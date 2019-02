Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din zona Faget s-au confruntat, la sfarșitul saptamanii trecute, cu un caz cu totul și cu totul inedit, intrucat au fost alertați de niște barbați care transportau un cadavru.

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Targoviste l-au prins, dupa aproape trei ore de cautari, pe un barbat de 34 de ani care nu a oprit la semnalul regulamentar al oamenilor legii si a fugit pe un camp. Asupra sa au fost trase 5 gloante de catre politisti, iar unul a nimerit masina. Potrivit IPJ Dambovita,…

- Un hoț de mașini a sunat la poliția din orașul norvegian Trondheim pentru a cere ajutor, dupa ce a ramas blocat in mașina pe care incerca sa o fure. Poliția din Trondheim a declarat ca tanarul...

- Un barbat suspectat ca agresa femei in tramvaiul 41 din București a fost reținut de oamenii legii. Linia 41 este una dintre cele mai aglomerate din Capitala. Polițiștii l-au reținut pe suspect chiar in timp ce se afla in tramvaiul 41, in jurul orei 11:00, conform Mediafax , care citeaza surse judiciare.…

- Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii, Biroul de Ordine Publica, Serviciului Ordine Publica, Biroul Combaterea Delictelor Silvice și un inginer din cadrul Garzii Forestiere Cluj au efectuat joi, intre orele 09:00-15:00, un control la un depozit de material lemnos din Campia Turzii.Cu…

- Soferul care a provocat accidentul de la Buzau, soldat cu ranirea mai multor persoane, este sub influenta bauturilor alcoolice, iar la autoturismul cu care circula avea anvelope de vara. Carosabilul in zona in care s-a produs accidentul este umed, iar afara burniteaza.

- Conform primelor informatii, operatiunea ii vizeaza pe membrii clanului interlop Macelaru si este in legatura cu mai multe fapte ilegale, printre care traficul de droguri. In desfasurarea perchezitiilor sunt implicate mai multe institutii cu atributiuni in domeniul apararii legii.