Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi, la Primaria Capitalei, o intalnire cu Tomescu Tommy Joul, reprezentantul Grupului de Acțiune Civica Diaspora pentru Romania, asociație care organizeaza manifestația din 10 august, din Piața Victoriei.La intalnire au fost prezenți viceprimarul…

- Un protest de amploare este anuntat pentru sambata in Piata Victoriei din Capitala, la un an de la manifestatiile antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu interventia in forta a jandarmilor. Potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei, manifestatia este organizata de Tomescu Tommy…

- Primaria Capitalei anunta ca a aprobat organizarea unei manifestatii pentru data de 10 august in Piata Victoriei. Manifestatia e organizata de Tomescu Tommy Joul, in calitate de reprezentant al Grupului de Actiune Civica Diaspora pentru Romania, potrivit Biroului de presa al municipalitatii, citat de…

- Marian Ceausescu a anuntase inițial ca pleaca definitiv din Romania. In acest sens, postase si o poza cu biletul de avion, directia Copenhaga, Danemarca. Apoi a zis ca a fost o farsa. A vrut sa traga un semnal de alarma in ideea in care nu romanii ar trebui sa plece, ci ”politicienii corupți”.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat marti ca declaratiile sale conform carora Romania si-ar fi aratat "fata adevarata" prin incidentele din Valea Uzului au fost interpretate gresit si ca aprecierile sale nu s-au referit la populatie, ci la faptul ca autoritatile centrale nu si-au facut datoria.…

- Papa Francisc viziteaza Romania in perioada 31 mai – 2 iunie. Daca in prima zi, la București, Sanctitatea Sa a reușit sa-i aduca impreuna pe președintele Klaus Iohannis, premierul Dancila, liderii Opoziției, dar și pe unii miniștri ai Guvernului, fara a mai exista tensiuni, azi lucrurile se separa.…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Gest impresionant la plecarea de la Cotroceni! Papa Francisc a coborat din mașina și a salutat, vineri, cele cateva sute de persoane care așteptau in curtea Palatului Cotroceni, la plecare. Urmatoarea intalnire pe care Suveranul Pontif o va avea in București va fi una privata cu Patriarhul Daniel,…