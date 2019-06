Un angajat al penitenciarului Deva a fost înjunghiat de un deținut Un angajat al penitenciarului Deva a fost injunghiant in acesta seara, de trei ori in zona pieptului de un deținut. Pana in momentul de fața se știe ca deținutul a facut uz de o foarfeca, iar agentul a fost transportat de urgența la Spitalul Județean de Urgența din Deva. „Astazi, 05.06.2019, cu ocazia activitații specifice de relocare a unei persoane private de libertate, din motive obiective, la o alta camera de deținere, un funcționar public cu statut special din cadrul Penitenciarului Deva, a fost ranit superficial, in mod spontan, de catre persoana supusa relocarii, cu un… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

