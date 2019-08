Un antreprenor si-a deschis o casa de licitatii pornind de la 7000 de carti mostenite de la tatal sau

Stiri pe aceeasi tema

- O bautura rece savurata la o terasa pare solutia ideala pentru a ne racori in aceste toride zile de vara. Dar ce-ati spune daca ati putea face asta si. sub apa? Da, ati auzit bine. In Covasna, se afla prima berarie subacvatica din Romania. Curajosii pot bea o bere rece chiar sub apa, printre pesti.

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a sustinut, luni, intr-o conferinta de presa, ca DNA i-ar fi clasat dosarul deschis in 2013 in care era acuzat de abuz in serviciu, luare de mita in forma continuata, efectuarea de operatiuni financiare, acte de comert incompatibile cu functia, instigare…

- Dupa ce Mircea Geoana a fost numit secretar general adjunct al NATO, un alt roman poate ajunge intr-o funcție mare intr-o importanta instituție internaționala. Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Yukiya Amano, intentioneaza sa demisioneze inainte de incheierea…

- Premierul Viorica Dancila a deschis, sambata, la Sulina, programul guvernamental de tabere "ARC", care gazduieste in acest an un numar record de participanti, peste 3.000 de copii din comunitatile de romani din afara granitelor. "Dorim sa descoperiti Romania, sa fiti atasati de valorile romanesti. Veti…

- Un dosar penal pentru inselaciune a fost dechis de politistii din Gorj in cazul taberei din Japonia in cadrul mai multi elevi romani au ramas blocati in aeroport, in Tokyo. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, joi, ca o parte dintre tineri au plecat spre Romania.

- Acesta poate fi considerat un cinematograf, caci este dotat cu un ecran sub forma de cupola, pe care se proiecteaza nu doar imagini cu spatiul cosmic, ci si filme documentare despre Terra si intregul Univers, potrivit stiri.tvr.ro. Iar cum nu a putut gasi specialisti in operarea planetariului computerizat,…

- Cand e deschis sezonul la tap, toata lumea cauta un trofeu. Asa-i Romania, ce sa-i faci? In campanie electorala e nevoie de arestati", a fost explicatia lui The post Perchezitii de amploare in vestul țarii.”Cand e deschis sezonul la tap, toata lumea cauta un trofeu” appeared first on Renasterea banateana…

- A trecut si prima runda de alegeri, din 26 mai, care au fost despre orice, mai putin despre europarlamentare. Scena politica s-a redesenat. PSD a pierdut procente bune si a pierdut, pentru prima data dupa 1990, in fata unui singur partid (nu a unei...