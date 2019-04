Stiri pe aceeasi tema

- "Ofiteri consulari vor solicita sa-i faca o vizita lui Assange in locul sau de detentie", a declarat ministrul australian al afacerilor externe Marise Payne, declarandu-se convinsa ca acesta "va fi tratat de o maniera echitabila in cadrul procedurii judiciare declansate impotriva lui in Marea Britanie".Politia…

- Australia s-a declarat convinsa ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, va fi tratat de o maniera echitabila in Marea Britanie, dupa ce acesta a fost arestat joi in ambasada Ecuadorului la Londra, si a anuntat ca va cere acces consular la detinut, de cetatenie australiana, informeaza AFP. …

- Fondatorul Wikileaks, australianul Julian Assange, a fost arestat in aceasta dimineata la sediul ambasadei Ecuadorului din Londra, a anuntat The Guardian. Assange isi gasise refugiu in aceasta...

- La aproape sapte ani de cand isi gasise refugiu in sediul ambasadei Ecuadorului din capitala Marii Britanii, pentru a evita extradarea catre Suedia, Julian Assange a fost scos, joi, cu escorta chiar din cladirea reprezentantei diplomatice. Ministrul britanic de Interne a confirmat arestarea lui Assange,…

- Politia britanica a anuntat joi, in jurul pranzului, ca fondatorul WikiLeaks a fost arestat in sediul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde Assange se refugiase din 2012 pentru a nu fi extradat in Suedia, unde era acuzat de viol, intr-un dosar inchis intre timp. 'In conformitate cu angajamentul…

- Julian Assange a fost arestat la Londra, dupa ce Ecuadorul a retras azilul pentru fondatorul WikiLeaks. Assange a fost arestat la Ambasada Ecuadorului, aflata in centrul Londrei, in baza unui mandat de arestare emis pe 29 iunie 2012, pentru ca nu s-a prezentat la tribunal. El a fost transportat la o…

- Fondatorul WikiLeaks se afla in custodia poliției britanice, urmand sa apara in fața unei instanțe, relateaza BBC News. Julian Assange se afla de șapte ani in ambasada Ecuadorului din Londra. Știre in curs de actualizarePost-ul Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a fost arestat apare prima data in…