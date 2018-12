Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul pe Ianuarie 2019 trebuie sa faca ceea ce majoritatea crede. Chiar daca astrele iti vor arata asta intr-un mod sigur, in Ianuarie nu le vei urma daca nu iti place directia pe care ti-o arata. Berbec ianuarie Horoscop 2019 Ianuarie va fi o luna fructuoasa pentru Berbec. Trebuie…

- Astfel, Berbecii, Gemenii și Leii sunt favoriții astrelor in anul care vine, insa nici celelalte zodii nu sunt mai puțin norocoase. Berbec Nativii din Berbec trebuie sa se pregateasca de schimbari. In special in viata personala. Astrele promit celor nascut sub acest semn noi intalniri…

- Horoscop mayaș noiembrie 2018 ZODIILE DE FOC Berbecii au parte de o luna liniștita, plina de realizari și inconjurați de oameni care le ofera multa afecțiune, scrie clickpentrufemei.ro. Este o luna benefica pentru Berbecii care vor sa calatoreasca. Citeste si Horoscop noiembrie…

- Previziuni karmice 22 – 28 octombrie 2018: ZODIILE DE APA Racii au in fața oportunitați unice de creștere financiara. Vor lua parte la niște proiecte dragi sufletelor lor. Scorpionii sunt pe val in aceasta perioada, mai ales ca din 23 octombrie incepe perioada lor. Au multe bucurii…

- TAUR Taurii au parte numai de noroc in ceea ce priveste banii. In urmatorii ani, castigurile acestora se vor mari considerabil, iar banii le pica din cer. Fie ajung sa aiba functi de conducere ce le asigura venituri foarte mari, fie castiga la loto sau chiar ambele. Indiferent cum stau…

- ZODIILE DE AER Gemenii au parte de o saptamana a redescoperii de sine, in care se vor gandi foarte mult pe ce drum sa o apuce și iși vor da singuri niște raspunsuri la intrebarile care ii macina. Vor restabili legaturi sau vor intrerupe brusc niște relații, chiar relații trainice. Zile norocoase:…

