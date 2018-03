Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autotonoma de Transport Bucuresti (RATB) a anuntat, vineri, ca angajatul care a umplut de zapada, cu plugul-perie care actiona pentru deszapezire, un pieton care astepta in refugiul de tramvai va fi cercetat disciplinar.

- Un echipaj de salvare din București a fost nevoit sa mearga mai bine de un kilometru pe jos, prin zapada, pentru a salva o pacienta in varsta de 85 de ani, dupa ce ambulanța a ramas impotmolita in nameți. O ambulanța a Serviciului de Ambulanța București-Ilfov a ramas inzapezita in Bragadiru, pe strada…

- UPDATE 12:25 Persoana care a detonat obiectul necunoscut a decedat la fata locului. Potrivit informatiilor, barbatul care a intrat in magazin s-a certat cu vanzatoarea care a renuntat sa-i ofere tigari pe datorie. Acesta a iesit si a explodat.

- Avalansa pe Transfagarasan, pe 17 martie. Sambata dimineața, o avalanșa mare a blocat o porțiune de drum din Transfagarașan cuprins intre Cabana Capra și Conacul Ursului. Din fericire, nu au fost persoane surprinse de zapada. De altfel, salvamontiștii argeșeni atrag atenția asupra faptului ca in zona…

- Tibi Ușeriu, primul mesaj dupa ce a caștigat 6633 Arctic Ultra pentru a treia oara consecutiv. Maratonistul din Bistrița a reusit sa treaca primul linia de sosire a celui mai greu maraton din lume – 6633 Arctic Ultra. Tibi Ușeriu a fluturat steagul Romaniei, el fiind singurul roman care a reusit sa…

- Daca ar primi 100.000 euro, doar 1,5% dintre romani ar investi in fonduri de investitii, primele optiuni fiind afacerile, calatoriile si investitiile imobiliare, arata studiile de specialitate. De asemenea, aproape 44% dintre romani iau sfaturi de la prieteni, apropiati sau colegi de incredere in privinta…

- Mircea Geoana s-a retras din viața politica și s-a dedicat total familiei. Și cum acest lucru implica, uneori, sacrificii, fostul lider PSD a fost surprins, in miez de noapte, cu un important membru al familiei, pe strazile din Capitala.

- Andreea Ghitiu in varsta de 19 ani din Rohia s-a calificat vineri seara in fara superioara a concusului “Romanii au talent”. Tanara solista a cantat o doina din Maramures, impresioand juriul, care a hotarat sa-i dea patru de DA. Vezi mai jos prestatia tinerei din Maramures ZiarMM Foto: Facebook.com…

- Romanii au prins gustul croazierelor, astfel ca de la an la an tot mai multi turisti pleaca in acest gen de vacante. Cele mai cautate croaziere raman cele care au ca si itinerariu Marea Mediterana, unde preturile incep de la 400 de euro/persoana sau 800 de euro/ persoana, in functie de agentie.…

- Un anunț postat pe rețeaua de socializare Facebook a devenit viral. Este vorba despre un presupus octogenar care ar lasa moștenire o vila in Capitala, rezervandu-și insa dreptul de uzufruct viager. „Proprietar octogenar las GRATUIT vila in București in baza unui contract de uzufruct-viager cu drept…

- "O fetița in varsta de 13 ani a vrut sa iși viziteze bunicii, insa nu a mai apucat sa urce pana la etajul 9 in blocul din Sectorul 2 al Capitalei. Știți de ce? Pentru ca un barbat in varsta de 41 de ani a agresat-o in fața liftului. Acest individ a fost condamnat anterior pentru viol, dar in octombrie…

- Imagini desprinse parca din filme au fost surprinse de camerele de supraveghere intr-o benzinarie din Capitala. Pare o cascadorie, dar scena socanta este reala si s-ar fi putut incheia dramatic.

- Primaria Capitalei sustine ca 80% din arterele principale sunt curatate “la negru” si jumatate din strazile secundare au fost deszapezite, actionandu-se cu 370 de utilaje si peste 400 de persoane. In schimb, soferii se plang ca traficul este infernal, iar pietonii reclama ca nu se poate circula, fiind…

- Un clip video filmat în Roma acoperita de zapada s-a viralizat pe Facebook, iar oamenii își doresc dintr-o data sa ramâna blocați pentru vreo câteva zile în Cetatea Eterna.

