Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar rar de capra neagra, animal protejat de lege, care face parte din fauna cinegetica, a fost descoperit, vineri, de jandarmi, in gospodaria unui localnic din Arefu, județul Argeș, in timpul unei acțiuni de combatere a furtului de curent electric.Potrivit Inspectoratului de Jandarmi…

- In cursul lunii ianuarie 2019, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 6.600 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Milcoiu, judetul Valcea, au depistat cinci tineri, din comuna Cuca, județul Argeș, banuiți de furt calificat. Luni, 28 ianuarie, polițiștii au depistat cinci tineri cu varste cuprinse intre 15 și 19 ani, cercetați pentru comiterea unui furt din locuința,…

- Conacele Otetelesanu, din judetul Giurgiu, si Procopie Casotta, din judetul Buzau, sunt scoase la licitatie prin casa Artmark, potrivit news.ro.Citește și: BCR confirma DEZASTRUL de dupa impunerea taxei pe lacomie: Avem sub revizuire toate planurile de investiții Conacul Otetelesanu,…

- Dintre lacasurile si scolile duhovnicesti ale evlaviei, in care s-au cultivat și se cultiva virtutile evanghelice, in care se desavarșesc sufletele iubitoare de Hristos, am ales exemplele manastirii Comana (județul Giurgiu) și ale celor facand parte din așa-numitul triunghi al manastirilor rupestre (județul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile sau a vreunui eveniment rutier.Se mentin cu circulatia oprita: DN 7C Transfagarasan , de la kilometrul…

- Producatorul de componente auto Lear Corporation, subsidiara locala a concernului american Lear Corporation cu 165.000 de angajati la nivel global, are disponibile in prezent 125 de locuri de munca pentru fabrica din Campulung, judetul Arges, potrivit site-ului Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei…

- Pe drumurile din judetul Sibiu se circula, luni, in conditii de iarna, singura sosea inchisa fiind Transfagarasanul intre Balea Cascada si Balea Lac, zona muntilor Fagaras, au informat societatile care administreaza tronsoanele de drumuri judetene si nationale din Sibiu. Potrivit Infotrafic,…