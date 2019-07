Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au facut, de la inceputul anului, mai multe percheziții in porturile Constanta, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia, constatand ca prejudiciul cauzat in urma evaziunilor fiscale este de 3 milioane de euro.Acțiunile desfașurate de polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi…

- Politistii au facut, de la inceputul anului, 13 perchezitii in porturile Constanta, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia, in cadrul a 125 de dosare penale pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la 3 milioane de lei. ”Actiunile desfasurate de politistii Serviciului de Politie…

- Un tanar angajat al unei societati de curent din Vaslui a murit, marti, electrocutat pe un stalp din comuna Feresti, pe care urcase pentru schimbarea unor corpuri de iluminat. ‘La fata locului s-a intervenit cu o autospeciala de apa si spuma, o autospeciala de cautare salvare si ambulanta tip B2 pentru…

- Un instructor auto a fost prins baut in trafic, sambata, de politistii din Novaci. Barbatul se afla in timpul serviciului si avea o alcoolemie de 0,73 mg/litru alcool pur in aerul expirat. „La data de 8 iunie, politisti din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Novaci au depistat in trafic…

- O politista aflata in timpul serviciului a fost accidentata de un motociclist, in noaptea de sambata spre duminica, la Navodari, barbatul, aflat sub influenta alcoolului, neputand opri vehiculul la semnalul regulamentar al agentului de politie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…

- O batrana, a ars de vie in propria locuința, dupa ce un incendiu a mistuit casa din temelii. Femeia era imobilizata la pat și nu a mai reușit sa de salveze. In zadar s-au luptat salvatorii cu flacarile, pentru batrana nu s-a mai putut face nimic. Situație dramatica intr-o cumuna gorjeana. O casa din…

- Un barbat de 53 ani, din Galati, a fost gasit mort in apartamentul in care locuia in timpul unei executari silite efectuate de executorul judecatoresc insotit de jandarmi, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ), Catalin Badin, potrivit Agerpres. "In…

- Papa Francisc a primit la Vatican, in aceasta saptamana, echipa SPP care se va ocupa de protectia sa, in perioada 31 mai - 2 iunie, cand va efectua vizita oficiala in Romania, informeaza un comunicat al Comitetului interministerial ce se ocupa de acest eveniment. "Papa Francisc si-a manifestat increderea…