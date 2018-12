Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit in sufrageria unui apartament de pe strada Petru Olariu din Timișoara, in noaptea din 24 spre 25 decembrie, scrie tion.ro. Citeste si Sarbatori de iarna indoliate in Capitala: O fetita de 7 ani si o femeie de 82 de ani au murit intr-un incendiu Membrii familiei…

- Doua mame au oferit un altfel de spectacol de Craciun. In timp ce copiii lor se aflau pe scena, cele doua femei s-au luat la harța și nici lacrimile micuților speriați de scandal nu le-au facut sa inceteze. Intamplarea a avut loc la școala Albani Roccela din orașul Gela, Italia.

- Polițiștii au descoperit motivul dublei crime comise duminica seara in Buftea de un irakian. Barbatul și-a ucis concubina și pe mama acesteia și apoi a sunat la 112, spunand intr-o limba romana stalcita: „omorat fata si mama”. Irakianul de 50 de ani, cu cetațenie norvegiana, și-a injunghiat iubita in…

- Moartea sotilor Maleon a socat o tara intreaga. Bogdan Maleon, seful Bibliotecii Centrale Universitare, a fost gasit spanzurat cu o curea, iar Anda, sotia sa, a fost gasita pe jos. Inca de la inceput, anchetatorii au mers pe doua variante: crima urmata de sinucidere sau dubla sinucidere. Totusi,…

- Mai este puțin și se implinește un an de la moartea soților Anda și Bogdan Maleon, care au fost gasiți morți in casa lor, chiar in ziua de Craciun. Dupa toate aceste luni, circumstanțele exacte ale morții lor sunt inca un mare mister.

- Trei masini de pompieri, un echipaj SMURD si un echipaj de politie au intervenit la stingerea unui incendiu produs la un apartament de pe strada Petru Rares. Interventia s-a facut dupa ce una dintre locatare a sunat la 112 si a precizat ca de la etajul trei iese fum pe geamurile lasate intredeschise…

- Polițiștii din Satu Mare au instituit filtre in oraș pentru a prinde suspectul care a ucis doua persoane, tata și fiu. Cei doi barbați au fost gasiți morți in apartamentul lor. Alerta cu privire la o posibila dubla crima in Satu Mare a fost data, marți seara, de o verișoara care i-a gasit fara suflare…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce si-a pus streangul in gat, ieri la amiaza. Tragedia a avut loc intr-un imobil situat pe strada Plaiesilor din zona Alexandru. Tanarul se afla singur acasa si a fost gasit de un verisor in varsta de opt ani. Acesta a sunat mama sinucigasului, care se afla…