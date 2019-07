Un angajator din Romania a gasit solutia la criza fortei de munca. "E nevoie si de sprijin din partea statului"

Stiri pe aceeasi tema

- Doua treimi dintre companiile romanești sunt decise sa investeasca semnificativ in digitalizare, in urmatorii trei ani, in condițiile in care 80% se confrunta, printre altele, cu problema resursei umane calificate. 79% vizeaza investiții in producție, 50% in control și 46% in planificare, arata rezultatele…

- Sistemul privat se confrunta cu o grava criza a fortei de munca, dar aceasta problema nu exista si in sectorul de stat, unde in ultimii doi ani, numarul posturilor ocupate a crescut cu 40.000. Astfel, conform datelor oficiale, citate de Profit.ro, numarul de posturi ocupate in institutiile…

- Deficitul de forta de munca din Romania depaseste un milion de oameni, ceea ce inseamna echivalentul unei crize economice, intrucat tara noastra nu se poate dezvolta la adevaratul ei potential, a declarat, luni, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Bogdan Trif, ministrul Turismului, a declarat la Digi24 ca pentru a se combate criza fortei de munca din turism, s-au simplificat procedurile de aducere a fortei de munca din strainatate si ca acum, hotelierii, pot aduce angajati pe care sa ii plateasca cu salariul minim. „Sunt multi oameni care ar…

- ​Criza de pe piața forței de munca s-a transformat într-un business extrem de profitabil pentru firmele care recruteaza angajați. Afacerile acestora au crescut cu peste 430% din 2007 și pâna în prezent, la peste 4 miliarde de lei, arata concluziile unui studiu realizat de KeysFin.…