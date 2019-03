Stiri pe aceeasi tema

- Caz naucitor in Bacau. O fetița de trei ani pare sa fie urmarita de un ghinion teribil. Dupa ce anul trecut i-a cazut un frigider, astazi a ajuns in coma la spital, pentru ca a cazut și televizorul.

- In șase luni vor fi exportate circa 800.000 capete Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca, datorita eforturilor diplomatice și ale Guvernului Romaniei din ultima perioada, a fost deschisa piața de export pentru ovine cu Republica Iran. Astfel, in ianuarie 2019 a fost agreat modelul…

- Zeci de angajati de la Maternitatea din Bacau au protestat, luni, in fata unitatii, in semn de nemultumire fata de o intentie a conducerii Spitalului Judetean de Urgenta de a reorganizare a sectiei, care ar presupune desfiintarea a zeci de posturi de cadre medicale. Medicii, asistentele medicale si…

- Un focar de pesta porcina descoperit in Ucraina, la granița cu Romania, a declanșat o noua alerta in județul Botoșani. Autoritațile sanitar-veterinare vor impune masuri de restricție in zonele care ar putea fi afectate, aproximativ aceleași ca și in cazul mistretului mort de pesta descoperit in luna…

- Noi cazuri de pesta porcina africana au fost confirmate la patru mistreti gasiti morti in zona unui fond de vanatoare din judetul Constanta. Autoritatile urmeaza sa prinda toti mistretii din zona afectata si sa interzica circulatia cu animalele domestice in acel perimetru, informeaza News.ro.Citește…

- Mesaj ‘șocant’ pentru pacienții care au intrat in acest spital din Romania. Acești au fost intampinați cu afișe prin care li se reamintește ca personalul medical are un salariu decent pentru munca prestata și ca nu ar avea nevoie de șpaga. „Avem salarii marite, nu ne trebuie șpaga!” Un medic caștiga…

- Autoritatile nu au luat nicio masura pana la aceasta ora pentru diminuarea efectelor poleiului in judetul Galati. Strazile din Galati si drumurile judetene, dar si trotuarele s-au transformat in adevarate patinoare.

- Autoritațile au instituit astazi, 15 ianuarie 2019, o restricție pentru autovehiculele cu masa maxima admisa mai mare de 7,5 tone pe DN 11, limita jud. Covasna – Onești – Bacau, km 90+000-175+450. Restricția a fost instituita pentru intervalul estimat 7.00-11.00, pe fondul ninsorilor abundente.