- Un tanar de 24 de ani, din Vaslui, acuzat ca dupa un scandal in scoala in care invata prietena lui, in varsta de 14 ani, a injunghiat-o de fata cu mama fetei, a fost arestat preventiv. Adolescenta este internata in spital, in stare stabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, potrvit unor surse judiciare citate de Libertatea.ro. Adamescu jr.…

- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, anunta Libertatea.ro, citand surse judiciare. Conform sursei…

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost arestat preventiv, potrivit Mediafax. Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost arestat preventiv marti, intr-un dosar privind presupuse fapte de trafic de influenta, o masura dispusa pentru prima data impotriva unui fost sef de stat…

- Un barbat de 43 de ani din Salistea de Sus isi va petrece urmatoarele 30 de zile dupa gratii. Decizia a fost luata de magistratii de la Tribunalul Maramures. “Aducem la cunostinta opiniei publice ca prin incheierea penala nr. 14/DL/16.03.2018, pronuntata in dosarul nr. 542/100/2018 al Tribunalului Maramures,…

- Un tanar de 26 de ani, banuit ca ar fi savarsit mai multe infractiuni de furt din locuinte din Pipera, a fost prins miercuri de politisti dupa ce ar fi incercat sa patrunda ilegal, prin efractie, intr-un alt imobil, el fiind arestat joi pentru 30 de zile, informeaza un comunicat transmis AGERPRES de…

- Un barbat in varsta de 31 de ani, acuzat ca ar fi omorat-o pe mama concubinei sale, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri Agerpres, crima s-ar fi produs pe fondul unui conflict spontan,…

- Un barbat de nationalitate rusa a fost arestat preventiv de autoritatile franceze in legatura cu un incident violent in timpul Campionatului European de Fotbal (Euro 2016) din Franta, in urma caruia un suporter englez a fost grav ranit, informeaza site-ul postului France 24.

- Un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia a fost prins, in flagrant, de politistii de la transporturi, imediat dupa ce a furat cabluri din infrastructura feroviara. Este cercetat, in stare de arest preventiv, pentru furt calificat, distrugere si semnalizare falsa. La data de 10 martie a.c., politistii…

- Un barbat din Manastirea Humorului a fost arestat preventiv vineri, 9 martie, dupa ce cu doua zile inainte, pe fondul consumului de alcool, si-a stropit tatal in varsta de 86 de ani cu un lichid inflamabil si apoi i-a dat foc. Batranul s-a ales cu arsuri pe cap, gat, torace anterior și posterior, ...

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile.

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Iasi, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de procurorii DIICOT ca a incercat sa corupa mai multi minori prin intermediul retelelor de socializare. Barbatul este infectat cu virusul HIV. El pretindea, pe rețelele de socializare, ca are varsta de 12 sau…

- Luni, 5 martie a.c., polițiștii sibieni au reținut un barbat, cercetat penal pentru savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala din culpa, conducere fara permis, conducere sub influența alcoolului și furt in scop de folosința. Read More...

- Tanarul care a fost prins de politistii bucuresteni in timp ce conducea fara permis a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit biroului de presa al Politiei Capitalei. Conform sursei citate, tanarul a fost arestat preventiv pentru savarsirea infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii…

- Barbat de 27 de ani care a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Acuzația bunicilor l-a pus pe fuga pe iubitul mamei Mirela. Femeia care dadea de toți pereții cu parinții ei, cei care-i cresc fiul. Ovidiu a fugit! In aceasta dimineata, barbatul a lasat-o pe Mirela si pe copii si a plecat unde a vazut cu ochii.

- Andrei Muscalu a fost prezentat marți de procurori judecatorului de drepturi și libertați de la Tribunalul Buzau pentru luarea masurilor legale, cererea fiind admisa. Acesta și-a recunoscut fapta insa nu a putut preciza ce l-a determinat sa-și ucida unchiul. Duminica seara, tanarul de 23 de ani și-a…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Braila a emis vineri mandat de arestare pe 30 de zile pe numele barbatului care, joi noapte, a amenintat cu cutitul si a talharit o batrana in propria casa, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Dan. O batrana de 83 de ani…

- Soferul care a accidentat o fetita si pe tatal acesteia, pe 20 ianuarie, pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda lui Novac, apoi a fugit, a fost prins marti, iar alaturi de el mai sunt cercetati alti trei ...

