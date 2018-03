Un aparat foto, adjudecat pentru suma record de 2,4 milioane de euro Un aparat foto Leica datand din 1923 a fost vandut in cadrul unei licitatii organizate sambata la Viena pentru suma record de 2,4 milioane de euro, devenind astfel cel mai scump aparat foto din lume, potrivit brokerului licitatiei, citat de AFP. Suma de pornire a licitatiei pentru acest aparat foto a fost de 400.000 de euro. Cumparatorul este un colectionar privat de origine asiatica, care doreste sa ramana anonim, a indicat galeria vieneza Westlicht - una dintre cele mai renumite din lume - care organizeaza regulat vanzari ale unor modele vechi si celebre. Aparatul face parte dintr-o serie de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jaf spectaculos pe un aeroport din Sao Paolo, Brazilia, unde mai mulți hoți au reușit sa fure cinci milioane de dolari dintr-un avion cargo care urma sa decoleze catre Elveția. Dupa doar șase minute, infractorii s-au facut nevazuți, relateaza DW.com. Jaful a avut loc la aeroportul internațional…

- Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv la inchisoare cu executare si la restituirea a peste 1,5 milioane de euro pe Cosmin Focsa, administrator al unei societati comerciale, care primise initial trei ani de inchisoare, dar cu suspendarea executarii pedepsei, pentru evaziune fiscala.

- Joi, 8 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 4 martie, Loteria Romana a acordat 35.446 de castiguri in valoare totala de 1.876.927,86 ...

- Flanco a anuntat ca anul trecut cifra de afaceri a atins un record de 983 milioane lei, strategia companiei fiind una atipica, fiindca a inchis 16 magazine din ianuarie 2017 si pana in prezent, "taierile" fiind mai ales in mall-urile cu chirii mari. Anul trecut in total romanii au cumparat peste 3,6…

- Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane, joi, 1 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 25 februarie, Loteria Romana a acordat 26.109 castiguri in valoare totala de 1,139 milioane de lei."La…

- La tragerea de joi a Loteriei Romane atentia vedeta va fi sectiunea Joker. Asta pentru ca Loteria anunta un report de peste 3,6 milioane de euro la categoria I pentru Joker, cel mai mare din istoria acestui joc, iar pentru categoria I la Loto 6/49 sunt disponibile fonduri de 400.000 de euro.

- In 2018, SCM „Gloria”, clubul sportiv infiintat anul trecut de Primaria Buzau, va avea un buget total de 7,6 milioane de lei. Cum era de asteptat, cei mai multi bani s-au indreptat catre sectiile de rugby si handbal, fiecare primind cate 2,4 milioane de lei. Ambele formatii au sanse mari de promovare…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Loteria Romana are de oferit premii fabuloase la extragerea de astazi, 22 februarie. Chiar daca potul cel mare de la categoria I a jocului 6/49, a fost castigat, inca mai puteti da lovitura! ...

- Prima editie din sezonul opt al emisiunii „Romanii au talent”, difuzata de Pro TV vineri seara, a fost urmarita de peste 3,4 milioane de telespectatori.Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show-ul a inregistrat 20,4 puncte de rating si 50.4% share, de…

- In 2017, turiștii romani ar fi trebuit sa primeasca din partea companiilor aeriene despagubiri de aproximativ 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. In cursul anului trecut, cele mai multe intarzieri și anulari s-au inregistrat in cazul zborurilor catre Turcia. Pe tot parcursul…

- Un diamant transparent "rar", de marimea unei capsuni, care a obtinut cele mai mari scoruri in ceea ce priveste criteriile legate de calitate, ar putea fi vandut la un pret record luna aceasta, in cadrul unei tranzactii care va avea loc la...

