Un An Nou fericit! Cum să atragi norocul şi banii în 2019 Indiferent cat de mult sau nu crezi in ceea ce spun astrologii sau numerologii cu siguranța ai și tu anumite superstiții sau cel puțin ai auzit de ele. Daca vrei ca banii sa nu iți lipseasca din buzunar in 2019 atunci este musai ca astazi sa nu cheltuiești bani. Stiu ca este puțin cam greu de respectat, dar evita pe cat poți de mult sa ii dai pe „neprevazute". De asemenea pe 1 ianuarie nu trebuie sa ai niciun portofel gol și musai sa ai și bani in buzunar. Nu lasa ca prima zi din an sa te prinda cu buzunarele sau portofelele goale. Tot de 1 ianuarie nu este bine sa arunci gunoiul.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje de Anul Nou pentru iubit/iubita Ma faci cel mai fericit om de pe planeta. Te iubesc pana la cer si inapoi! La multi ani! 2019 sa ne fie cel putin la fel de bun! Vreau sa stii ca am comandat eu tot vascul din tara pentru a ma asigura ca imi vei da voie sa iti ofer macar o mica…

- Peste 30 de milioane de euro, din bani publici, au cheltuit anul acesta parlamentarii, asta in conduțiile in care inca nu fost raportate toate cheltuielile pe 2018. Diurna, cazare, transport, cheltuieli pentru birouri in circumscriptiile elctorale, deplasari externe, toate acestea au fost suportate,…

- O cladire a Arhiepiscopiei Bucurestilor, Palatul Nifon, va fi restaurata cu numai putin de 56 milioane de lei. Banii vin in proportie de 99% de la Ministerul Dezvoltarii, doar 1% reprezentand contributia Bisericii Ortodoxe. Cel putin asa arata un proiect de hotarare de guvern.

- BERBEC Este semn bun pentru tine pe plan sentimental in acest inceput de saptamana. Ai sansa de a cunoaste o persoana interesanta, insa asta doar daca te hotarasti sa iesi si sa socializezi mai mult. Daca esti implicata deja intr-o relatie serioasa, cel mai probabil vor exista suficiente momente…

- Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil sunt praznuiți in fiecare an, pe data de 8 noiembrie. Sfantul Arhanghel Mihail in limba ebraica, inseamna "Cine este ca Dumnezeu?". In limba ebraica, Gavriil inseamna "barbat-Dumnezeu". In societatea tradiționala, Sfinții Mihail și Gavriil erau cinstiți pentru…

- Iata ce iti aduce in functie de zodie energia zodiei Scorpionului aici! Ai nevoie sa fii curajos si sa tii de adevarul tau fara compromisuri ce nu te reprezinta cu adevarat. Energia Scorpionului nu este pentru cei slabi de inima... Daca iti joci cartile cum trebuie, fara sa faci compromisuri,…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat luni ca liderul nord-coreean Kim Jong Un ar urma sa se intalneasca in curand cu presedintii chinez si rus, intr-un alt exemplu al detensionarii in Peninsula Coreea, relateaza France Presse. Aceasta declaratie intervine la o zi dupa ce Moon…

- "Prezenta la vot la inchiderea urnelor, la ora 21,00, din monitorizarea paralela USR: 5,86%. Cifra arata ca referendumul este o falsa tema pentru Romania. Vom continua si maine sa ne asiguram ca va fi un vot corect, de la ora 70,0-21,00 va vom tine la curent cu situatia votului din tara", a precizat…