- Tanarul cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor dupa ce a lovit un barbat cu sabia in cap, pe pasajul suprateran din Craiova, pe 26 ianuarie, a fost prins, ieri, de politistii Sectiei 1 Craiova si introdus in arest. ...

- Barbatul care l-a injunghiat pe adolescentul care scuipa seminte in autobuz a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. COMUNICATUL OFICIAL: Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a inregistrat cauza penala cu numarul 1620/P/2018, in care se efectueaza cercetari cu privire la comiterea infractiunilor…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a ajuns, luni seara, in Arestul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, acesta fiind preluat de politisti in timp ce mergea sa se predea, transmite corespondentul Mediafax.

- In urma a trei perchezitii efectuate pe raza municipiului Slatina, a fost destructurata o grupare infractionala specializata in trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive. Potrivit Politiei Romane, la data de 26 ianuarie a.c., politisti…

- Fostul sot al directoarei unei gradinite private din Bucuresti a fost arestat preventiv, dupa ce si-a injunghiat fosta sotie chiar la locul de munca al acesteia. Barbatul care si-a injunghiat, vineri, fosta sotie si care fusese retinut pentru 24 de ore a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile de catre…

- Barbatul care si-a injunghiat, vineri, fosta sotie si care fusese retinut pentru 24 de ore a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile de catre magistratii Tribunalului Bucuresti. Incidentul a avut loc in incinta unei gradinite private din sectorul 2 al Capitalei. Femeia, care in urma ataciului a fost…

- Barbatul acuzat ca si-a injunghiat sotia in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva, potrivit Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la ...

- Retinut la cateva ore dupa ce si-a injunghiat mortal iubita, intr-un coafor din Titu, plutonierul acuzat de omor calificat a fost dus in cursul zilei de miercuri in fata instantei. Iar reprezentantii Tribunalului Militar Bucuresti au dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile. In varsta de 35 de ani,…

- Plutonierul Florin Oprea, care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Oprea va fi dus in Arestul IPJ Dambovita. Barbatul…

- Fratele DJ-ului din Dej cercetat pentru trafic de droguri a fost arestat preventiv pentru o perioada de 25 de zile, dupa ce anchetatorii au descoperit ca el era cel care furniza drogurile din Spania. Cei doi frați sunt cercetati in stare de arest preventiv pentru trafic de droguri. Magistratii Curtii…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri care ar fi sustras bunuri dintr-un magazin alimentar și ar fi agresat agenții de paza pentru a-și asigura scaparea. La data de 12 ianuarie, in jurul orei 08:30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un magazin din cartierul…

- Un barbat in varsta de 24 de ani din judetul Valcea a fost arestat preventiv dupa ce a abordat pe strada doua fete cu varste de 11, respectiv 12 ani, iar pe una dintre acestea a urmarit-o pana in scara blocului, unde a avut fata de ea un comportament exhibitionist.Mama fetei a sunat la Politie,…

- Victima luase cu imprumut o suma de bani si trebuia sa-si achite datoria inca de vara trecuta. Camatarul si-a pierdut rabdarea si a mers acasa la barbat. Acolo l-a batut crunt, dupa care i-a furat masina. La scurt timp, camatarul a fost prins de politisti. Agresorul le-a povestit totul oamenilor…

- Magistratii Judecatoriei din localitatea valceana Brezoi au emis un mandat de arestare preventiva pentru 25 de zile pe numele lui Gheorghe Vladut M., un adolescent de 16 ani din comuna valceana Caineni. Tanarul este acuzat ca a violat o copila de 10 ani, din aceeasi localitate.

- Polițiștii Poliției municipiului Ramnicu Valcea impreuna cu cei din cadrul Serviciului Criminalistic au identificat și reținut un barbat de 23 de ani, din Babeni, banuit de comiterea unei talharii in Ramnicu Valcea. Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in ...