- Fostul premier Sorin Grindeanu, acum presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), are doua consiliere fara experienta: fosta miss Buzau si fiica baronului PSD de Olt, fostul vicepremier Paul Stanescu,...

- Politistii vasluieni au stabilit, in urma cercetarilor efectuate, ca accidentul din comuna Bacesti, in care un copil de 12 ani a murit, a fost provocat de fratele acestuia, un tanar in varsta de 19 ani, care nu avea permis de conducere. ‘In urma cercetarilor s-a stabilit ca accidentul a fost provocat…

- Un tanar angajat al unei societati de curent din Vaslui a murit, marti, electrocutat pe un stalp din comuna Feresti, pe care urcase pentru schimbarea unor corpuri de iluminat, transmite Agerpres. "La fata locului s-a intervenit cu o autospeciala de apa si spuma, o autospeciala de cautare salvare si…

- S-au aflat noi detalii despre accidentul feroviar grav care a avut loc, marti noapte, in localitatea Ciurea din Iasi. Doua persoane au murit, iar o alta a fost ranita grav dupa ce au fost lovite de tren.

- Un jurnalist, critic vehement al lui Vladimir Putin, a murit joi intr-un misterios accident de motocicleta in centrul Moscovei. Presa apropiata puterii s-a grabit sa anunțe ca Sergey Dorenko, in varsta de 59 de ani, a murit din cauze naturale, indicand un infarct, inainte ca autopsia sa fie efectuata.…

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un accident rutier petrecut miercuri, la intrarea in Cluj-Napoca, pe Calea Turzii. Accidentul s-a produs in jurul orei 16. Un barbat in varsta de 68 de ani, care conducea un autoturism marca Logan pe Feleac, spre Cluj-Napoca, din cauza faptului ca nu a adaptat viteza,…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineata, intr-un accident produs in judetul Constanta. Designerul de 43 de ani se intorcea din Mamaia, de la o petrecere, cand a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in mai multi copaci.

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineata, in a doua zi de Paste, intr-un accident la Sacele, in Constanta. Accidentul s-ar fi produs pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Autoturismul a parasit partea carosabila și a acroșat mai mulți copaci, scrie ziuaconstanta.ro.…