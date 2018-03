Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta a Serviciul de securitate interna israelian Shin Bet, care viza o retea palestiniana care face contrabanda cu arme dinspre Fasia Gaza catre Cisiordania, a dus luni la arestarea unui francez, angajat al consulatului Frantei la Ierusalim, banuit ca ar fi alimentat constant in ultimele luni cu…

- Suspectul, pe nume Romain Franck, a fost arestat in cadrul unei anchete asupra a ceea ce serviciul de securitate interna israelian Shin Bet a descris ca fiind o o retea palestiniana care face contrabanda cu arme dinspre Fasia Gaza catre Cisiordania. Arestat in urma cu cateva saptamani, cetateanul…

- Politia slovaca a retinut un om de afaceri italian care era mentionat in ultimul articol al jurnalistului asasinat Jan Kuciak, fiind plasat in arest in legatura cu acuzatii referitoare la droguri, a anuntat marti Biroul Procurorului general, citat de Reuters. Autoritatile slovace au precizat…

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian,…

- Cea mai importanta instanta de judecata din Germania a emis un mandat de arestare pentru un cetatean irakian in varsta de 17 ani. Tanarul este suspectat ca planuia atacuri in Germania sau Marea Britanie, conform informatiilor provenite de la procurorul federal, scrie Reuters. Tanarul a fost retinut…

- Programul de misiuni economice al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru anul in curs continua cu o misiune economica multisectoriala. Acțiunea va avea loc in Israel, la Tel Aviv și Ierusalim, in perioada 21 – 26 aprilie 2018. Israelul are o economie moderna, diversificata și continuu…

- Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim isi va redeschide portile dupa ce Israelul a renuntat marti la un plan de impozitare si la o propunere legislativa privind proprietatea, actiuni ce au dus la declansarea unui protest de trei zile, transmite Reuters. Intr-o declaratie a liderilor crestini din…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului, scrie agerpres.ro.

- In cauzele mediatizate prin comunicatele nr. 76 VIII 3 din 18 ianuarie 2018 si 128 VIII 3 14 februarie 2018, conexate ulterior, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului ARSENE…

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau.De asemenea, ii place fotbalul, isi exprima…

- Israelul a arestat sase palestinieni suspectati de a fi planificat un atac impotriva ministrului apararii Avigdor Lieberman si a altor israelieni in Cisiordania ocupata, a anuntat duminica serviciul de securitate interna Shin Bet, informeaza AFP.Cele sase persoane arestate fac parte din Jihadului…

- Cei trei barbati din Arges care au luat bataie de la un motociclist pe care l-au blocat in trafic in august vor fi trimisi in judecata. Motocilistul, care era politist si luptator K1, a depus plangere penala impotriva agresorilor la trei luni de la incident.

- Doi tineri austrieci au fost acuzati ca intentionau sa ucida cat mai multi ofiteri de politie intr-un atac jihadist asupra unei sectii de politie dintr-o provincie din Austria, actiune comandata de un membru cecen al gruparii Statul Islamic, transmite marti Reuters, care citeaza documente judiciare.…

- Israelul negociaza cu SUA pe tema posibilei anexari a coloniilor din Cisiordania. In privinta aplicarii suveranitatii (israeliene), pot spune ca discut deja cu americanii despre acest subiect de ceva timp", a declarat Benjamin Netanyahu. "Trebuie sa ne coordonam cat mai mult posibil cu americanii;…

- Comisia Europeana i-a cerut luni Turciei sa se 'abtina de la orice actiuni care ar putea afecta relatiile de buna vecinatate' dupa ce Ciprul, membra a Uniunii Europene, a acuzat armata turca de obstructionarea unei nave italiene care intentiona sa faca prospectiuni legate de rezervele de gaze naturale…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Bateriile anti-aeriene siriene au doborat sambata un avion de lupta israelian, a anuntat armata. Incidentul vine dupa ce Israelul a interceptat o drona iraniana lansata din Siria si a lovit o tinta iraniana din Siria, transmite Reuters. Acesta este unul dintre cele mai grave incidente in care sunt implicate…

- Fostul angajat al Serviciului de Informații și Securitate din Portugalia (Servico de Informacoes de Seguranca – SIS), Frederico Carvalhao, a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea Rusiei, transmite agenția Reuters. Carvalhao a fost reținut la Roma in 2016. Conform anchetatorilor,…

- Berliner i-a lasat apartamentul lui Putin prin intermediul Ambasadei Rusiei, dupa ce Putin i-a cumparat locuinta profesoarei sale in 2005.Ea a imigrat in Israel pe timpul fostei Uniuni Sovietice, in 1973, insa a urmarit ascensiunea politica a fostului ei elev.Potrivit Ynet, Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin a mostenit un apartament in centrul Tel Avivului de la fosta sa profesoara de germana Mina Iuditkaia Berliner, care a murit in decembrie la varsta de 96 de ani, scrie site-ul israelian de stiri Ynet conform News.ro . Berliner i-a lasat apartamentul lui Putin prin intermediul…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a fost acuzat, vineri, de conspiratie la fabricarea si vanzarea de armament fara licenta in dosarul atacului armat din Las Vegas, in urma caruia 58 de persoane au murit, relateaza Reuters.

