- Considerat primul martir al Bisericii, ocrotitorul celor bolnavi si al celor care se judeca de multa vreme cu alte persoane – Sfantul Ștefan este praznuit in a treia zi de Craciun. Se povestește ca a fost acuzat de blasfemie impotriva lui Dumnezeu și ucis cu pietre in timp ce, din apropiere, il veghea…

- In urma cu 34 de ani, intr-o familie din statul american Iowa s-a petrecut o drama. Fiul lor, care avea pe atunci 12 ani a disparut. Astazi, la mai bine de trei decenii, autoritatile nu au prea multe explicatii, iar parintii baiatului nu stiu exact ce s-a intamplat.

- O familie din Timis e in pragul disperarii, dupa ce Emanuela, o copila de 16 ani a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Adolescenta parca a intrat in pamant de aproape 24 de ore, iar aseara, cand au vazut ca nu se intoarce, parintii au alertat politia.

- Un caine a fost schingiuit si apoi ucis cu o cruzime incredibila intr-o comuna din Arges. Animalul a fost gasit de localnici plin de sange, atarnand de stalpul unui gard. Politia are deja un suspect.

- O gluma sau pur și simplu nevoia de a avea un cauciuc pictat in alb cu steluțe aurii l-a indemnat pe unul (sau mai mulți) dintre locuitorii sau trecatorii Timișoarei sa ia cu el cauciucul din pomul de Craciun marca EcoStuff, din Piața Libertații din Timișoara. Bradul din materiale reciclabile…

- Politistii timiseni, in alerta! O femeie de 35 de ani, fosta sotie a liberalului Adrian Pascuta, a disparut fara urma, de trei zile. Mama femeii a fost cea care a anuntat Politia, dupa ce aceasta a plecat in oras si nu s-a mai intors. Politistii fac apel la cei care pot oferi informatii care sa […]…

- O minora in varsta de 13 ani este cautata de catre Inspectoratul de politie Ialoveni. Rusu Nicoleta a plecat de acasa, din satul Vasieni raionul Ialoveni, intr-o directie necunoscuta acum trei zile, iar in prezent locul aflarii acesteia nu se cunoaste.

- Un barbat din Argeș a fost omorat de un urs, miercuri, in timpul unei partide de vanatoare ce avea loc intr-o padure din zona localitații Aninoasa. Vanatorul, in varsta de 40 de ani, din comuna Vladești, participa la o partida de vanatoare autorizata alaturi de alte trei persoane. La un moment dat,…

- Monica Tatoiu a dat vestea cea mare. Femeia de afaceri a anunțat cand revine pe micile ecrane. Monica Tatoiu, care a disparut de luni bune de pe micile ecrane , este o cunoscuta femeie de afaceri de la noi din țara. Dupa ce luni bune nu a mai aparut la emisiuni de televiziune, Monica Tatoiu, care are…

- Ultimul rege al Romaniei, Mihai I, a murit la varsta de 96 de ani, la reședința sa din Elveția, fiind bolnav de cancer de piele și leucemie cronica. „La capataiul Regelui a stat, pana in ultima clipa, Alteta Sa Regala Principesa Maria. In aceasta seara, la ora 19, Custodele Coroanei va face…

- Un turist este dat disparut, vineri, dupa ce in Masivul Parang s-a produs o avalansa in zona Varfului Carja (2.405 m), dupa ora 12.00. Trei salvamontisti si doi jandarmi montani au plecat spre zona in care a avut loc avalansa, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara,…

- Adolescentul in virsta de 15 ani din localitatea Cișmichioi, raionul Vulcanești, care a disparut de acasa, acum doua saptamini, a fost gasit. Potrivit forțelor de ordine din regiune, baiatul nu prezinta semne de violența sau alte nereguli. Motivul pentru care, copilul ar fi fugit de acasa nu se cunoaște.…

- Mii de pelerini sunt asteptati marti la Manastirea Prislop unde se comemoreaza 28 de ani de la moartea marelui duhovnic Arsenie Boca. Considerat ca fiind Sfantul Ardealului, mormantul duhovnicului Arsenie Boca a devenit loc de pelerinaj pentru credinciosii convinsi ca acesta face minuni pentru ce care…

- O explozie a fost detectata in perimetrul in care se afla submarinul argentinian San Juan si cei 44 de membri ai echipajului sau, in 15 noiembrie, data ultimei comunicari cu baza, potrivit unei dezvaluiri care explica, probabil, disparitia navei, scrie AFP.

- Furt in proportii deosebit de mari la "Finprombank" din Rusia. In perioada 2015-2016, citiva indivizi au reusit sa sustraga de pe conturile institutiei financiare, prin intermediul unor scheme frauduloase, peste 5,5 miliarde de ruble, echivalentul a 81 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, ei…

- Ursul din Dambovita nu le mai da pace satenilor si vanatorilor. Fiara alearga dintr-o comuna in alta, fara ca nimeni sa o poata prinde. Animalul a fost filmat in urma cu doua nopti in comuna Bucsani, alergand pe strazi.

