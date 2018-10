Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul maltez a promis marti ca ii va aduce in fata justitiei pe toti cei responsabili pentru uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, la un an dupa ce ea a fost ucisa de explozia unei bombe plasata in masina sa, relateaza dpa. "Trei persoane au fost arestate si sunt urmarite penal pentru crima…

- Actrita Meryl Streep a adus un omagiu regretatei reportere malteze Daphne Caruana Galizia, alaturi de alte personalitati, intr-o scrisoare deschisa in care a detaliat motivul pentru care lumea are nevoie de jurnalisti, astazi mai mult ca oricand, relateaza miercuri Press Association. Actrita de Oscar…

- Premierul Viorica Dancila se va afla miercuri, 26 septembrie, la Bruxelles, alaturi de mai multi ministri. Unul dintre acestia este Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, care va avea o intalnire cu Vera Jourova, comisarul european pe Justitie. Alaturi de Negrescu se va afla…

- Camera Deputatilor a respins miercuri, cu 119 voturi „pentru“, 137 de voturi „impotriva“ si doua abtineri, proiectul de Hotarare depus de deputatii PNL si USR pentru infiintarea unei comisii de ancheta privind reprimarea protestului desfasurat in Bucuresti, in data de 10 august.

- Procurorul general Augustin Lazar a dispus marti ca Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General sa preia de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar ancheta in dosarul privind modul de interventie al jandarmilor...

- Comisarul pentru Justitie al UE, Vera Jourova, s-a aratat ingrijorata, intr-o declaratie acordata publicatiei, de modificarile aduse legilor justitiei, specificand ca pun in pericol independenta judecatorilor si ca ar fi util daca Guvernul si-ar revizui planurile cu privire la reforma justitiei. „Proiectele…

- Coreea de Nord a respins toate propunerile Statelor Unite pentru a incepe procesul de denuclearizare completa, a informat presa americana. Phenianul a refuzat sa renunțe la o parte din arsenalul sau nuclear in viitorul apropiat ca "un gest de bunavoința" (cum o cerea Guvernul SUA), opinand ca propunerile…