- Numar record de mașini second-hand inmatriculate in țara noastra Numarul autoturismelor second-hand înmatriculate în România, în prima luna din acest an, a fost de peste patru ori mai mare decât în ianuarie anul trecut, depasind 39 de mii de unitati, reiese din…

- Compania Alro S.A, cel mai mare producator de aluminiu din Europa Continentala, a inregistrat un profit net preliminar de 318 de milioane de lei, in 2017, in creștere fața de anul 2016 cand acesta a fost de 67 de milioane de lei. Cifra de afaceri a companiei s-a situat la 2,47 miliarde de lei, comparativ…

- Turismul german a inregistrat in 2017 al optulea an de crestere record, arata datele publicate joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit Deutsche Welle si DPA, informeaza AGERPRES . Numarul innoptarilor in structurile de primire turistica din Germania a urcat anul trecut cu 3%, ajungand…

- Take-Two Interactive , compania parinte a lui Rockstar Games și 2K Games, a prezentat investitorilor raportul financiar al ultimului sfert de an din 2017. Nu au fost declarate cifre concrete cu privire la fiecare titlu in parte, din pacate. GTA Online a generat cea mai mare suma cheltuita…

- O pânza de dimensiuni mari a unui artist indonezian, care a fost descoperita într-o pivnita din orasul Auray, Bretania, a fost vânduta la licitatie pentru 7 milioane de euro. Proprietarul a ignorat valoarea si a cerut o evaluare a unui comisar. Profesionistul a identificat…

- Expansiunea companiilor low-cost pe piata locala a dus anul trecut la o crestere cu 23% a traficului de pasageri, comparativ cu 2016, arata datele Asociatiei Aeroporturilor din Romania. Astfel, traficul de pasageri de pe cele 17 aeroporturi din Romania a depasit pragul de 20 de milioane de pasageri.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat astazi ca anul acesta cele 19 spitale din subordinea Primariei Capitalei și doua dintre policlinicile pe care aceasta le gireaza vor beneficia de investiții in valoare totala de 111 milioane de euro. Este un buget dublu fața de anii trecuți.

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- Primarul Pitestiului, Cornel Ionica, impreuna cu viceprimarii Sorin Apostoliceanu si Laurentiu Zidaru, a susținut astazi o conferința de presa in care a prezentat pe larg proiectul de buget pentru anul in curs. Din totalul de 332.739.000 de lei, 287.215.000 lei sunt venituri proprii. Nivelul cheltuielilor…

- Grupul Electrica a realizat ȋn anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru 2018 un plan record de investitii, in valoare de 900 milioane de lei.

- BUCURESTI, 29 Ianuarie – Grupul ELECTRICA, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a realizat in anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru…

- Tabloul urmeaza sa fie vedeta Licitatiei de arta moderna si impresionista organizata de casa Sotheby's la 28 februarie, la Londra.James Mackie, director al Departamentului de arta impresionista si moderna din Londra a declarat ca lucrarea, terminata in decembrie 1937 si realizata la doar…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Banca Naționala a Moldovei a inceput 2018 cu o rezerva valutara de peste doua miliarde 863 de milioane dolari, cu peste 600 de milioane mai mult decat la inceputul anului trecut. Potrivit instituției, aceasta prezinta un record istoric.

- Vineri, 26 ianuarie, a fost adoptat bugetul Judetului Arad pe anul 2018. Toata lumea se astepta ca alesii judeteni sa se contreze in declaratii, dar situatia a degenerat pe alocuri. Lucrurile s-au precipitat inca de la inceputul sedintei, cand consilierii nu s-au inteles nici macar asupra ordinii de…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, luni, in cadrul sedintei de prezentare a bilantului activitatii pentru anul 2017, ca pe parcursul anului trecut au fost ridicate in vederea confiscarii bunuri in valoare totala de peste 1,7 milioane de lei, pe linia combaterii criminalitatii…

- Livrarile grupului auto german Volkswagen, care lupta cu Toyota si alianta Renault – Nissan – Mitsubishi pentru titlul de cel mai mare producator auto mondial, au crescut cu 4,3% in 2017 pana la 10,74 milioane vehicule, o cifra record care vine la doi ani dupa izbucnirea scandalului Dieselgate, informeaza…

- Tranzactiile cu masinile noi si rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Tranzactiile cu masinile noi si rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat la Salonul auto de la Detroit ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a

- Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin. Suma cea mai mare, de 26,78 miliarde de forinti (aproximativ 90 de milioane de euro) o va primi Eparhia Reformata din Ardeal. Din aceste fonduri vor fi finantate deferite programe, achizitii mobiliare si imobiliare, precum si…