- Pe 17 noiembrie, Ion Stancioiu, de 53 de ani, din comuna argeșeana Bogați, a plecat de la domiciliu, fara a se cunoaste motivul, si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inaltime 1,65-1,70m, constituție atletica, ten deschis, fața ovala, ochi caprui, par șaten deschis, cu calviție frontala.…

- Operațiunile de cautare a submarinului argentinian disparut in Atlantic continua, dar șansele de a-l gasi scad cu fiecare minut. Autoritațile marinei au anunțat ca sunetele inregistrate, luni, nu provin de la nava.

- Zgomote subacvatice au fost detectate luni de sonarele a doua nave participante la operatiunea de cautare a submarinului militar argentinian San Juan, disparut de miercuri cu 44 de membri ai echipajului la bord, potrivit purtatorului de cuvant al marinei argentiniene, citat de AFP. Sunetele, a caror…

- Politistii cauta o fata din Dambovita care a plecat de acasa. Persoanele care detin informatii ce pot conduce la gasirea minorei sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul 112. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita o cauta pe Mihai…

- Un submarin militar argentinian cu 44 de membri de echipaj la bord era cautat vineri, a anuntat Marina argentiniana, dupa ce a fost dat disparut in urma cu 48 de ore in timp ce naviga in Atlantic intre portul Ushuaia si orasul Mar del Plata, relateaza AFP.

- Un submarin militar argentinian, avand la bord 44 de membri ai echipajului, a fost dat disparut vineri, declansand o operatiune ampla de localizare a navei, fiind avansata ipoteza unei posibile probleme...

- Mai multe echipaje de jandarmi si politisti au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, in zona centrala a municipiului Medias pentru alungarea unui urs care s-a plimbat mai bine de o ora pe strazi, scrie news.ro. Animalul a fost vazut prin apropierea Spitalului Municipal, in Piata Regele…

- In fiecare an, in calendarul creștin ortodox este pomenit la data de 16 noiembrie Sfantul Apostol și Evanghelist Matei. Sfantul Evanghelist Matei este unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos și unul dintre cei patru evangheliști, alaturi de Sfantul Apostol și Evanghelist…

- Minorul in varsta de 16 ani care ar fi plecat de la o stana de animale de pe raza localitații Rascruci din luna iulie a acestui an și dat disparut de autoritați a fost depistat in cursul zilei de ieri pe raza municipiului Dej. Se pare ca minorul a fost recunoscut de un trecator, pe o strada din Dej,…

- Disperare mare intr-o familie din Cluj, dupa ce o tanara de 28 de ani a plecat in Italia, iar din vara nu a mai putut fi contactata. Politia a fost sesizata despre dispariția femeii, Ariela Ungurean, de 28 de ani, din Cluj-Napoca, judetul Cluj. Aceasta a plecat in Italia voluntar, in luna martie 2017.…

- Elevii de la Liceul Teoretic "George Calinesculdquo; au desfasurat, saptamana trecuta, actiunea "Album Dobrogeanldquo;, activitate instructiv educativa aflata la cea de a V a editie Printre obiective activitatii s au numarat: promovarea si redescoperirea eroilor dobrogeni, dezvoltarea la elevi a sentimentului…

- Romania este una dintre destinațiile jihadiștilor belgieni care plecau in Siria, a dezvaluit Tarik Jadaoun, un jihadist din Belgia despre care se spune ca ar fi succesor al lui Abdelhamid Abaaoud, cel care a organizat atentatul din Paris. Tarik Jadaoun, care se afla in arestul poliției irakiene, a explicat…

- Vlad Gugleș este un medic veterinar ieșean care se bucura de aprecierea multor posesori de animale de companie, dar și de respectul colegilor de breasla. De la acesta am incercat sa aflam care sunt regulile dupa care trebuie sa ne ghidam atunci cand alegem un animal de companie, dar și cabinetul veterinar.…

- Polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția minorului CLAPA FLORIAN-LUCIAN, în vârsta de 13 ani, din localitatea Cumpana, județul Constanța, care, pe data de 7 noiembrie a plecat de acasa și nu s-a mai întors! SEMNALMENTE: Copilul are înalțimea 1.20 m,…

- Este o problema cu care Romania nu se confrunta decat marginal, care insa in Germania ar deveni aproape dramatica, daca nemtii n-ar sti sa organizeze valurile de refugiati si solicitanti de azil, precum au mai facut-o in istoria lor recenta. Chiar si in ceea ce ii priveste sutele de mii de romani emigrati…

- Un purtator de cuvant al Conferinței Episcopale din Polonia le-a cerut marți credincioșilor sa nu sarbatoreasca Halloween, considerat "un obicei pagan strain culturii noastre și care promoveaza cultul morții", relateaza EFE. Parintele Pawel Rytel-Andrianik a reamintit cuvintele…

