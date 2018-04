Stiri pe aceeasi tema

- Marilyn Monroe revine pe marile ecrane, la mai bine de 5 decenii de la moartea ei! Si asta cu ajutorul unui avatar. Specialistii in programe computerizate au reusit sa-i creeze o dublura digitala, cu ajutorul unei actrite britanice care seamana mult cu Marilyn.

- Primarul Mihai Chirica a precizat ca, documentul a fost elaborat in urma cu aproximativ 3 saptamani cand la Iasi s-a constituit Liga Alesilor Locali Unionisti. Din aceasta organizatie fac parte peste 110 primari din Republica Moldova, iar presedintele ligii este Mihai Chirica. El a mai spus ca, unirea…

- Pe 15 mai, casa de licitatii Christie's va scoate la licitatiie pentru prima data, „Tanara sofisticata” /„La jeune fille sophistique” (Nancy Cunard), o sculptura unica, turnata in bronz, in 1932,la Paris, scrie artdaily.com.

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, anunța desfașurarea Campaniei “Marea Debarasare” incepand de astazi și pana in data de 30 martie 2018. In cadrul acțiunii, impreuna cu operatorul de salubritate, se va realiza colectarea deșeurilor de echipamente…

- Edificiul Roman cu Mozaic, construit intre secolele II-IV d.Hr., este un reper cultural al Constanței, monument istoric de categoria A și obiectiv unic in sud-estul Europei. Din momentul construirii cladirii Edificiului Roman cu Mozaic, in epoca comunista, monumentul istoric nu a cunoscut nicio lucrare…

- Sennheiser, unul dintre cei mai cunoscuși producatori de echipamente audio construiește la Brașov cea de-a patra sa fabrica din lume, una care se va concentra pe producția de electronice destinate publicului larg. Sennheiser, unul dintre cei mai mari producatori din lume de caști, microfoane și sisteme…

- Sennheiser anunta planurile sale de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Mutarea face parte din strategia companiei de a se consolida pe termen lung ca o afacere de familie independenta.

- Sennheiser, unul dintre cei mai importanti producatori globali de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless, anunta ca va construi o fabrica la Brasov. "Alaturi de fabricile deja existente in Germania, Irlanda si Statele Unite ale Americii, noua baza de productie va asigura pentru Sennheiser…

- Bloomberg citeaza un proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie care releva ca gigtanți digitali precum Alphabet – parintele Google și Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii. Taxa va fi aplicata companiilor cu venituri anuale…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va achizitiona anul acesta, prin licitatie publica, autospeciale in valoare de peste 100 de milioane lei pentru structurile sale, informeaza un comunicat al institutiei, transmis duminica...

- Consiliul Judetean Constanta cumpara servicii de mentenanta preventiva pentru centralele termice, echipamentele rooftop si instalatia aferenta acestora ce deservesc imobile care apartin sau sunt administrate de administratia judeteana.Durata de prestare a serviciilor este pana la data de 31.12.2018.Locatiile…

- Sebastian Ghita a declarat, miercuri seara, ca Liviu Dragnea, i-a povestit cum ambasadorul Belgiei in Romania i-ar fi cerut presedintelui Camerei Deputatilor sa-i ofere, fara licitatie, Gara de Nord din Bucuresti, pentru un proiect imobiliar.

- Primaria Ploiești face primul pas in vederea construirii cladirii in care va funcționa un laborator destinat radioterapiei cu energii inalte, in cadrul Spitalului Municipal Ploiești – Schuller. Deocamdata se urmarește efectuarea studiului de fezabilitate, a studiului geotehnic, a documentației…

- V. Stoica Primaria Ploiești face primul pas in vederea construirii cladirii in care va funcționa un laborator destinat radioterapiei cu energii inalte, in cadrul Spitalului Municipal Ploiești – Schuller. Deocamdata se urmarește efectuarea studiului de fezabilitate, a studiului geotehnic, a documentației…

- Tranzactia prin care statul a vandut, in urma unei licitatii cu un singur participant, trei complexe de rachete antiaeriene unei companii dubioase, „S-Profit", cu sediul in Marea Britanie, dar cu radacini si activitati de milioane de USD in Ucraina, a fost finalizata tacit, in vara anului 2017, cand…

- Primaria Municipiului Constanta a atribuit, recent, contractul privind achizitia de echipamente informatice servere si diverse pachete software utilitare sistem de gestiune a bazelor de date. Potrivit anuntului de atribuire nr. 220308 28.02.2018, autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze,…

