la Garda nr. 1 Ineu cu un camion și 6 oamenii, au gasit un incendiu intins pe mai mult de 20 hectare, cu focare multiple, care a intrat parțial in padure. Au fost mobilizate toate forțele subunitații din Ineu- 1 ofițer și 19 subofiteri – și au fost chemați…