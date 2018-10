Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Sectorului Politiei de Frontiera Petea a fost gasit spanzurat intr-o anexa a institutiei, prima ipoteza fiind sinuciderea. Potrivit unui comunicat transmis luni de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, barbatul de 53 de ani era angajat in cadrul MAI…

- Fratii soferului din judetul Gorj, care a murit in urma prabusirii viaductului din Genova, si-au angajat cate un avocat in Romania si Italia. Ei vor ca avocații sa ii asiste in ancheta desfasurata de procuratura italiana. Familia inca nu a precizat valoarea despagubirilor cerute, dar spune ca vrea ”sa…

- Un baiat de doar 12 ani, din Mehedinți, s-a spanzurat in spatele curții. Copilul era dependent de alcool și, dupa ce s-a certat cu mama lui, a recurs la gestul șocant. Puștiul iși ajutase mai mulți vecini la treburile gospodarești și, ca rasplata, aceștia i-au oferit mai multe pahare de bautura,…

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters. Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter…

- Pompierii din Vrancea incearca sa salveze doi copii care au ramas blocați intr-o fosa septica din comuna Ploscuțeni. Intervenția este ingreunata de faptul ca victimele sunt inconștiente. Din primele informații reiese ca cei doi copii care au cazut intr-o fosa septica sunt inconștienți. Autoritațile…