- SEptEmana trecutE am participat la o prezentare de produse organizatE de Sony in Viena. Aici, compania a adus toate produsele pe care le-a anuntat initial la CES 2018 in Las Vegas, toate orientate cEtre consumatori de la cei obixnuiti la cei mai pretentioxi. Am vEzut televizoare OLED 4K, dar xi televizoare…

- Saptamana trecuta am participat la o prezentare de produse organizata de Sony in Viena. Aici, compania a adus toate produsele pe care le-a anuntat initial la CES 2018 in Las Vegas, toate orientate catre consumatori de la cei obisnuiti la cei mai pretentiosi. Am vazut televizoare OLED 4K, dar si televizoare…

- Primaria Timișoara se pregatește sa ofere societații Horticultura monopol pe activitatea de dezinsecție și deratizare, pe urmatorii patru ani. Primul pas a fost facut in ultimul plen, cand a fost aprobata oportunitatea de delegare. Suma nu va fi de neglijat, daca ținem cont ca, in trei ani, PMT a platit…

- O noua lege, care prevede ca actualul program național Rabla sa fie inlocuit cu vouchere pentru panouri solare sau centrale termice, a fost inițiata la Senat de mai mulți parlamentari liberali. Actul normativ este argumentat de faptul ca programul Rabla nu a avut efectele scontate inițial, ci a incurajat…

- Marea Britanie vrea sa discute cu Uniunea Europeana despre durata unei perioade de tranzitie post-Brexit, insa considera ca doi ani ar trebui sa fie suficienti pentru a pregati ''noile procese'' si ''noile sisteme'', conform unui proiect de document citat de Reuters.…

- Candidații la examenul național de bacalaureat mai pot susține astazi și maine evaluarea competentelor digitale (proba D), urmand ca miercuri, 21 februarie sa aiba loc evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C). Reamintim ca, la aceste probe, candidații…

- Executia noului sediul al Tribunalului Alba va fi scoasa la licitatie de catre Compania Nationala de Investitii in anul Centenarului, 2018. In ultimii trei ani s-au parcurs doar etape tehnice la nivelul Ministerului Justitiei. In raportul de bilanț pentru anul trecut al Tribunalului Alba, se precizeaza…

- Panasonic anunta lansarea unor noi modele super puternice din gama de sisteme audio. Aceste noi modele cuprind completari importante la seriile MAX, AKX si UA. Acestea ofera o experienta puternica iubitorilor de muzica dornici sa se lase cuprinsi de energia melodiilor preferate, indiferent de genul…

- Peste 2.000 de elevi din judetul Gorj sunt implicati in sustinerea primelor probe ale Examenului de Bacalaureat. Este vorba de 2.000 de elevi din promotia curenta, la care se adauga 500 de absolventi din promotiile anterioare. Candidatii susțin astazi și maine probele orale la limba romana, la limba…

- Politistii vor putea interveni in cazurile de violenta domestica, daca este nevoie chiar si intrand cu forta in casa, si emite ordine de protectie cu aplicare imediata in cazul agresorilor. Acestia vor putea fi scosi pe loc din locuinta, le vor fi confiscate cheile si vor avea interdictia de a reveni…

- Compania de stat Romtehnica a achizitionat doua radare tridimensionale, in valoare de 128,9 milioane lei (aproximativ 28 de milioane euro), fara TVA, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan, incheiat intre administrația locala și firma Alextib SRL Telega, a expirat la 31 ianuarie 2018. Cum Primaria Campina nu a organizat o noua licitație in timp util și pentru a nu ramane cu aceasta activitate…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Pentru a deveni alesi in Parlamentul Romaniei, candidatii ar trebui sa aiba aviz psihologic. Este prevederea mentionata intr-un proiect legislativ. Mai multe categorii de angajați prezinta un astfel de aviz atunci cand vor sa se incdreze pe un post, fie la stat, fie in cadrul unor firme private, astfel…

- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca, pe langa pretul produsului pe care l cumparam, vom plati inca 2 lei pentru ambalaj. Acesti bani reprezinta "garantia de reciclare" si vor fi recuperati daca ducem ambalajul inapoi la magazin, potrivit…

- Damian Draghici, fondatorul band-ului Damian & Brothers, anunta lansarea unui proiect muzical special, ce urmeaza sa fie lansat in cadrul unui eveniment privat saptamana viitoare, din care vor face parte mai multi artisti.