- O serie de organizatii maghiare din România beneficieaza de un sprijin record, mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarâri de guvern adoptate de Executivul ungar. Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin. Suma cea mai mare, de 26,78 miliarde…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene (11,73 miliarde de dolari), un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Datele reprezintă o creştere de 3% a valorii exporturilor,…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, a inregistrat anul trecut un numar record de pasageri, de 12,84 milioane, cu 16,8% mai mult decat in 2016, depasind media europeana, a informat compania. De altfel, dezvoltarea traficului aerian de pasageri…

- Grupul german Mercedes-Benz si-a pastrat in 2017 titlul de cel mai mare constructor auto mondial de automobile de lux, gratie unui nou record de vanzari pentru al saptelea an la rand, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Mercedes-Benz a anunţat, luni, că în 2017 a vândut…

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Muzeele si siturile de patrimoniu italiene au atras peste 50 de milioane de vizitatori anul trecut, a informat sambata Ministerul Culturii din aceasta tara, care a descris acest numar ca pe un record. Numarul de vizitatori a crescut cu 10,4% fata de 2016, iar veniturile obtinute din vanzarile…

- „Mai mult de sase milioane de vehicule produse in 12 luni arata, in primul rand, ca uzinele si angajatii nostri si-au imbunatatit continuu capacitatea lor de productie. Avem echipe de varf in productie, care stapanesc cu succes cererea crescanda din partea clientilor”, a declarat Thomas Ulbrich,…

- Datoria externa bruta a Republicii Moldova in trimestrul trei al anului 2017 a constituit aproximativ 6 miliarde 743 milioane de dolari americani, majorindu-se cu peste 454 milioane de dolari fața de aceeași perioada a anului 2016, conform datelor Bancii Naționale a Moldovei. Astfel, datoria externa…

- Milioane de telespectatori au ales, in noaptea dintre ani, sa urmareasca Romania TV. De la ora 18.00 si pana dupa miezul noptii, Romania TV s-a aflat in top. Telespectatorii au urmarit melodiile celor mai indragiti cantareti, dar si duete inedite cu politicieni, ministri, jurnalisti, analisti,…

- Volkswagen anunța un record de producție. Nemții spun ca anul acesta vor asambla peste 6 milioane de mașini. Volkswagen Golf, Passat, Polo, Jetta și Santana au jucat cele mai importante roluri.

- Capitala Austriei se transforma in perioada sarbatorilor de iarna intr-un oras de vis. Anul acesta sunt 17 targuri si trei piete amenajate special pentru Caricun. Turistii au la dispozitie aproape 900 de standuri.

- Gigi Becali nu renunța la ideea de a-l aduce la FCSB pe Alexandru Baluța, mijlocașul ofensiv al celor de la CSU Craiova. Patronul FCSB a dezvaluit ca este fanul lui Baluța și a facut o oferta-record pentru jucatorul de 24 de ani, 2,5 milioane de euro. Mijlocașul oltenilor are o clauza de 3 milioane…

- Investitiile Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare in tara noastra au atins o cifre record in 2017. Institutia financiara a oferit Moldovei, sub forma de grant sau imprumut, peste 130 de milioane de euro.

- O serie de tablouri de Qi Baishi, unul dintre cel mai bine cotati pictori din lume, a fost vanduta pentru suma record de 120 de milioane de euro la o licitatie organizata la Beijing, devenind cea mai scumpa pictura chinezeasca, transmite AFP....

- Ca societatea de termoficare Colterm grave probleme financiare nu este o noutate. Cu aproximativ 30 de milioane de lei datorie curenta, compania locala de termoficare ar putea sista furnizarea agentului termic daca nu primește bani de la guvern. Colterm a cerut, la inceputul lunii decembrie, 34 de milioane…

- Animatia „Coco”, produsa de Disney si Pixar, nominalizata la doua categorii ale Globurilor de Aur 2018, a depasit pragul de 400 de milioane de dolari incasari, scrie Screen Daily. Producatorii au anuntat miercuri ca lungmetrajul a generat, pana in prezent, 401,6 milioane de dolari, din care 263 de…

- Trei oferte au fost depuse in cadrul licitației privind execuția lucrarilor de mansardare a cladirii in care a funcționat policlinica Spitalului Județean Alba. Contractul are o valoare estimata de 7 milioane de lei și se refera la mansardarea corpurilor C D ale Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia,…