Un an fără Dumitru Fărcaş. Parastas şi o cruce nouă la mormântul…

Sambata, 3 august 2019, la ora 12,00, Inaltpreasfintitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, impreuna cu Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-Vicar, a oficiat, in curtea casei din Grosi Baia Mare a lui Dumitru Farcas, la mormantul marelui disparut dintre noi, parastasul la un an de zile de la trecerea sa la cele vesnice. Iata s-a implinit un an fara marele artist al natiei romane, inegalabilul taragotist Dumitru Farcas. Cu aceasta ocazie a fost binecuvantata noua cruce de pe mormant sau. Au participat…