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, incepand cu data de 01.02.2018, actiunile de control a biletelor sau abonamentelor se vor face de catre controlori dotati cu aparatura de inregistrare audio si video.Potrivit RATC, aceasta masura a fost luata pentru evitarea…

- Acestea se adreseaza unui numar de 600 de profesioniști din sistemul sanitar, in cadul unui proiect implementat de spitalul Sf. Pantelimon din Capitala. Un nou proiect de formare a personalului medical cu fonduri provenite din finanțari europene este implementat incepand cu aceasta luna la spitalul…

- Judetele Satu Mare și Maramureș ar putea avea un aeroport comun international in zona Apa-Seini. Este o propunere de proiect care se regasește in studiul de trafic realizat pentru UAT-Seini. „Da, acest proiect a fost propunerea celor care au realizat acel studiu de trafic pentru UAT Seini. Noi, in…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Prețurile de pornire variaza intre 600 de lei și 1.400 de lei și includ TVA. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF.…

- Dincolo de jocuri, aplicatii, filme si muzica, Google Play ar putea vinde in viitorul apropiat si carti audio. Practic cei care au o afacere cu carti in format audio sau vor sa inceapa una ar putea avea ocazia sa se dezvolte si sa vanda si prin intermediul Google Play. Gigantul american nu a facut declaratii…

- Un Ford Focus WRC pilotat de celebrul Colin McRae va fi scos la licitație in 23 februarie. Exemplarul a fost utilizat in 11 etape din Campionatul Mondial de Raliuri, iar specialiștii se așteapta sa fie vandut pentru cel puțin 135.000 de euro.

- Biroul vicecancelarului austriac Heinz-Christian Strache, liderul Partidului Libertatii (FPOe, de extrema dreapta), a fost spart in cursul serii de miercuri, la scurt timp dupa ce in aceeasi incapere a fost descoperita aparatura de interceptare, a anuntat Parchetul din Viena, precizand ca a fost…

- In acest an, Consiliul Judetean Arges va incepe procedurile necesare pentru constructia unei noi baze de salvare montana pentru Serviciul Public de Salvamont. Consiliul Județean a alocat suma de 100.000 de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate, baza urmand sa fie construita in zona cabanei…

- Biroul vicecancelarului austriac Heinz-Christian Strache, liderul Partidului Libertatii (FPOe, de extrema dreapta), a fost spart in cursul serii de miercuri, la scurt timp dupa ce in aceeasi incapere a fost descoperita aparatura de interceptare, a anuntat joi Parchetul din Viena, precizand ca a fost…

- Anul acesta, aiudenii iși doresc sa marcheze importanța evenimentului de la 24 ianuarie, pentru națiunea romana, intr-un mod cu totul inedit. In urma consultarilor dintre reprezentanții Primariei, ai Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” și ai școlilor gimnaziale de pe raza municipiului nostru, s-a…

- Partidul Liberal vrea ca Republica Moldova sa renunțe la acordul de constituire a Comunitații Statelor Independente, din care face parte din 1994. Un proiect de lege in acest sens a fost inregistrat in Parlament și urmeaza sa fie examinat astazi la Comisia politica externa si integrare europeana.

- Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul „Rabla Plus”, autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in prezent, reiese dintr-un…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune in Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii.

- Mate 10 Pro, cel mai nou flagship Huawei, un dispozitiv revoluționar care aduce capacitațile Inteligenței Artificiale consumatorilor de pretutindeni, a fost desemnat "Smartphone-ul anului" de catre apreciata publicație "Android Authority" în clasamentul "Cel mai bun…

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, institutiile publice locale vor fi implicate in…

- ADMITERE POLITIE 2018: Calendarul de admitere a fost devansat. Activitațile incep pe 10 ianuarie și dureaza pana la data de 20 ianuarie – ziua examenului scris. In luna ianuarie a acestui an, Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina și Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan”…

- Romanii s-au obișnuit sa astepte cateva luni sa poata beneficia de o investigatie medicala complexa numita RMN sau sa achite sute de lei la clinicile private. Durata uriasa de timp face inutila investigatia, in unele cazuri.

- Mandatele sefilor de penitenciare ar putea fi limitate la patru ani, conform unui proiect de lege lansat in dezbatere publica de Ministerul Justitie (MJ), scopul acestei masuri fiind acela de responsabilizare a persoanelor care detin aceste functii.