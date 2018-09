Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de separatisti catalani sunt asteptati marti seara sa ocupe strazile Barcelonei pentru a marca „Diada”, ziua in care capitala Cataloniei a fost - in 1714 - cucerita de Spania.

- In jur de un milion de secesionisti au manifestat marti pe strazile Barcelonei cu ocazia "Diada", "sarbatoarea nationala" catalana, intr-un numar similar celui din 2017, a anuntat pe contul sau de Twitter politia municipala, informeaza AFP. Fix la orele 17:14 (15:14 GMT), ca o comemorare…

- Forțele de ordine au impușcat mortal un algerian inarmat cu un cuțit, ce striga "Allahu Akbar", și despre care se crede ca voia sa atace o secție de poliție din orașul Cornella, regiunea Catalonia, relateaza presa spaniola, potrivit Mediafax. Poliția regionala Mossos a transmis pe Twitter…

- Forțele de ordine au impușcat mortal un algerian inarmat cu un cuțit, ce striga "Allahu Akbar", și despre care se crede ca voia sa atace o secție de poliție din orașul Cornella, regiunea Catalonia, relateaza presa spaniola.Poliția regionala Mossos a transmis pe Twitter ca individul a ...

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce incerca sa atace o sectie de politie din Catalonia. Politia regionala Mossos a scris pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia din Cornella (langa Barcelona) in jurul orei locale 06.00, cu "scopul de a ataca ofiterii".…

- Poliția din Catalonia a impușcat, luni dimineața, un barbat care a intrat intr-o secție de poliție din Barcelona inarmat cu un cuțit și a strigat ”Allahu Akbar”. Polițiștii au anunțat ca un...

- Guvernul spaniol a inceput miercuri negocieri cu Guvernul regional separatist din Catalonia - pentru prima oara in sapte ani -, insa pozitiile lor raman diametral opuse, in pofida acestui semn de destindere, relateaza AFP, preluata de news.roCele doua delegatii s-au intalnit la sediul Guvernului…

- Va reamintim ca in campania electorala din 2012, candidatul Nicolae Robu promitea eradicarea totala a cerșetoriei și vagabondajului din Timișoara in doar șase luni. Șase ani mai tarziu, edilul-șef al orașului constata cu mandrie ca acest obiectiv a fost atins. Nu peste tot, doar in centrul…