- The Humans – Goodbye este melodia Romaniei la Eurovision 2018. Trupa a caștigat finala concursului național , care a fost organizat la Sala Polivalenta din Capitala. „Multumim din suflet. Celor care ne-au votat si celor care au crezut in noi. Astazi implinim un an”, le-au spus membrii trupei The Humans…

- MESAJE de DRAGOBETE 2018: SMS-uri, idei de felicitari și declarații de dragoste. Romanii celebreaza in fiecare an, pe 24 februarie, ziua iubirii, de Dragobete. Este momentul in care cei indragostiti au ocazia sa-si exprime si sa-si dovedeasca sentimentele, prin cele mai interesante și neașteptate gesturi…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa a crescut, joi fiind confirmata o noua victima.În prezent, 30 de decese au fost confirmate din cauza virusului gripal. Ultima victima este o femeie de 80 de ani, din Capitala, informeaza Realitatea TV.Ministerul Sanatatii a transmis…

- O fetita a trecut printr-o sperietura groaznica. Aflata cu familia in mall, aceasta a fost pe punctul de a fi rapita de un individ cu probleme psihice, cunoscut in cartierul Pantelimon. Mama copilei si-a expus imediat povestea pe Facebook.

- Chiar daca legea nu-i permite sa mai oficieze casatorii, fostul edil va purta din nou eșarfa tricolora de primar. In spiritul serbarii iubirii, Viorel Lis va uni, in fața unei florarii din centrul orașului, unde și-a instalat deja un oficiu de stare civila provizoriu, destinele celor ce vor sa incerce…

- Pe data de 25 ianuarie, un incendiu violent a izbucnit la o locuinta din Eforie Nord, cauzat de explozia unei butelii care a explodat. Evenimentul a avut loc pe strada Transilvaniei din Eforie Nord. O femeie in varsta de 67 ani a suferit arsuri la fata, membre superioare si bazin, posibil si pe caile…

- Reteaua de restaurante KFC anunta deschiderea unei noi locatii in Bucuresti, a carei investitie se ridica la suma de 1 milion de euro. Astfel, lantul ajunge la 70 de unitati pe plan national, in Bucuresti noul restaurant fiind cu numarul 28. Abordat intr-o maniera mai putin conventionala, restaurantul…

- Un scurt film cu un caine legat de un taximetru in miscare, in Cluj, au fost fost facute publice pe Facebook. Persoana care a postat video-ul spune ca patrupedul nu ar fi fost urcat in masina ”pe motiv ca este murdar”. Reprezentantii IPJ Cluj sustin ca a citat persoanele implicate la discutii si ca…

- Cinci aeronave care urmau sa aterizeze azi, 5 februarie, pe Aeroportul International Henri Coanda din Capitala au fost redirectionate pe aeroporturile din Constanta si Sibiu, din cauza cetii, a declarat, a declarat purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Teo Postelnicu.…

- Minor injunghiat intr-un autobuz din Iași, pentru ca manca semințe. Un baiat, in varsta de 16 ani, a fost injunghiat in seara zilei de duminica, 4 februarie, intr-un autobuz, in zona Pacurari. Adolescentul manca semințe, iar un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și, fara niciun avertisment, i-a…

- Un nou protest antiguvernamental are loc azi, în Piața Victoriei din Capitala. Românii s-au mobilizat tot pe Facebook și cer înlaturarea noului Guvern Dancila, despre care spun ca va duce România în colaps.

- Un anunț postat pe rețeaua de socializare Facebook a devenit viral. Este vorba despre un presupus octogenar care ar lasa moștenire o vila în Capitala, rezervându-și însa dreptul de uzufruct viager.

- O femeie a fost lovita de tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, vineri dimineata, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. Femeia, prinsa sub vehicul, a fost scoasa decedata de echipele de interventie.

- Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare, scrie dcnews.ro. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au fost anunțați ca valul alb vine tocmai din nordul Europei. Citeste si Ninsoare abundenta in desert. Imagini rare cu camile inzapezite Obișnuiți cu valurile de caldura…

- Prima ninsoare din an a provocat haos in Iran unde s-au inregistrat intreruperi in furnizarea de energie electrica, zboruri anulate, scoli inchise, iar cel putin un accident mortal s-a produs duminica, informeaza DPA. Toate zborurile inspre si dinspre cele doua aeroporturi principale din…

- O scena socanta a fost filmata intr-un mall din Capitala si postata, de un martor, pe Facebook. In imagini se vede cum o femeie este tarata de doi politisti pe holurile mall-ului, chiar...

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- Poza virala a protestului din 20 ianuarie. Mitingul nu a fost, insa, lipsit de incidente. A fost confiscat un pistol cu bile, iar protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii și au blocat strada, la Piața Universitații. Mai mult, calatorii de la metrou au fost percheziționați, iar mai tarziu jandarmii…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori un batran aflat in multime.

- Imagini de groaza la intersecția strazii Paris cu bulevardul Alba Iulia din sectorul Buiucani al capitalei. Un Mercedes a ieșit pe contrasens și s-a izbit violent de o Toyota Prius ce se deplasa regulamentar.

- Sambata, 20 ianuarie, sunt așteptați in Capitala zeci de mii de oameni, potrivit evenimentului organizat pe pagina de Facebook a comunitații Corupția Ucide, care vor manifesta fața de modificarea legilor Justiției, Codului penal și Codului...

- Imagini rare cu un ras in cautare de hrana au fost surprinse in Parcul National Piatra Craiului, iar Romsilva le-a postat pe Facebook. In Parcul National Piatra Craiului, specialistii Romsilva estimeaza ca traiesc patru exemplare de ras.

- O familie a avut parte de o surpriza uriașa, dupa ce a angajat un fotograf pentru a face un album. Fotografiile primite au fost retușate atat de prost, incat oamenii au simțit nevoia sa le publice pe Facebook. Postarea a ajuns virala, internauții fiind extrem de amuzați de rezultatul ședinței foto.…

- Peste 50 de copii au dansat, si-au scuturat manusile si au strigat "Fulg de nea, fulg de nea, vino pe manușa mea." Alaturi de parinti, micutii au chemat, in acest fel, zapada.La actiune au participat si cativa micuti de la un centru de plasament din raionul Ialoveni.

- Politistul brasovean, Marian Godina s-a implicat si el in cazul pedofilului din Capitala. Dupa prinderea celui acuzat, acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le acestora identitatea pedofilului din Capitala,…

- Marian Godina știa cine este pedofilul din București. Acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care se declara revoltat de cele intamplate. Marian Godina a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le…

- Adepții mișcarii #Rezist se organizeaza pe Facebook in vederea unui miting de amploare programat pe 20 ianuarie, in București. Protestatarii din Cluj, Timișoara și alte orașe doresc sa participe la acțiunea din Capitala.„Sambata, 20 ianuarie, incurajam lumea din intreaga țara sa se alature…

- Romanii continua protestele si in 2018. Cei din Cluj, pentru a-si arata determinarea de a apara justitia si democratia, se organizeaza sa vina in Capitala pentru a-si face mesajul cat mai bine auzit intr-un mare miting. "Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam…

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

- Mormane de gunoaie stau aruncate, la final de an, deasupra barajului de la Mihoiești, sursa de alimentare cu apa pentru mai multe localitați din Munții Apuseni. Nesimțirea oamenilor care arunca gunoaiele la marginea drumului este sancționata de internauți, pe Facebook. ”Ce mai e de zis? Astfel de ”comportamente”…

- Romanii cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita in tara lor si privesc cu pesimism anul care vine, arata un sondaj recent al Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES). Astfel, la intrebarea "Dupa parerea dvs., in ce directie merg lucrurile astazi in Romania?", 75% dintre…

- De remarcat, mai este si faptul ca strazile orasului erau aproape goale, ele fiind animate doar de protestatari. Dintre scandarile protestatarilor s-au numarat: "Toader Tudorel / O sluga model", "Tudorel nu esti iesean / Mars la Dragnea-n Teleorman", precum si traditionalele "PSD, ciuma rosie" si "Hotii".…