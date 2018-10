Un angajat de la GOSCOM, lasat intr-o balta de sange de propriul fiu!

Stiri pe aceeasi tema

- INCREDIBIL…Suparat ca tatal si-a permis sa bea si a venit acasa ametit de aburii alcolului, Radu Lungu, un tanar de 26 de ani din cartierul Calugareni – Vaslui, a fost la un pas sa-si omoare parintele. Petrica Lungu, de 67 de ani, angajat la Goscom, a ajuns in stare grava la spital si urmeaza sa [...]

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, ambulanta, in care se aflau soferul, o asistenta medicala si pacientul, a lovit din spate un autoturism in care era doar conducatorul auto, in urma impactului nefiind inregistrare victime. "Ambulanta…

- Vineri, 12 octombrie 2018, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau pe raza localitații Stremț, l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din comuna Deleni, judetul Vaslui, ce avea supra sa un motoferastrau a carui provenienta nu a putut-o justifica. In urma verificarilor…

- Un angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj a ieșit la pensie, dupa 26 de ani de activitate. Cornel Jianu a acceptat sa vorbeasca despre profesia sa, aceea de salvator de vieți. Copiii i-au calcat pe urme, amandoi fiind pompieri in alte județe. „De curand, unul…

- Suparat ca a fost amendat pe nedrept de un agent de politie, a inceput un adevarat razboi impotriva IPJ Iasi. Primul proces, in care a cerut anularea amenzii, l-a castigat deja, iar IPJ Iasi a fost obligat sa-i achite cheltuieli de judecata in valoare de 1.400 de lei. In cel de-al doilea proces spera…

- Descoperire cutremuratoare. Tanara gasita cu venele taiate intr-un hotel. Vezi ce a facut camerista care a gasit-o A gasit-o pe fata cu capul in perna și intr-o balta de sange. Iși taiase venele. Era conștienta, avea toate funcțiile vitale cand au luat-o cei de la ambulanța”, a declarat un martor, potrivit…

- Un tanar de 20 de ani, din comuna damboviteana Ocnita, a fost la un pas de moarte, dupa ce doi indivizi l-au injunghiat si l-au lasat incinstient pe o strada din localitate. Politia din Moreni a fost sesizata de trecatori de acest caz.

- UPDATE: Dupa 3 ore de negocieri, polițistii din cadrul IPJ Vaslui au reusit sa il convinga pe barbatul protestatar sa accepte sa fie ajutat, pentru a cobori de pe stalp. Dupa atata timp petrecut la inalțime, omul era amorțit și deshidratat. Dupa ce a fost dat jos, o Ambulanța l-a preluat, echipajul…