- Educatia este singura solutie pentru combaterea extremismului politic si religios de la nivel global, a declarat, vineri, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugând ca Franta va aloca 200 de milioane de euro pentru a sustine fondul international de educatie, relateaza site-ul agentiei…

- Fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt si al filialei judetene a PSD, a fost arestat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bacau, pentru 30 de zile. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fortele israeliene au anuntat ca au impuscat, in noaptea de miercuri spre joi, pe unul dintre ucigasii unui rabin, in timpul unei operatiuni de anvergura care a dus la ciocniri violente in Jenin, Cisiordania ocupata, informeaza AFP, conform news.ro.Doi membri ai politiei antiteroriste au fost…

- Presedintele american Donald Trump a negat ca Statele Unite isi vor muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in decurs de un an, contrazicandu-l pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Guvernul Indiei a decis sa reia contractul de cumparare din Israel a unor rachete dirijate antitanc Spike, a anuntat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, dupa discutii cu omologul sau indian, Narendra Modi. Netanyahu, aflat in vizita in India, a declarat ca…

- Autoritatile din Statele Unite au informat asupra retinerii, luni, a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate care afecteaza securitatea nationala a tarii, transmit agentiile EFE si AFP, citate de Agerpres.

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean…

- Un om de afaceri francez, Alexandre Djouhri, a fost arestat la Londra duminica, in cadrul anchetei cu privire la o posibila finantare libiana a campaniei prezidentiale a lui Nicolas Sarkozy in 2007, au declarat luni surse apropiate dosarului, scrie AFP.Djouhri a fost arestat de politisti britanici…

- Gardienii Revolutiei, unitatea de elita a armatei iraniene, au anuntat duminica infrangerea revoltei populare, despre care afirma ca a fost orchestrata de forte externe, enumerand printre acestea din urma Israelul si SUA, informeaza Reuters.'Poporul revolutionar iranian, impreuna cu zecile…

- Rwanda si Uganda au dezmintit vineri informatii privind existenta unor acorduri cu Israelul pentru reprimirea migrantilor africani, transmite Reuters.Israelul anuntase miercuri ca va plati mii de migranti africani pentru a-i determina sa se intoarca in tarile lor de origine sau in alte state.…

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- O eroare la sistemul informatic perturba zborurile programate marti pe aeroportul din orasul german Frankfurt si ar putea provoca anularea tuturor curselor, a anuntat operatorul aerian Fraport, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Hotelul Teleferic din Poiana Brașov a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Un grup care a atras atentia inca de pe data de 30 decembrie a fost acela al Excelentei Sale Stella Ronner Grubacic, Ambasador al Olandei.Potrivit cancan.ro, ambasadoarea, o critica a diferitor…

- O adolescenta palestiniana in varsta de 16 ani care l-a palmuit pe un militar israelian in cursul protestelor violente din Cisiordania a fost arestata preventiv si va fi inculpata de procurorii israelieni pentru atac in forma agravata, informeaza cotidianul Haaretz si agentia Reuters.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza serioasa. "Mie nu mi se par foarte complicate…

- Israelul se afla în contact cu "cel putin zece tari" pentru transferul ambasadei lor la Ierusalim dupa exemplul Statelor Unite, a afirmat luni viceministrul israelian de externe Tzipi Hotovely, citata de AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a multumit Guatemalei, stat situat in Africa Centrala, pentru decizia de a isi muta ambasada la Ierusalim, in timp ce palestinienii declara ca acesta se afla in "partea gresita a istoriei", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un tanar prins cu peste 1 kilogram de cannabis in autoturismul cu care se deplasa a fost arestat preventiv de judecatorii de la Tribunalul Suceava, in Ajun de Craciun, la propunerea procurorilor DIICOT. Pe 23 decembrie, un echipaj de politie a oprit in trafic autoturismul condus de Constantin ...

- Directorul general economic din Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Speranta Georgeta Ionescu, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru luare de mita si trafic de influenta. Ea este acuzata ca, in perioada in care era director general economic in…

- Guvernul francez va incerca sa echilibreze relatiile comerciale dintre fermieri, procesatori si distribuitori printr-un proiect de lege care va fi prezentat joi si care ar urma sa propuna majorarea pretului minim reglementat la alimente si limitarea vanzarilor promotionale in supermarketuri, informeaza…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…