- Florin Salam a fost foarte retras dupa ce a anuntat in vara ca se retrage din muzica. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , l-a gasit pe celebrul manelist, care a "disparut" in... Dubai! ( VEZI SI: Florin Salam a mers in pelerinaj, la moastele Sfintei Parascheva! Enoriasilor nu le-a venit sa creada…

- Trei mineri au fost raniti si un altul a fost dat disparut la mina Uricani Accident la mina Uricani, octombrie 2017. Trei mineri au fost raniti si un altul a fost dat disparut la mina Uricani, unde a avut loc o aprindere a metanului in galeria in care cei patru lucrau. Potrivit administratiei…

- Un cioban care se afla, duminica, cu oile la pascut in zona Valcanesti, din judetul Prahova, a fost atacat de urs si a reusit sa scape cu ajutorul cainilor, dar a fost transportat, ranit, la spital. Potrivit Jandarmeriei Prahova, s-a intervenit, duminica, la Valcanesti, unde un cioban care se afla cu…

- Bucuresteanu Marian Alexandru, 20 de ani, din Braila, a disparut de la o stana din Baba Ana unde lucra ca ingrijitor de animale. La momentul disparitiei era imbracat cu o geaca din fas de culoare portocalie cu albastru, pantaloni de culoare neagra, cizme din cauciuc de culoare neagra si fes de culoare…

- Autoritatile norvegiene au anuntat ca ar fi descoperit locul unde s-a prabusit in mare elicopterul rus care a disparut in apropierea arhipelagului Svalbard din Oceanul Arctic, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Situație ciudata la nivelul județului Gorj. Aproximativ zece monumente istorice figureaza doar pe hartie. In teren, acestea nu au fost identificate niciodata. Județul Gorj nu ar fi singurul care se confrunta cu aceasta problema, iar șeful...

- Mai multe morminte din cimitirul comunei Cuza Voda au fost sparte de trei localnici pentru a fura banii și bijuteriile cu care sunt ingropați morții comunitații de țigani pletoși din sat. Comuna Cuza Voda este singura din județul Constanța care nu iși ingroapa morții in pamant ci ii pun pe pamant, in…

- O fata de 12 de ani a disparut fara veste. Potrivit forțelor de ordine, Tatiana Caipac a mers la școala pe data de 17 octombrie, curent și nu s-a mai intors acasa. Minora este domiciliata in satul Congaz, raionul Comrat. Semnalmente: inalțimea 1.40-1.50, corpolența medie, parul de culoare șaten, ochii…

- Stoica Nicolae Emil, copilul de 13 ani din Zlatna, disparut de la domiciliu in urma cu 3 zile, a fost gasit, sambata la dupa-masa, zi in care a fost cautat astazi de peste 50 de persoane, polițiști, salvamontiști și voluntari. Potrivit poliției Alba, minorul a fost gasit de Polițiștii Serviciului de…

- Animalul s-a sperit de farurile unei masini si a intrat pe o strada laturalnica, stricand mai multe garduri. Dupa patru ore, animalul s-a refugiat in padure, informeaza News.ro. Potrivit jandarmilor, duminica dimineata, in jurul orei 4.00, o persoana a anuntat pe numarul 112 ca, in localitatea Valenii…

- La data de 12 octombrie 2017 polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost sesizați cu privire la faptul ca STOICA NICOLAE EMIL, de 13 ani, a plecat de la domiciliul sau, din orasul Zlatna, in jurul amiezii zilei 11 octombrie a.c., si nu a revenit pana in prezent. Semnalmentele minorului:…

- Un tanar de 23 de ani din Bacau, care muncea la o stana din comuna Bistrita-Bargaului, a disparut fara urma sambata dimineata. In cursul noptii a disparut si un batran de 82 de ani, caruia i-a luat foc casa. Tanarul este banuit ca l-ar fi omorat pe batran si l-ar fi jefuit. Acesta s-ar fi laudat cu…

- Bicarbonatul, produsul pe care orice gospodinAƒ A®l are A®n bucAƒtAƒrie, are efecte benefice asupra sAƒnAƒtAƒAii organismului, dar trebuie avut grijAƒ, A®nsAƒ, la modul A®n care A®l consumAƒm. Medicii atrag atenAia cAƒ o parte dintre aceste beneficii sunt simple mituri AYi cAƒ se ignorAƒ efectele adverse…

- Un barbat care sta in centrul istoric a fost amendat de polițiștii locali, dupa ce i-a mințit ca i-a disparut fiul minor de acasa. Constatand ca sesizarea nu se confirma, polițiștii locali nu au stat pe ganduri și l-au sancționat pe „glumeț”.

- Clipul de mai jos a ajuns viral pe Facebook si a strans pana acum aproape 3.1 milioane de vizualizari in doar o saptamana de la postare. Totul a inceput dupa ce un barbat a gasit intr-o padure un sarpe lung de 1.5 metri. In mod normal l-ar fi ignorat si ar fi evitat orice interactiune cu el, dar i s-a…