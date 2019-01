Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Roger Stone, un aliat important al președintelui SUA, Donald Trump, se confrunta cu șapte capete de acuzare in cadrul anchetei privind alegerile prezidențiale din 2016, informeaza postul BBC News preluat de mediafax. Stone a fost pus in mod formal sub acuzare la cererea…

- William Barr, care a fost nominalizat de președintele Donald Trump sa ocupe funcția de Procuror General al SUA, le va spune marți senatorilor americani ca procurorul special Robert Mueller trebuie lasat sa finalizeze ancheta privind ingerințele electorale ruse, informeaza The Associated Press, potrivit…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune intr-o situatie stanjenitoare pe liderul american, 'ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate…

- Roger Stone, prieten vechi si consilier neoficial al lui Donald Trump, a negat duminica dimineata ca ar fi discutat cu presedintele american despre o eventuala gratiere, in contextul in care presa a informat ca si el se afla in vizorul procurorului special privind Rusia, Robert Mueller, relateaza…

- Președintele american Donald Trump a declarat pentru Fox News ca nu va interveni daca Matthew Whitaker, procurorul general interimar al SUA, va decide sa limiteze ancheta coordonata de procurorul special Robert Mueller privind imixtiunile electorale ruse anunța Mediafax.