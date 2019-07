Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Metrou Usor cere Primariei Capitalei sa modifice de urgenta proiectul unui pasaj rutier care - construit in maniera anuntata - risca sa zadarniceasca definitiv eforturile facute in ultimii ani pentru realizarea unei linii de tramvai care sa lege cartierele Pipera si Pantelimon.

- Tanara care a avut curajul sa infrunte intr-un tren o femeie mai in varsta decat ea care manca seminte si arunca pe jos cojile a vorbit, in premiera, despre ceea ce s-a intamplat. Ravena ne-a marturisit ca un alt calator care se afla in compartiment a sarit in apararea celei care manca seminte, situatie…

- O adolescenta care calatorea cu trenul a fost scandalizata de gestul unei femei care manca semințe și arunca cojile pe jos. Ba mai mult, puștoaica nu a trecut cu vederea fapta femeii și a apostrofat-o pentru ca a pus-o la punct pentru ca facea mizerie in comportament.

- Reacție naucitoare a unei femei care a fost mustrata pentru faptul ca manca semințe și apoi arunca cojile pe jos, in tren. Luata la rost de o tanara care s-a apucat sa o și filmeze, femeia a rabufnit și i-a reproșat ca nu are dreptul sa se ia de ea, pentru ca e mai mica.

- Dupa ce presedintele a indicat declaratiile politice iresponsabile ca sursa a esecului Romaniei de a obtine un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, presedintele Consiliului National al PSD, senatorul Mihai Fifor, arunca vina asupra lui Iohannis, pe care il acuza ca nu a facut…

- Fostul principe al Romaniei, Nicolae, a decis sa rupa tacerea, in privinta presupusului sau copil cu Nicoleta Cirjan. Acesta a ales sa posteze, in urma cu putin timp, un mesaj pe pagina sa de facebook prin care sa aduca lamuririle necesare.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca i se pare o idee buna ca statul sa deconteze pentru studenti 50% din biletele de transport aerian intern, dupa ce o tanara i-a propus acest lucru, motivand ca exista schimburi de experiente intre facultati, scrie Mediafax.